[오피셜] SSG, 홈 최종전까지 2만3천석 전석 완판 시즌 20번째 만원…가을 야구 못가도 '식지 않는 랜더스 사랑'

2026년 10월 9일 삼성 라이온즈전와 홈 최종전에서 시즌 20번째 만원 관중을 기록한 SSG랜더스필드. 사진제공=SSG 랜더스

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[인천=스포츠조선 고재완 기자] 인천 야구의 뜨거운 열기가 2026시즌 정규리그 홈 최종전까지 활활 타올랐다. SSG 랜더스가 시즌 20번째 만원 관중을 달성하며 125만 구름 관중과 함께 2026년 홈 경기 대장정을 화려하게 매듭지었다.

SSG 랜더스는 9일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 삼성 라이온즈와의 홈경기를 앞두고 올 시즌 스무 번째 만원 관중을 달성했다고 공식 발표했다.

이날 인천 SSG랜더스필드는 경기 시작 전부터 구름 관중이 몰려들며 일찌감치 전 좌석(2만3000석) 입장권이 모두 팔려나갔다. 이로써 SSG는 2026시즌 총 20차례의 매진 기록을 완성했다.

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SSG는 지난 시즌 같은 경기 수 대비 평균 관중(1만7407명)을 넘어서는 1만7627명을 기록, 올 시즌 누적 관중 125만 명(최종 125만1532명)이라는 금자탑을 쌓으며 2026시즌 홈 경기 일정을 마무리했다.

SSG는 1년 내내 아낌없는 함성과 사랑을 보내준 홈 팬들에게 진심 어린 감사를 전하고자 홈 최종전 테마로 '레드 데이(Red Day)'를 개최했다. 관중석을 가득 메운 팬들은 랜더스를 상징하는 붉은 물결을 이루며 축제 분위기를 연출했다.

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이날 경기 전 시구에는 특별한 주인공이 마운드에 오른다. 올 시즌 1군 마운드에서 9승을 수확하며 차세대 선발 에이스로 혜성처럼 떠오른 우완 신예 김민준의 아버지가 직접 시구자로 나서 감동을 더한다.

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SSG는 경기 종료 직후 전광판을 통해 2026시즌 선수단의 땀방울과 팬들의 응원 순간을 담아낸 '홈 최종전 스페셜 영상'을 상영해 한 해를 함께 돌아본다.

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이어 인천SSG랜더스필드 프론티어 스퀘어(1루 광장)에서는 팬들과 함께하는 '레드 데이 야장'이 성대하게 열린다. 가을밤을 배경으로 팬들이 함께 모여 먹거리와 담소를 즐기며 2026시즌 홈 피날레의 낭만과 아쉬움을 달랠 수 있도록 풍성한 자리를 마련했다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com