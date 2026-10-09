'3위 수성' 사활건 KIA 간담 서늘할 듯…'전타석 출루' 최지훈 "남은 한 경기, 긴장의 끈 놓지 않겠다"

9일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 경기. SSG 최지훈이 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.09/

9일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 경기. SSG 최지훈이 안타를 날리고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.09/

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[인천=스포츠조선 고재완 기자] "이제 정규시즌 딱 한 경기 남았는데, 끝까지 긴장의 끈을 놓지 않고 내일도 좋은 경기를 보여드리겠다."

2만 3000석 전석 매진과 함께 붉은 함성으로 가득 찼던 인천 SSG랜더스필드의 2026시즌 홈 피날레. 그라운드 위에서 가장 뜨겁게 빛난 주인공은 단연 SSG 랜더스의 '특급 리드오프' 최지훈(29)이었다.

최지훈은 9일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 삼성 라이온즈와의 시즌 16차전 맞대결에서 3안타 1타점 1득점 포함 전 타석 출루라는 원맨쇼를 펼치며 팀의 3대1 승리를 완벽하게 견인했다.

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1회말 첫 타석부터 중전 2루타를 터뜨려 결승 득점의 물꼬를 텄고, 6회말 2사 1,3루 찬스에서는 상대 외국인 에이스 크리스 페덱을 상대로 승부에 쐐기를 박는 1타점 좌전 적시타를 작렬시켰다. 공수주에서 흠잡을 데 없는 활약을 펼치며 사령탑 이숭용 감독으로부터 극찬을 이끌어냈다.

9일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 경기. 1회 2사 2루 SSG 전의산 안타 때 최지훈이 득점하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.09/

9일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 경기. SSG 최지훈이 안타를 날리고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.09/

경기 후 최지훈은 "무엇보다 올 시즌 팬분들과 함께한 마지막 홈경기에서 승리할 수 있어 기쁘다"라며 활짝 웃었다.

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이어 이제 단 1경기만을 남겨둔 2026시즌의 마지막 순간까지 집중력을 잃지 않겠다고 다짐했다. 그는 "이제 정규시즌 마지막 한 경기만을 남겨두고 있는데, 끝까지 긴장의 끈을 놓지 않고 잘 치러서 내일도 좋은 경기를 보여드리겠다"라고 각오를 다졌다.

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이날 삼성 마운드를 완벽하게 공략하며 3안타 경기를 완성한 비결에 대해서는 코칭스태프와의 치밀한 준비와 체력 안배를 꼽았다.

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최지훈은 "오늘 3안타는 경기 전부터 코치님들과 타격 타이밍과 접근 방식에 대해 꾸준히 상의하며 준비한 결과라고 생각한다"라고 설명했다.

이어 최근의 컨디션 관리에 대해 "또 최근 일정상 체력을 재충전할 수 있는 시간이 있었는데, 덕분에 타석에서 집중력을 유지하고 타격감을 올리는 데 도움이 된 것 같다"라며 "마지막 경기까지 팀 승리에 보탬이 되도록 최선을 다하겠다"라고 힘주어 말했다.

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9일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 경기. SSG 최지훈이 안타를 날리고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.09/

고재완 기자 star77@sportschosun.com