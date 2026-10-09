"PO 출전하더라도 수비는 무리"…사령탑, 구자욱 '수비 불가' 못박은 이유

4일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 경기. 6회초 1사 3루 삼성 구자욱이 적시타를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.04/

16일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 삼성 구자욱이 몸을 풀고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.16ㅁ

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[인천=스포츠조선 고재완 기자] "외야 수비를 소화하기는 현실적으로 어렵다."

정규시즌 2위를 확정 짓고 플레이오프 직행을 확정한 삼성 라이온즈의 가을 행보에 가장 뜨거운 시선이 쏠리는 곳은 단연 '캡틴' 구자욱(33)의 몸 상태다. 시즌 막바지 부상으로 이탈했던 팀의 심장이자 간판타자가 과연 가을야구 무대에 설 수 있을지 야구계의 이목이 집중된 가운데, 박진만 감독(50)이 냉정하면서도 현실적인 진단을 내놨다.

박진만 감독은 9일 구자욱의 최근 부상 회복 경과와 포스트시즌 활용 복안, 그리고 이에 대비한 외야진의 '플랜 B' 운용 계획을 소상히 밝혔다.

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구자욱의 회복 속도는 긍정적이다. 가장 우려했던 통증이 빠르게 가라앉으면서 일상적인 움직임에는 무리가 없는 수준까지 도달했다.

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박 감독은 구자욱의 현재 몸 상태에 대해 "일상생활을 하거나 거동하는 데는 전혀 지장이 없다는 보고를 메디컬 파트로부터 받았다"라며 "선수를 괴롭히던 통증도 이제는 거의 다 잡혔다"라고 전했다.

다만 가을야구 실전 투입까지는 마지막 '의학적 관문'이 남아있다. 박 감독은 "몸 상태가 많이 호전된 것은 사실이지만, 곧바로 출전을 못 박을 수는 없다"라며 "조만간 최종 영상 검진을 진행할 예정이다. 검진 결과를 면밀하게 체크한 뒤 플레이오프 엔트리 포함 및 실전 출전 여부를 최종 판단할 생각"이라고 신중한 태도를 견지했다.

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박 감독이 가장 명확하게 선을 그은 대목은 바로 '수비 출전 여부'였다. 타격과 베이스러닝은 가능할지 몰라도, 타구를 쫓아 전력 질주하고 강한 송구를 뿌려야 하는 외야 수비는 단기전의 격렬함을 고려할 때 무리라는 판단이다.

박 감독은 "자욱이가 몸 상태를 끌어올려 플레이오프 엔트리에 전격 합류한다고 하더라도, 현실적으로 외야 수비까지 소화하는 것은 쉽지 않다"라고 못 박았다.

3일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 롯데와 삼성의 경기. 4회말 구자욱이 우중간을 가르는 3루타를 치고 타임을 외치고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.03/

4일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 경기. 6회초 1사 3루 삼성 구자욱이 적시타를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.04/

결국 구자욱이 가을 무대에 복귀하더라도 역할은 '지명타자' 또는 승부처를 흔들 '특급 대타'로 제한될 가능성이 크다. 타선의 무게감을 단숨에 끌어올릴 수 있는 상징적인 존재지만, 수비 포지션에 들어갈 수 없다는 점은 벤치 입장에서 외야 수비 라인업의 전면 재구성을 요구하는 숙제이기도 하다.

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구자욱의 수비 공백이라는 돌발 변수에 대비해 박 감독은 정규시즌 잔여 경기에서 발 빠르게 '외야 플랜 B'를 가동하고 있다. 그 중심에 선 인물이 바로 '가을 사나이' 윤정빈이다.

박 감독은 최근 라인업 변동에 대해 "자욱이가 수비를 볼 수 없는 상황에 미리 대비해야 한다"라며 "그런 돌발 변수를 메우기 위해 잔여 3경기 동안 윤정빈을 비롯한 외야수들을 집중 기용하며 수비 집중력과 실전 감각을 끌어올리고 있다"라고 설명했다.

포스트시즌 같은 단기전에서는 외야의 작은 타구 판단 실수나 펜스 플레이 미스가 곧바로 시리즈의 운명을 좌우하는 치명타로 이어진다. 박 감독은 잔여 경기 동안 윤정빈의 코너 외야 수비 안정감을 집중 점검하고, 김헌곤, 김성윤 등 가용 외야 자원들의 컨디션을 최상으로 끌어올려 '구자욱 수비 불가'라는 악재를 빈틈없이 메우겠다는 계산이다.

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통증을 털어내며 가을 복귀를 향해 마지막 스퍼트를 올리고 있는 캡틴 구자욱, 그리고 그의 수비 공백을 지우기 위해 사령탑의 눈도장을 받고 있는 윤정빈. 2026년 가을 정상 탈환을 노리는 사자 군단의 타선과 외야진이 가장 치열하고 철저한 계산 속에 플레이오프를 준비하고 있다.

25일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 8회초 2타점 2루타를 날린 삼성 구자욱. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.25/

고재완 기자 star77@sportschosun.com