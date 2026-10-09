은퇴식 3전전승! 주인공은 '나야나'… 27세 뒤늦게 '눈뜬' 전민재, 개인 최다 9호포에 담은 진심 "뜻깊은날 감사한 마음" [부산포커스]

사진제공=롯데 자이언츠

25일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 롯데 전민재가 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.25/

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[부산=스포츠조선 김영록 기자] 스물일곱 나이에 뒤늦게 타격에 눈떴다. 개인 최다 시즌 홈런을 쏘아올렸고, 대선배들의 은퇴식마다 맹활약을 펼쳤다.

롯데 자이언츠 유격수 전민재가 그 주인공이다.

전민재는 선배 김민성의 은퇴식이 열린 9일 부산 LG 트윈스전에서 시즌 9호 쓰리런포를 가동했다. 5-1로 앞선 7회말, 승부에 쐐기를 박는 한방이었다. 롯데는 이날 9대1 대승을 거뒀다.

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공교롭게도 은퇴식마다 날아다니는 전민재다. 지난 6월 26일 부산 LG전, 정훈의 은퇴식 때는 3타수 2안타(2루타 2) 3타점 불방망이를 뽐내며 수훈선수로 뽑혔다. 김태혁의 은퇴 행사가 열린 9월 29일 부산 키움 히어로즈전에선 4타수 1안타로 팀 승리를 뒷받침했다.

21일 잠실구장에서 열린 두산과 롯데의 경기. 2회초 2사 1,3루 롯데 전민재가 안타를 날리고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.21/

그리고 이날 경기에선 쐐기포 포함 2안타 2득점 3타점을 기록하며 또한번 수훈선수로 우뚝 섰다.

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경기 후 전민재는 "정훈 선배님 은퇴식에 이어 김민성 선배님 은퇴식에서도 수훈선수로 선정돼 개인적으로 정말 뜻깊다"고 돌아봤다.

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이어 "두 선배님께는 그동안 야구뿐만 아니라 많은 부분에서 도움과 조언을 받았고, 항상 감사한 마음을 가지고 있다. 좋은 날에 조금이나마 팀 승리에 보탬이 될 수 있어 기쁘다"고 강조했다.

사진제공=롯데 자이언츠

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이날 승리로 롯데는 같은날 KIA 타이거즈에 패한 NC 다이노스를 제치고 7위로 올라섰다. 가을야구는 좌절된지 오래지만, 김태형 감독 부임 3년 연속 7위를 유지하는 것도 나름의 의미가 있다.

전민재는 "올해 팀 성적이 기대했던 만큼 따라주지 못해 아쉬움이 크지만, 개인적으로는 올 시즌 많은 경험을 하면서 한 단계 성장할 수 있었던 시간이었다"고 돌아봤다.

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이어 "선배들과 코칭스태프께 배운 부분들을 잘 되새기면서 내년 시즌에는 더 좋은 모습을 보여드릴 수 있도록 잘 준비하겠다. 우선 남은 경기들도 끝까지 집중해서 다치지 않고 잘 마무리하는 것이 가장 중요하다"며 거듭 의지를 다졌다.

사진제공=롯데 자이언츠

또 "(김)민성 선배님과는 연차 차이가 많이 나지만, 그런 것을 전혀 느끼지 못할 정도로 항상 먼저 다가와 편하게 대해주셨다. 경기 안팎에서 해주신 말씀 하나하나가 큰 힘이 됐고, 힘든 순간마다 많은 도움이 됐다"면서 "선배님의 앞날을 진심으로 응원드린다. 저도 선배님께 배운 마음가짐을 잊지 않고 더 좋은 선수가 될 수 있도록 노력하겠다"고 목소리를 높였다.

올해 전민재는 클린업트리오에 이름을 올리는 등 클러치히터로 거듭나며 506타석에 출전, 타율 2할7푼9리 9홈런 70타점, OPS(출루율+장타율) 0.712를 기록중이다. 타석도, 홈런도, 타점도 단연 커리어 하이다. 롯데 이적 후 제 2의 인생이 열린 그다.

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"10홈런은 크게 의식하지 않고 있다. 기록을 쫓기보다는 매 경기 팀에 도움이 되는 플레이를 하는 데 집중하겠다. 지금까지 해왔던 것처럼 차분하게 준비하다 보면 좋은 결과는 자연스럽게 따라올 것이다."

사진제공=롯데 자이언츠

부산=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com