KIA 승리, LG 침몰! '2안타' 물타선 → 문보경 결정적 실책까지…'김민성 은퇴식+전민재 쐐기포+레이예스 204안타' 롯데, 알뜰했던 고춧가루 [부산리뷰]

LG 3루수 문보경이 송구 실책하고 있다. 박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.30/

3일 잠실구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. LG 카라스코가 마운드에서 내려오고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.03/

30일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. 투구하고 있는 LG 케네디. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.30/

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[부산=스포츠조선 김영록 기자] 마음 바쁜 LG 트윈스의 발목을 제대로 잡았다. 롯데 자이언츠가 김민성의 은퇴식날 3위 탈환을 꿈꾸던 LG에게 고춧가루를 제대로 뿌렸다. 빅터 레이예스의 204안타까지 알뜰하게 챙겼다.

롯데는 9일 부산 사직구장에서 열린 LG와의 시즌 15차전에서 장단 11안타를 몰아치며 9대1로 대승을 거뒀다.

선발투수 신인 김한결이 4이닝 1실점으로 뜻밖의 역투를 펼쳤고, 초반부터 타선이 터지며 마운드의 어깨를 가볍게 했다. 경기 막판에는 전민재의 쐐기 3점포 포함 타선이 대폭발하며 빅이닝을 만들고 승리를 확정지었다. 불펜의 철벽투로 LG 타선을 꽁꽁 묶었다.

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이날 승리로 롯데는 62승째(3무76패)를 기록, 이날 KIA 타이거즈에 패한 NC 다이노스를 제치고 7위 탈환에 성공했다. 경기전 열린 김민성의 은퇴식을 겸해 현장을 찾은 2만1546명의 부산 야구팬들에게 좋은 선물이 됐다.

반면 후반기 부진으로 어느덧 4위까지 내려앉은 LG는 발등에 불이 떨어졌다. 이날 KIA가 NC 다이노스를 잡으면서 다시 1경기 차이로 벌어졌다. 다음날 롯데전을 승리하더라도, 오는 12일로 예정된 광주 KIA 타이거즈와의 맞대결에서 반드시 승리해야 3위를 차지할 수 있다. 만약 KIA가 맞대결에 앞서 남은 경기를 모두 승리할 경우, 마지막 경기 승패와 상관없이 4위가 된다.

롯데 김한결. 사진제공=롯데 자이언츠

7일 잠실구장에서 열린 LG와 두산의 경기. LG 문정빈이 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.07/

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이날 롯데는 레이예스(지명타자) 나승엽(1루) 고승민(2루) 한동희(3루) 전민재(유격) 손성빈(포수) 조세진(좌익) 윤동희(우익) 황성빈(중견) 라인업으로 경기에 임했다. 선발은 20세 신인 김한결.

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LG는 박해민(중견) 송찬의(좌익) 오스틴(1루) 문정빈(지명타자) 문보경(3루) 이재원(우익) 구본혁(유격) 박동원(포수) 이영빈(2루)으로 맞섰다. 선발은 카를로스 카라스코.

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경기전 만난 김태형 롯데 감독은 흥미로운 양상이 된 순위경쟁에 대해 "뒤를 생각하기보단 눈앞의 경기에 집중해서 최선을 다하는게 맞다"고 했다. KIA-LG 공히 두산 곽빈에 맞설 와일드카드전 1선발을 고민하기보단 눈앞의 3위 경쟁에서 승리하는 걸 최우선으로 해야한다는 설명.

염경엽 LG 감독은 최근 주루 과정에서 무릎 부상을 당한 오지환에 대해 "포스트시즌에도 유격수는 구본혁으로 간다. 오지환은 대타로만 나설 것"이라고 강조했다..

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사진제공=롯데 자이언츠

이날 롯데의 순조로운 승리 흐름이 돋보였다. 롯데는 2회말 3점을 선취하며 앞서갔다. 전민재 안타, 조세진 몸에맞는볼, 윤동희 안타로 만들어진 1사 만루에서 황성빈의 적시타, 레이예스의 희생플라이, 나승엽의 적시타가 이어지며 무난하게 3점을 따냈다.

LG는 4회초 문정빈이 솔로포를 쏘아올리며 분위기를 바꾸려 했다. 하지만 이어진 5회초 1사 1,2루 찬스에서 마무리 최준용 등판이라는 깜짝 승부수를 던진 롯데의 방패를 뚫지 못했다. 송찬의-오스틴이 범타로 물러나며 득점에 실패했다. 6회초에도 선두타자 문정빈이 안타로 출루했지만, 문보경의 병살타에 분위기가 가라앉았다.

오히려 7회말 롯데가 거센 반격으로 승패를 결정지었다. 윤동희 안타-황성빈 번트로 만들어진 1사 2루에서 LG는 레이예스를 자동 고의4구로 걸러 불같은 야유에 직면했다.

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이 때문인지 다음타자 나승엽의 투수 땅볼 때 LG 존 케네디가 공을 떨어뜨리는 실책을 범해 1사 만루를 자초했다. 이어 고승민의 3루 땅볼 때 병살 과정에서 3루를 밟고 1루에 던진 LG 3루수 문보경의 악송구가 이어지며 롯데가 1점을 추가했다.

사진제공=롯데 자이언츠

LG는 김강률(1이닝)을 시작으로 케네디(⅔이닝) 우강훈(⅓이닝) 등 필승조를 총출동시켰지만, 롯데는 한동희의 적시타로 1점을 추가한 뒤 전민재가 우강훈을 상대로 좌측 담장을 넘기는 3점 쐐기포를 터뜨리며 사실상 승패를 갈랐다.

8회말에는 1사 1,3루 찬스에서 등장한 레이예스가 중견수 앞에 떨어지는 1타점 적시타를 기록, 시즌 204안타(한시즌 최다안타 타이 기록, KT 최원준과 함께 진행중)까지 기록하며 겹경사를 맞이했다.

롯데는 7회 김원중-8회 박정민-9회 이준서로 이어진 불펜진이 추가 실점없이 이닝을 마무리지으며 승리를 확정지었다.

부산=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com