"더 빨리 던지고 싶다"던 페덱, 이유 있었다…PO 완벽 예열, 경기 감각 이상無

PO 예열 성공

[SC현장] 6회 실점 털고 7회 9구 삼자범퇴→8회 1사 3루 위기 탈출 K! 페덱, 3이닝 40구 1실점 '특급 예열'… 박진만호 PO 1선발 준비 완료 [인천 톡톡]

9일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 경기. 6회 마운드에 오른 삼성 페덱. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.09/

9일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 경기. 6회 마운드에 오른 삼성 페덱. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.09/

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[인천=스포츠조선 고재완 기자] 1이닝 컨디션 점검이 아니었다. 2이닝 테스트도 모자랐다. 가을야구 플레이오프(PO) 1선발을 정조준하는 삼성 라이온즈의 외국인 에이스 크리스 페덱(30)이 3이닝 동안 40개의 공을 뿌리며 실전 감각을 완벽하게 깨웠다.

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6회 2사 후 1실점의 아쉬움은 7회 '단 9구' 삼자범퇴로 지웠고, 8회 무사 2루 실점 위기에서는 7구 승부 끝에 헛스윙 삼진을 뺏어내며 에이스의 위기관리 능력까지 입증했다.

페덱은 9일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG 랜더스와의 원정 맞대결에서 팀이 0-2로 뒤진 6회말 깜짝 구원 등판해 8회까지 마운드를 굳건히 지켰다. 최종 성적은 3이닝 3안타 1사구 2탈삼진 1실점, 총 투구 수는 40개였다.

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지난 4일 갑작스러운 담 증세로 선발을 거른 뒤 열흘 만에 치른 실전. "조금이라도 일찍 타자를 상대하고 싶다"며 등판을 자청했던 페덱의 승부욕과, 실전 공백을 지우려던 벤치의 계산이 40구 역투 속에 완벽한 결실을 맺었다.

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페덱의 마지막 공식 등판은 지난 9월 29일이었다. 당초 10월 4일 잠실 두산 베어스전에 선발 등판할 예정이었으나, 경기 직전 담 증세로 인해 마운드에 오르지 못하고 휴식을 취했다.

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정규시즌 2위를 확정한 삼성 입장에서 페덱을 무리시킬 이유는 없었지만, 문제는 경기 감각이었다. 만약 이날 등판을 거르고 가을야구로 직행했다면, 2주 뒤 플레이오프 1차전까지 무려 20일 이상 공식 실전 없이 마운드에 오르는 치명적인 핸디캡을 안게 되는 상황이었다.

경기 전 박진만 감독은 "원래 계획은 정규시즌 최종전인 12일쯤 선발로 쓰는 것이었다"라며 "그런데 페덱 본인이 몸 상태가 빠르게 던질 수 있는 상태로 올라왔다며 '조금이라도 일찍 타자를 상대하고 싶다'고 코칭스태프에 강하게 요청해 왔다"라고 설명했다.

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이어 "몸 상태를 점검하기 위해 오늘 6회에 올릴 계획이며, 투구 수와 이닝 상황을 지켜보며 1이닝으로 끝낼지 더 던지게 할지 결정하겠다"라고 예고했다.

팀이 0-2로 뒤진 6회말 마운드에 오른 페덱의 시작은 산뜻했다. KBO 입성 후 첫 인천 마운드 등판이었음에도 선두타자 한유섬과 후속타자 안상현을 가볍게 연속 중견수 플라이로 처리하며 공 몇 개 들이지 않고 2아웃을 선점했다.

하지만 선발 루틴으로 몸을 풀던 페덱에게 경기 중간 등판은 낯설었을까. 어깨가 덜 풀린 듯 2사 후에 흔들렸다. 대타 임근우에게 몸에 맞는 볼을 내주며 첫 출루를 허용한 것이 화근이었다.

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이어 박성한에게 우전 안타를 맞았고, 최지훈에게 1타점 좌전 적시타를 허용하며 0-3으로 점수 차가 벌어졌다. 페덱은 후속타자 기예르모 에레디아를 중견수 플라이로 잡아내며 20개의 공으로 6회를 매듭지었다.

6회 실점 후 더그아웃으로 들어간 페덱은 멈추지 않았다. 어깨가 완전히 달궈진 7회, 페덱은 본래의 압도적인 구위를 되찾았다.

선두타자 거포 전의산을 상대로 거침없이 존을 공략해 4구 만에 헛스윙 삼진을 솎아냈다. 후속타자 고명준에게는 초구에 과감한 직구를 던져 1구 만에 내야 땅볼로 요리했다. 마지막 타자 조형우마저 4구 만에 날카로운 유격수 라인드라이브 아웃으로 유도했다.

단 9개의 공으로 SSG 세 타자를 지워버린 완벽한 이닝 삭제. 6회의 아쉬움을 완벽히 털어내는 에이스의 클래스였다.

투구 수 29개를 기록한 페덱은 8회말에도 마운드에 올랐다. 실전 투구 수를 40개 안팎까지 끌어올려 단기전 라이브 피칭 효과를 극대화하겠다는 의도였다.

16일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 삼성 페덱이 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.16/

16일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 1회 마운드에 오른 삼성 페덱. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.16/

8회에는 가을야구 리허설에 걸맞은 진짜 위기관리 시험대가 찾아왔다. 선두타자 한유섬에게 2구째를 공략당해 우익수 방면 2루타를 내주며 무사 2루 위기에 몰렸다.

여기에 안상현이 초구에 희생번트를 성공시키며 1사 3루의 실점 위기로 이어졌다.

그러나 페덱은 흔들리지 않았다. 대타 오태곤을 상대로 초구에 배트를 유도해 2루수 뜬공으로 처리, 귀중한 두 번째 아웃카운트를 잡았다.

2사 3루에서 6회 자신에게 안타를 쳤던 박성한을 다시 만났다. 페덱은 집중력을 끌어올려 끈질긴 7구 풀카운트 혈투 끝에 헛스윙 삼진을 잡아내며 스스로 위기를 지워냈다.

실점 없이 8회를 마무리한 페덱은 포수와 주먹을 맞부딪치며 포효했고, 더그아웃으로 들어오며 40구 등판을 성공적으로 마쳤다.

담 증세로 인한 통증이 완벽히 사라졌음을 입증했을 뿐만 아니라, 10일 만의 실전에서 40구를 던지며 선발 투수로서의 스태미나와 구위, 위기관리 능력까지 모두 합격점을 받았다. 20일 이상 벌어질 뻔했던 실전 공백도 말끔히 지워냈다.

페덱, 아리엘 후라도, 원태인, 최원태로 이어지는 강력한 4선발을 구축한 박진만호. 위기 속에서도 삼진을 잡아내며 40구 예열을 마친 페덱의 가을 모드가 사자 군단의 가장 믿음직한 방패로 우뚝 섰다.

16일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 1회 마운드에 오른 삼성 페덱. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.16/

고재완 기자 star77@sportschosun.com