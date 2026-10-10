'이건 기적이다' 이숭용의 와신상담, 후반기 2위와 홈 개막 확정의 의미

9일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 경기. 정규 시즌 마지막 홈경기에서 승리한 SSG 선수단이 팬들에게 인사를 건네고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.09/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 나유리 기자]거의 꼴찌까지 추락했다가 후반기 2위로 반전 드라마를 쓴 SSG 랜더스. 정규 시즌 6위를 확정하면서 내년 개막전을 홈에서 치른다. 올 시즌 의미는 무엇일까.

SSG는 지난 9일 인천 삼성 라이온즈전에서 3대1로 승리를 거뒀다. 정규 시즌 마지막 1경기를 남겨두고 6위를 확정지었다. SSG는 143경기에서 65승5무73패 승률 0.471을 기록했고, 7위 롯데 자이언츠가 승률 0.449로 3경기 차다. 롯데가 남아있는 3경기를 모두 이겨도 무승부가 2개 더 많은 SSG와의 순위를 뒤집을 가능성이 사라지면서, SSG가 6위를 확정했다.

이로써 내년 정규 시즌 개막전을 홈구장인 인천 SSG랜더스필드에서 치를 수 있게 됐다. 정규 시즌 5위 내에 든 팀들만 누릴 수 있는 특권인데, 잠실구장을 홈으로 사용하는 LG와 두산이 나란히 5위 안에 들어있기 때문에 6위팀까지 이 특권이 주어질 예정이다. 그리고 마지막 남아있던 자리를 SSG가 꿰찼다. 청라돔 이전을 앞두고, 내년이 SSG가 문학에서 치르는 마지막 시즌이 될 예정이기 때문에 팬들에게 홈 개막전은 선물이나 마찬가지다.

Advertisement

무엇보다 최악의 전반기를 보내고 희망 속에 시즌을 마무리했다는 점이 고무적이다. 비록 5강 진입에는 실패했지만, 올 시즌 홈 마지막 경기였던 9일 삼성전이 끝난 후 인천구장을 찾은 팬들은 선수단에게 뜨거운 박수를 보냈다.

거의 10위까지 떨어질 뻔 했을 정도로 전반기 상황이 좋지 못했다. 5월초부터 마운드가 붕괴되면서 13연패에 빠졌던 SSG는 3위에서 9위로 추락했다. 그런데 올스타 브레이크 이후 SSG는 57경기에서 34승21무21패 승률 0.618로 같은 기간 10개 구단 중 2위의 성적을 차지했다. SSG보다 승률이 높은 팀은 정규 시즌 우승 팀인 KT(0.745) 뿐이다. 5강 진출을 확정한 KIA(0.582), 삼성(0.571), 두산(0.547) 심지어 LG(0.446)보다도 SSG가 더 많은 경기를 이겼다.

Advertisement

이는 거의 기적이다. 보통 팀이 9위로 추락하면, 대부분의 팀들이 싸울 의지를 잃는다. 전반기를 마칠 무렵 이미 5강 진출권 팀들과 격차가 상당히 벌어졌었고, 이를 뒤집기는 불가능이라 봤다. 하위권 팀들이 후반기에 더욱 승률이 떨어지는 이유다. 하지만 SSG는 끝까지 포기하지 않는 모습을 보여줬다. 후반기를 2위로 마치고 정규 시즌 6위를 확정한 것은, 포스트시즌 진출만큼이나 값진 의미가 있다.

Advertisement

1일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. 승리한 SSG 이숭용 감독이 김재환에게 꽃다발을 건네고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.01/

물론 그렇다고 해서 이 훈훈한 마무리로 자아도취에 빠져서는 안된다. SSG는 올 시즌 확실한 교훈을 뼛속에 새겼다. 선발, 불펜이 동시에 무너지면서 투수진 안정화가 얼마나 중요한지 뼈아프게 확인했고, 긴 연패에 제대로 대처하지 못하면서 분위기 수습도 다소 늦었다. 투타의 핵심 선수인 김광현, 최정의 빈 자리도 확인했고, 유망주 육성만으로 단기간에 해결이 안될 구멍들도 분명히 보였다.

Advertisement

특히 후반기에 SSG가 반등할 수 있었던 가장 결정적 요소는 결국 페드로 아빌라와 신인 김민준의 등장이었다. 리그 최강 투수라고 평가받는 아빌라와 후반기에만 7승, 시즌 전체 9승을 거두며 신인왕 못지 않은 임팩트를 남긴 고졸 신인 김민준이 원투펀치로 안정을 찾아주면서 나머지 선발진과 불펜까지 함께 안정화가 됐다. 후반기 SSG는 김광현, 최정 외에도 노경은, 정준재 등 여러 차례 부상 이탈 고비가 있었다. 그럼에도 불구하고 지는 경기보다 이기는 경기가 많았던 요인은 여기에 있다. 30홀드 필승조에서 데뷔 후 최악의 고비를 맞았던 이로운이 선발 변신에 대성공을 거둔 것 역시 희망적인 요소다.

SSG는 10일 광주 KIA전을 마지막으로 2026시즌 모든 경기 일정을 마친다. 팀은 이미 내년을 바라보고 있다. FA 계약 문제, 외국인 선수 재계약, 부상 선수들의 복귀 일정, 선발 로테이션 구축 및 유망주 타자 육성 등 벌써 할 일이 산더미다. 마무리캠프와 내년 스프링캠프를 구상하는 이숭용 감독은 이미 와신상담을 준비하고 있을 것이다.

Advertisement

나유리 기자 youll@sportschosun.com