가을무대엔 고우석 없다! 매경기 총력전 → 대체자까지 찾는 염갈량의 한숨 "베테랑이 해주면 가장 좋다" [부산현장]

7일 잠실구장에서 열린 LG와 두산의 경기. LG 염경엽 감독이 경기를 지켜보고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.07/

5일 잠실야구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. 8회 투구를 마치고 마운드를 내려오는 LG 고우석. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.05/

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[부산=스포츠조선 김영록 기자] "일단은 총력전이다. 주어진 환경에서 최선을 다하겠다."

에이스와 대체선발이 맞붙은 경기에서 완패를 당했다. 염갈량의 시름은 나날이 깊어진다. 어느덧 4위로 밀려난 상황에서 그대로 확정될 위기다.

10일 부산에서 만난 염경영 LG 트윈스 감독은 1대9로 대패한 전날 롯데 자이언츠전에 대해 악몽 같은 패배였음을 인정했다.

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LG는 오는 12일 광주에서 KIA 타이거즈와 정규시즌 최종전을 치른다. 공교롭게도 날짜가 그렇게 잡히면서, 정규시즌 3위를 두고 펼쳐지는 진검승부가 예상되는 상황.

다만 그 전에 순위가 결정되지 않아야한다. LG는 이미 자력 3위에 불가능해졌다.

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일단 이날 경기를 승리하고, 10~11일 KIA의 승패를 지켜봐야하는 입장에 처했다. LG가 롯데전에서 승리하더라도 KIA가 남은 2경기를 모두 이기면 12일 맞대결과 무관하게 KIA가 3위가 된다. LG가 승리 후 KIA가 1경기라도 패하거나, LG 패배 후 KIA가 남은 2경기를 모두 패하면 마지막 맞대결이 3위 결정전이 된다.

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염경엽 감독은 전날 2안타(문정빈 홈런, 문정빈 안타)에 그친 타선에 대한 질문에 "문정빈이 많이 성장하고 있다"는 말로 뜨거운 아쉬움을 대신했다.

20일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. LG 김강률이 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.20/

29일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. 투구하는 LG 장현식. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.29/

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이어 카라스코의 최근 부진에 대해서는 "요즘 실투가 많다. 가을야구 1~2선발로 나가야하는 투수니까, 6이닝 정돈 던져주는 게 좋다"고 답했다.

7회 야유와 케네디의 실책 상황에 대해서는 "거기서 추가 실점을 하면서 넘어갔다. 실점없이 넘어갔으면 고우석도 등판시켰을 것"이라며 "너무 긴장하고 마음이 급하다보니 나온 실수"라며 한숨을 쉬었다.

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"오늘도 어쨌든 총력전으로 간다. 주어진 환경 내에선 총출동이다."

그래도 조금이나마 희망도 보인다. 베테랑 김강률과 장현식이 조금씩 힘을 내고 있다.

염경엽 감독은 "김강률은 구위가 다 올라온 것 같다. 포스트시즌 가면 연투도 해줘야한다"면서 "결국 고우석 자리를 누군가 메꿔야하는데, 김강률 장현식이 메꿔주면 가장 좋다. 경험있는 베테랑들이니까, 그 둘이 잘해주면 위로 차고 올라갈 수 있는 힘이 생긴다"고 강조했다.

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부산=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com