'단 이틀 쉬고 곧장 합숙훈련 돌입'…박진만호, 벌써 PO준비 들어갔다 [인천 현장]

9일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 경기. 삼성 박진만 감독이 경기를 지켜보고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.09/

3일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 두산과 삼성의 경기. 삼성 원태인과 페덱이 캐치볼을 하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.03/

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[인천=스포츠조선 고재완 기자] "플레이오프 선발은 4명으로 어느 정도 뼈대를 잡았다."

정규시즌 2위를 확정 짓고 플레이오프 직행 티켓을 거머쥔 삼성 라이온즈가 가을야구 정상 정복을 위한 '선발 마운드 청사진'을 공개했다.

박진만 감독(50)은 9일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG 랜더스와의 경기에 앞서 플레이오프 선발 로테이션 구상과 정규시즌 잔여 2경기 운용 계획, 그리고 캡틴 구자욱의 몸 상태에 대한 솔직한 속내를 밝혔다.

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가을야구 단기전 승부의 핵심은 선발 마운드의 높이다. 박진만 감독은 플레이오프에서 가동할 4명의 선발 자원을 일찌감치 낙점하며 뼈대를 완성했다.

박진만 감독은 "플레이오프 선발 로테이션은 4명으로 이미 구상을 마쳤다"라며 "외국인 원투펀치인 크리스 페덱과 아리엘 후라도, 그리고 국내 선발진의 기둥인 원태인과 최원태까지 4명으로 선발진을 운영할 계획"이라고 못 박았다.

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관심을 모으는 1선발 출격 순번에 대해서는 '상대'가 아닌 '선수의 몸 상태'를 기준으로 삼겠다고 밝혔다.

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박 감독은 "선발 순번은 상대 팀 매치업에 따라 바꾸기보다는 우리 투수들의 컨디션이 최우선"이라며 "3, 4선발(원태인, 최원태)은 어느 정도 정해져 있는 상황이다. 1, 2선발 순번은 페덱과 후라도의 현재 구위와 몸 상태를 플레이오프 전까지 면밀히 지켜본 뒤 최종적으로 조정할 것"이라고 설명했다.

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정규시즌 잔여 2경기는 포스트시즌을 대비한 철저한 리허설 무대로 꾸려진다. 박 감독은 오는 11일 경기 선발로 외국인 투수 후라도를 예고했다. 후라도는 시즌 중 부상으로 약 6주가량 휴식을 취했던 만큼, 실전 감각 유지와 개인 기록 달성을 위해 본인이 직접 등판을 강력히 희망했다는 후문이다.

9일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 경기. 삼성 최형우가 타격을 하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.09/

5일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 두산과 삼성의 경기. 4회초 투구를 마친 후라도가 더그아웃으로 향하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.05/

박 감독은 "일요일에는 후라도가 선발로 나가고, 정규시즌 최종전인 12일에는 불펜 투수들을 고루 활용하는 불펜데이(오프너)를 운영할 계획"이라고 밝혔다.

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이어 "후라도의 경우 플레이오프까지 시간이 2주 넘게 남아있기도 하고, 시즌 중 6주 정도 공백이 있었기 때문에 본인이 등판 의지를 강하게 보였다. 개인 기록에 대한 동기부여도 있어 등판을 결정했다"라며 "12일 최종전은 가을야구 불펜 엔트리에 들어갈 투수들의 구위를 마지막으로 점검하는 차원에서 오프너 형태로 마운드를 운영할 것"이라고 덧붙였다.

정규시즌 일정을 모두 마친 뒤에는 곧바로 이틀간의 휴식을 취한 뒤, 가을야구를 정조준하는 합숙 훈련과 자체 연습경기에 돌입할 예정이다.

페디와 후라도, 원태인, 최원태로 이어지는 막강한 4선발을 구축하고, 불펜 점검까지 빈틈없이 준비하고 있는 박진만호. 2026년 가을, 가장 높은 곳을 향해 진격하는 사자 군단의 포스트시즌 로드맵이 윤곽을 드러내고 있다.

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7일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 삼성 원태인이 투구 전 로진을 입으로 불어내고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.07/

고재완 기자 star77@sportschosun.com