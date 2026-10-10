2m3 거인 '공황' 빠뜨린 2만1546명 야구팬 야유, 역시 야구는 사람이 하는 것…팬은 11번째 선수다 [부산현장]

3일 잠실구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. LG 케네디가 생각에 잠겨 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.03/

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[부산=스포츠조선 김영록 기자] 2점차 뒤진 7회말, 희생번트로 1사 2루 상황에서 리그에서 가장 잘 치는 타자 중 한명이 등장했다.

고의4구는 당연한 선택이었다. 하지만 우레와 같은 야유가 터져나왔다. 9년 연속 가을야구 실패의 아픔이 뼈저리게 맺힌 그 절규가 홈팀의 승리로 이어졌다.

9일 부산 사직구장. LG 트윈스가 배수진의 마음으로 에이스 카를로스 카라스코를 출격시킨 반면, 롯데 자이언츠는 20세 신인 김한결이 선발로 나섰다. 가을야구 진출을 확정짓고 3위 다툼을 벌이는 LG와, 또 가을야구 무대에 오르지 못한 채 육성에 힘을 쏟는 롯데의 현실이 극명하게 교차된 선발 매치업이었다.

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3일 잠실구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. LG 카라스코가 마운드에서 내려오고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.03/

하지만 실제 상황은 또 달랐다. 카라스코가 2회말 3실점 하는 등 고전 끝에 5이닝 3실점에 그친 반면, 김한결은 4이닝 동안 LG 타선을 단 2안타로 봉쇄하며 1실점으로 역투했다. LG 타자들은 솔로포를 쏘아올린 문정빈 외엔 어린 투수를 전혀 흔들지 못했다.

그렇게 불펜 싸움으로 이어졌고, 롯데 벤치는 1사 1,2루 최대 위기였던 5회 최준용을 깜짝 등판시켜 1⅔이닝을 맡기며 승기를 잡았다. LG는 노장 김강률을 거쳐 케네디-우강훈까지 필승조가 총출동하며 역전을 노렸다.

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케네디가 나선 건 그 운명의 7회였다. 올시즌 아시아쿼터 교체 선수로 합류, LG의 필승조 한 축을 책임지는 그다. 큰 키, 긴 팔을 최대한 활용해 좌타자 뒤쪽에서 튀어나오는 딜리버리가 케네디의 최대 장점이다.

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롯데는 첫 타자 윤동희가 안타로 출루하자 다음 타자 황성빈에게 희생번트를 지시했다. 좌타자인 만큼 케네디를 공략하기 어렵다고 판단한 것.

1일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. LG 케네디가 역투하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.01/

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하지만 그렇게 1사 2루가 되면서 리드오프 레이예스가 들어섰다. 레이예스는 올해 KT 위즈 최원준과 최다안타 신기록 경쟁을 벌이는 타자다. 이날 경기전까지 203안타로 최원준에 하나 뒤처진 상황.

안타 하나면 사실상 끝나는데 승부할 이유가 없다. LG 벤치는 자동 고의4구로 레이예스를 걸러보냈다.

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이때 해설진도, 선수들도 깜짝 놀라는 상황이 펼쳐졌다. 진작에 가을야구를 탈락한 상황에도 이날 현장에는 2만 1000명이 넘는 야구팬들이 찾아왔다. 어쩌면 레이예스의 최다안타 경쟁이 큰 이유였을 수 있다. 이들은 고의4구가 나오는 순간 목청껏 야유하기 시작했다.

10월 9일 사직구장을 찾은 롯데팬들의 뜨거운 응원. 사진제공=롯데 자이언츠

케네디는 깜짝 놀란 기색이 역력했다. 흐름상 무리한 고의4구도 아니고, 어쩌면 이미 포스트시즌을 탈락한 팬덤의 기세가 이 정도일 거라곤 예상치 못했을 수 있다. 무엇보다 일본 독립리그와 호주리그에서만 뛰어온 케네디는 KBO리그의 이같은 열정이 익숙하지 않을 수 있다.

1사 1,2루에서 다음타자는 나승엽. 케네디의 장점이 가장 잘 발휘될 수 있는 상대였고, 예상대로 나승엽의 타구는 평범한 투수 앞 땅볼이었다. 하지만 방금전의 야유가 스쳐간 걸까. 케네디는 가볍게 병살로 연결하는 대신 타구를 떨어뜨리는 실책을 범했고, 1사 만루 위기를 자초했다.

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5일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 LG와 삼성의 경기. 7회초 1사 1, 3루. 동점 허용한 LG 우강훈. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.05/

다음 타자 고승민 역시 케네디를 제대로 공략하지 못했다. 병살타성 평범한 3루 땅볼을 쳤고, LG 3루수 문보경은 3루를 밟은 뒤 1루로 던졌다. 하지만 이 송구가 빠지면서 롯데에게 4점째를 안겨주고 말았다.

다음 투수 우강훈이 한동희에게 적시타, 전민재에게 3점홈런을 허용하면서 이날 경기는 그렇게 LG의 패배가 확정됐다.

LG로선 KIA와의 정규시즌 마지막 승부까지 가기도 전에 3위 싸움이 결론날지도 모르는 위기다. LG는 일단 10일 롯데전을 승리한 뒤, KIA가 다른 2경기에서 1패라도 하길 기원해야하는 입장이 됐다.

7일 잠실구장에서 열린 LG와 두산의 경기. LG 염경엽 감독이 생각에 잠겨 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.07/

부산=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com