"이로운, 선발이 더 어울려…팬들께 죄송, 내년엔 꼭 인천서 가을야구하겠다" [인천 승장]

9일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 경기. 정규 시즌 마지막 홈경기에서 승리한 SSG 선수단이 팬들에게 인사를 건네고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.09/

9일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 경기. 승리한 SSG 이숭용 감독이 기뻐하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.09/

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[인천=스포츠조선 고재완 기자] 비록 가을야구 턱 밑에서 멈췄지만 SSG 랜더스가 안방 최종전에서 투타의 조화를 앞세워 유종의 미를 거뒀다.

SSG는 9일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 삼성 라이온즈와의 시즌 16차전 맞대결에서 3대1로 승리했다. 시즌 20번째 전석 매진(2만 3,000석)을 기록하며 125만 관중을 돌파한 뜻깊은 날, SSG는 선발 이로운의 6이닝 1실점 퀄리티스타트 호투와 타선의 집중력을 묶어 홈 팬들에게 마지막 승리를 선물했다.

경기 후 이숭용 감독은 투타 수훈 선수들을 향한 칭찬과 함께, 올 시즌 가을야구에 진출하지 못한 점에 대해 팬들에게 진심 어린 사과와 내년 시즌을 향한 굳은 약속을 전했다.

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이날 승리의 일등 공신은 단연 6이닝 5안타 1사구 7탈삼진 1실점으로 삼진 쇼를 펼치며 퀄리티스타트를 기록한 영건 이로운이었다.

이 감독은 "이로운이 이제는 불펜투수보다 선발투수로서 더 어울리는 선수라는 것을 모두에게 각인시키는 경기였다. 비시즌 동안 철저히 준비한다면 내년 시즌 선발 로테이션의 한 자리를 차지할 수 있는 가능성을 볼 수 있었다"라고 평가했다.

9일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 경기. 정규 시즌 마지막 홈 경기 만원 광중을 기록했다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.09/

9일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 경기. SSG 선발 이로운이 7회 마운드에서 내려오고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.09/

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선발 이로운의 뒤를 이어 마운드에 올라 3이닝을 무실점으로 합작한 불펜진의 헌신도 높이 샀다. 7회 무사 만루 위기에서 마운드를 이어받은 문승원과 8회 전영준, 9회 뒷문을 잠근 조병현은 각각 1이닝 무실점으로 리드를 지켰다.

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이 감독은 계투진에 대해 "위기 상황에서 등판한 문승원과 전영준, 조병현도 각자의 역할을 잘해주며 팀 승리를 지켜냈다. 특히 불펜에서 함께 고생했던 로운이의 홈경기 선발 첫 승을 지켜준 점이 더욱 의미가 있다"라고 칭찬했다.

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타선에서는 1회 득점의 물꼬를 트고 6회 쐐기 적시타를 때려낸 최지훈과 4회 비거리 130m 대형 솔로포를 터뜨린 캡틴 한유섬의 활약이 승리를 견인했다.

이 감독은 타선의 집중력에 대해 "타선에서는 최지훈이 3안타 포함 전 타석 출루로 공격을 이끌었고, 한유섬도 두 차례 장타를 기록하며 승리에 힘을 보탰다"라고 짚었다.

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마지막으로 이 감독은 한 해 동안 인천SSG랜더스필드를 가득 메워준 125만 홈 팬들을 향해 머리를 숙였다.

그는 "시즌 마지막 홈경기에 관중석을 가득 메워 열정적인 응원을 보내주신 팬 여러분께 진심으로 감사드린다"라며 "후반기 반등과 오늘 승리로 내년 시즌 홈 개막전을 인천에서 치를 수 있게 됐지만, 올 시즌 팬 여러분께 기대에 미치지 못하는 모습을 보여드려 진심으로 죄송하다. 내년에는 반드시 더 강한 팀으로 돌아와 인천에서 가을야구를 할 수 있도록 하겠다"라고 다짐했다.

9일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 경기. SSG 최지훈이 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.09/

9일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 경기. 8회말 SSG 한유섬이 안타를 날리고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.09/

고재완 기자 star77@sportschosun.com