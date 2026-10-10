날벼락 소식! 김혜성 결국 탈락인가, '우승 토템' 최악의 상황 벌어졌다

무키 베츠와 포옹하는 김혜성. AP연합뉴스

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[스포츠조선 나유리 기자]LA 다저스가 챔피언십시리즈를 앞두고 로스터에 변화를 준다. 김혜성이 탈락할 가능성이 높아졌다.

내셔널리그 디비전시리즈에서 애틀랜타 브레이브스를 꺾고 챔피언십시리즈에 진출한 다저스는 12일(이하 한국시각)부터 밀워키 브루어스와 맞대결을 펼친다.

데이브 로버츠 감독은 10일 현지 취재진과의 인터뷰에서 챔피언십시리즈 로스터에 대한 기본 구상을 밝혔다. 다저스는 5전 3선승제인 디비전시리즈에서는 14명의 야수와 12명의 투수를 기용했다. 그러나 7전 4선승제인 챔피언십시리즈는 투수 보강이 필요하다고 판단했다.

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로버츠 감독은 "타릭 스쿠벌이 1차전, 야마모토 요시노부가 2차전 선발로 등판한다"면서 "우리는 챔피언십시리즈에서 1명의 투수를 추가로 발탁할 것"이라고 밝혔다.

다저스는 디비전시리즈에서 탈락했던 투수 에밋 시한과 카일 허트를 일단 콜업했다. 선수단에 합류해 훈련을 시작했다. 최소 둘 중 한명이 로스터에 포함될 가능성이 높은데, 현지 언론에서는 시한의 불펜진 합류를 유력하게 보고 있다.

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그렇다면 자연스럽게 야수 1명이 줄어드는데, 그 1명이 코리안 빅리거 김혜성이 될 것으로 예상된다. 'SI' 등 현지 언론에서는 "김혜성이 탈락할 것으로 보인다. 다저스는 김혜성을 디비전시리즈에서 대주자 및 대수비 요원으로 활용할 계획이었지만, 4차전 9회말 대수비로 단 한번 출전하는데 그쳤다"면서 "다저스는 이번 라운드에서 투수 추가의 강점을 높게 생각하며, 김혜성 없이 경기를 치러야 한다. 유일한 변수는 3차전에서 허리 부상을 입은 베테랑 미겔 로하스의 출전 여부"라고 내다봤다.

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김혜성에게는 다소 아쉬운 소식이다. 김혜성은 지난해 다저스의 모든 포스트시즌 로스터에 포함됐다. 대주자 및 대수비 활용이 전부였고, 출전 빈도가 극히 낮았지만 선수단 전체와 함께 하면서 결국 월드시리즈 우승이라는 기쁨까지 같이 누렸다. 하지만 챔피언십시리즈를 앞두고 로스터에서 탈락하면, 월드시리즈에 진출하더라도 포함되지 못할 가능성이 더욱 커진다.

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나유리 기자 youll@sportschosun.com