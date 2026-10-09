"1군에서 던질 몸 아니더라"…이승현 구위회복 특명→시간은 단 2주 뿐 [인천 현상]

4일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 두산과 삼성의 경기. 3회초 무사 1루 삼성 이승현이 두산 양의지에 2점홈런을 내주며 아쉬워하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.04/

4일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 두산과 삼성의 경기. 1회초 투구를 무실점으로 마친 삼성 이승현이 원태인의 격려를 받고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.04/

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[인천=스포츠조선 고재완 기자] "지금 1군에서 던질 수 있는 컨디션이 아니라고 판단했다."

가을야구를 앞둔 삼성 라이온즈 박진만 감독(50)이 불펜진의 전력 점검을 위해 결단을 내렸다. 최근 구위 저하와 컨디션 난조로 고전하던 좌완 이승현(24)에게 실전 등판 대신 '재정비' 시간을 부여하는 한편, 몸 상태를 회복한 우완 양창섭(27)을 9일 1군에 콜업해 직접 테스트하기로 했다.

올 시즌 마운드에서 궂은일을 맡아왔던 이승현은 최근 페이스가 급격히 떨어지며 어려움을 겪었다. 타자들을 압도하지 못하고 카운트 싸움에서 흔들리는 모습이 이어지자 박진만 감독이 직접 브레이크를 걸었다.

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박 감독은 9일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG 랜더스와의 원정 맞대결을 앞두고 "이승현은 재정비 차원에서 시간을 주려는 것"이라며 "냉정하게 봐서 지금 당장 1군 실전 마운드에서 던질 수 있는 컨디션이 아니라고 판단했다. 그래서 일단 재정비를 해야 하는 상황"이라고 짚었다.

이어 가을야구 합류 여부에 대해서는 선수의 분발을 촉구했다. 박 감독은 "포스트시즌까지 2주 넘게 시간이 남아있다. 그사이에 본인이 어떻게 컨디션을 끌어올리느냐에 달렸다. 순전히 본인이 하기 나름"이라며 "2주 동안 우리 팀 연습경기도 있고 여러 준비 과정이 있다. 그때 이승현이 어떻게 준비하고 올라오는지 그 상황들을 면밀히 지켜볼 것"이라고 강조했다.

4일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 두산과 삼성의 경기. 삼성 선발투수 이승현이 역투하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.04/

16일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 삼성 이승현이 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.16/

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이승현이 재정비에 들어가면서 1군 마운드에 즉시 점검할 자원이 필요해졌고, 박 감독의 선택은 양창섭이었다.

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박 감독은 "양창섭은 팔 쪽 부상이 전혀 아니다"라며 "단지 허리 쪽에 약간의 뭉침 증세가 있어서 공식 경기를 뛰지 않고 몸 상태를 조율해 왔던 것"이라고 설명했다.

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이어 콜업 배경에 대해 "원래 계획대로라면 오늘 퓨처스 잔류군 연습경기에 등판해 투구할 예정이었다"라며 "하지만 1군 불펜에 재정비 변수가 생겼고, 마침 양창섭의 몸 상태가 완전히 정상으로 올라왔다. 굳이 잔류군에서 던지게 할 필요 없이 오늘 1군에 불러 코칭스태프가 직접 눈으로 던지는 모습을 확인하기로 했다"라고 콜업 이유를 밝혔다.

26일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 투구하고 있는 삼성 양창섭. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.26/

정규시즌 2위를 확정 짓고 플레이오프 직행을 앞둔 삼성에게 가장 중요한 과제는 단기전을 버텨낼 '확실한 불펜 뎁스' 구축이다.

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박진만 감독은 구위가 떨어진 이승현을 무리해서 실전에 기용하기보다 2주간의 자체 연습경기를 통해 컨디션을 되찾을 수 있는 기회를 열어뒀다. 동시에 허리 뭉침을 털어낸 양창섭을 1군 실전 무대에 곧바로 올려 가을야구 불펜 조커로서의 경쟁력을 현장에서 직접 검증하겠다는 실리적인 결단을 내렸다.

가을의 높은 곳을 정조준하는 삼성 마운드가 치열한 옥석 가리기로 마지막 담금질에 들어갔다.

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 1회 마운드에 오른 삼성 선발 양창섭. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.29/

고재완 기자 star77@sportschosun.com