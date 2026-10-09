"롯데 돌아올 때 가진 꿈이 있었는데…혼자 힘으론 안되더라" 그라운드 떠나는 김민성, '은퇴' 앞두고 못내 아쉬운 속내 [인터뷰]

은퇴 인터뷰에 임한 김민성. 김영록 기자

사진제공=롯데 자이언츠

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[부산=스포츠조선 김영록 기자] "롯데(자이언츠)에 다시 돌아올 때 꿈이 있었다. 계속 성적이 안나고 있었으니까…나 혼자 되는 일은 아니더라."

롯데 자이언츠 김민성이 은퇴에 앞서 아쉬움을 드러냈다.

김민성은 9일 부산 사직구장에서 열린 LG 트윈스전을 앞두고 은퇴 기자회견에서 "요즘 잠을 좀 설쳤다. 생전 처음 느껴보는 감정을 느끼고 있다"고 했다.

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"내가 스타플레이어도 아니고 언제가 됐든 그만둘 거란 생각은 있었는데, 막상 은퇴 발표를 하고 기사가 나오니까 확 와닿더라. 최종적으로 결심한 건 마지막으로 1군에서 빠졌을 때(9월초)다. 내가 더이상 보여줄게 없다는 생각을 하고 아내와 상의하고, 구단과도 면담을 거쳤다. 평소에도 은퇴에 대한 생각을 진솔하게 했어서 가족들도 당황하진 않았던 것 같다."

김민성은 "고민이 진짜 많았다. 나 자신만 생각했으면 시즌초에 결정했을 거다. 팀에 대한 애정이 있다보니 시즌중에 결정하기도 좀 그랬고, 2군 후배들하고 좋은 시간을 많이 보내려 노력했다. 다만 좋은 성적으로 마무리하고 인사드리고 싶었는데, 그게 아쉽다"고 했다.

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"롯데로 돌아올 때 꿈이 있었다. 계속 성적을 못내고 있었으니까, 3년간 많은 노력을 했다. 그런데 내가 아무리 바꾸려고 해도 쉬운 일이 아니고, 모든 사람과 함께 해야 분위기를 바꿀 수 있다. 그래도 나는 가지만, 우리 선수들은 정말 최선을 다하고 있다. 내년이든 후년이든, 팬분들은 상위권팀으로 거듭난 롯데를 보실 수 있을 거라 생각한다."

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경기전 만난 염경엽 LG 감독은 "넥센에서, 또 LG에서 감독으로서의 나와 함께 성장한 선수 아니겠나. 처음엔 2루수였는데, 3루도 시키고 벌크업도 시켜서 중장거리 타자로 만들었던 기억이 난다. 2023년에 오지환이 부상으로 빠져있을 때 큰 역할을 해준, 내겐 고마운 선수"라며 웃었다. "워낙 성실하고 야구에 대한 고민이 많은 선수니까, 아마 코치를 해도 잘할 것"이라고 강조했다.

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김민성은 거침없이 쓴소리하는 고참으로도 유명하다. 그만큼 젊은 선수들 사이에서의 인망도 두텁다. 김민성은 "쓴소리나 잔소리도 서로 신뢰하고 있으니까 하는 거다. 후배들이 진심으로 받아들이고 있구나 싶었다"면서 "오고 가는 정이 그렇게 생겼다. 눈감고 좋은 얘기만 했으면 지금 같은 관계가 안됐을 것"이라고 강조했다. 전준우 김태혁 김원중 노진혁 등 고참들 상대로는 은퇴 의사도 슬쩍 비친 적이 있다고.

제 2의 인생 계획을 묻자 "답하기 어렵다. 하고 싶은게 너무 많다"며 웃었다. 성실하고 입담도 좋아 해설위원이나 코치로도 탐나는 인재라는 평. 김민성은 "당장 지도자를 할 수 있는 실력은 아닌 것 같다. 해설위원도 기회가 닿는다면 도전해보고 싶다"고 했다.

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가장 기억에 남는 순간으로는 2009년 5월 롯데에서의 첫 홈런을 꼽았다. 만루홈런이었고, 6타점 경기였다. 김민성은 "사실 1군에 있으려면 임팩트가 한번 필요한데, 아마 내겐 그 경기가 계기가 됐던 것 같다. 덕분에 지금까지 야구할 수 있었다"고 돌아봤다.

통산 성적은 1844경기 1476안타, 137홈런, 772타점, 타율 2할6푼6리 OPS(출루율+장타율) 0.737이다.

"롯데는 내 첫번째 팀이고, 트레이드로 넘어간 뒤에도 롯데가 남의 팀이라고 생각해본 적 없다. 날것이었던 내가 더 성숙해지는 계기가 됐다. 히어로즈나 LG에서는 덕분에 좋은 성적을 낼 수 있었다. 모두에게 감사한 마음이 크다. 슈퍼스타도 아닌데, 내가 야구를 얼마나 사랑하고 팀을 생각하는지 알아주신 팬분들께도 감사드린다."

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부산=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com