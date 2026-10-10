"박정민 10승 도전?" 김태형도 안다, LG-KIA 피튀기는 3위싸움…9년 연속 가을야구 탈락 → "단기전처럼 최선 다할 것" [부산현장]

26일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 롯데 김태형 감독이 경기 전 미소 짓고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.26/

3일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 롯데와 삼성의 경기. 8회말 롯데 박정민이 역투하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.03/

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[부산=스포츠조선 김영록 기자] "어젠 단기전처럼 했다. (KIA-LG 순위싸움 이야기가 나오자)불편하네."

9년 연속 가을야구 탈락이란 쓰디쓴 성적표. 천하의 김태형도 롯데 자이언츠를 포스트시즌에 올려놓지 못한채 3년의 계약기간이 끝난다.

10일 부산에서 만난 김태형 롯데 감독은 "그래도 홈 마지막 경기인데, 이기고 인사하는 게 낫잖아"라며 웃었다.

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전날 롯데는 선발 김한결의 호투와 전민재의 쐐기포 등 타선의 폭발을 앞세워 LG 트윈스에 9대1 대승을 거뒀다.

LG는 오는 12일 KIA 타이거즈와 정규시즌 최종전을 치른다. 다만 LG가 이날 롯데에 또 패하고, KIA가 SSG 랜더스 상대로 승리하면 3위 싸움은 그대로 끝난다. 설령 LG가 이날 승리하더라도, KIA가 SSG-롯데전을 모두 이기면 역시 KIA가 3위로 확정된다.

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LG로선 일단 롯데를 잡고, KIA가 남은 2경기에서 1패라도 하길 바라야하는 상황이다.

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3위싸움 경우의 수 이야기가 나오자 김태형 감독은 "불편하다"라며 미소지었다.

21일 잠실구장에서 열린 두산과 롯데의 경기. 8회 두산 조수행 타구를 직접 처리한 롯데 김한결. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.21/

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전날 선발로 나선 김한결에 대해서는 "베스트 피칭은 아니었다. 구속도 좀 떨어졌고, 제구도 썩 좋진 않았다. 처음 선발 나간날만 못했다"면서도 "변화구가 좋고 하니 (손)성빈하고 경기 운영이 좋았다"고 돌아봤다.

5회 첫 타자 볼넷 후 교체됐다. 김태형 감독은 "원래 바로 바꾸려다가 한번 더 봤는데, 볼넷이라 바꿨다"고 설명했다.

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그리고 마무리 최준용이 곧바로 투입됐다. 두산 시절 한국시리즈 모드의 김태형 감독을 연상시키는 마운드 운영이었다.

"박정민 10승에 1승 남은거 나도 알고 있다. 그래서 (박)정민이 넣으려다가, 그냥 최준용을 냈다. 어차피 팬들께 인사해야되는데, 지고 하는 것보단 이기고 하는게 낫잖아."

7회 레이예스의 고의4구 때 쏟아진 거대한 야유도 화제가 됐다. 김태형 감독은 "LG 입장에선 어쩔 수 없는 선택이었다"고 돌아본 뒤 "3-1이긴 해도 1점 더 내려고 했다. 어제는 단기전처럼 했다"라고 돌아봤다. 선발투수 등 선수단 운영에서 조금 여유를 부릴 순 있지만, 경기 내적으론 최선을 다하겠다는 속내다.

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26일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 롯데 레이예스가 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.26/

레이예스와 KT 위즈 최원준과의 최다안타 1위 경쟁에 대해선 "최원준보다 1경기 더 하니까…(이기지 않을까)"라고 덧붙였다.

이날 롯데는 마지막 홈경기를 맞아 루키데이 행사를 갖는다. 박근서(서울디자인고) 배종윤(광주일고)을 비롯한 신인 11명은 이날 부산 사직구장을 방문, 김태형 감독 및 선수단에게 인사하는 시간을 가졌다. 김태형 감독은 "신인답게 패기 있는 모습을 보여줘라"라고 격려했다.

부산=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com