오타니가 거짓말을 한다? 부상 숨기고 있나 "하체 못쓰고 상체로만 타격"

오타니 쇼헤이. AP연합뉴스

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[스포츠조선 나유리 기자]오타니 쇼헤이의 마지막 홈런은 8월 19일(이하 한국시각)이다. 완벽했던 그에게 부상 이후 큰 슬럼프가 찾아왔는데, 현지 언론에서도 부상을 숨기고 뛰고 있는 것 아니냐는 이야기가 나온다.

LA 다저스의 '슈퍼스타'이자 메이저리그를 대표하는 선수인 오타니가 부진하다. 오타니는 지난달 12일 왼쪽 무릎, 오른쪽 이두근, 목 부위 통증으로 인해 15일짜리 부상자 명단(IL)에 올랐었다. 부상 전에도 확연히 통증을 느끼는 모습이었고, 회복되지 않으면서 결국 IL에 등재되며 휴식을 취했다.

시즌 아웃설까지 나왔으나 오타니는 9월 24일 복귀했다. 현재 포스트시즌 로스터에도 포함돼 경기에 나서고 있다. 그런데 지금 오타니의 경기력은 평소와 같지 않다.

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올 시즌을 투타겸업으로 시작한 오타니는 부상이 생기기 시작한 7월초부터는 투수를 포기하고, 타자로만 뛰고 있다. 그런데 IL에서 복귀한 이후로도 성적이 극도로 부진하다.

오타니는 8월 19일 콜로라도 로키스와의 원정 경기에서 홈런을 친 이후 2개월 가까이 홈런을 추가하지 못했다. 정규 시즌 홈런 갯수도 30개에 그쳤는데, 이는 최근 자신의 6년 중 가장 적은 수치다.

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오타니는 애틀랜타 브레이브스와의 내셔널리그 디비전시리즈에서도 4경기에서 13타수 2안타에 불과했고, 장타는 없었다. 미국 언론에서는 "분명히 타석에서 최선을 다하고 있는데, 평소에는 침착함을 잃지 않는 오타니가 냉정을 잃고 있다"고 했다.

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데이브 로버츠 감독은 오타니의 부진에 관한 질문에 매일 "컨디션이 100%는 아니지만, 타석에서의 모습이나 타구의 질 등은 점점 더 좋아지고 있다고 본다. 반드시 살아날 것이라고 믿는다"며 무한하게 긍정적인 답변만 내놓고 있다.

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하지만 현지 언론에서는 오타니의 몸 상태와 부상 회복 정도에 대해 계속해서 의문을 제기하고 있다. '다저스웨이'는 8일 "로버츠 감독과 다저스는 여전히 오타니의 반등을 확신하고 있지만, 여러 정황은 그렇지 않다. 그는 여전히 타격때 다리보다 상체에 더 의존하고 있다. 공을 맞히는 것이 신기할 정도"라면서 "다저스는 시즌이 끝난 후 오타니의 몸 상태를 면밀히 살핀 후 필요하다면 수술이 필요하다고 판단할 수도 있다. 오타니가 하룻밤 사이에 예전의 모습을 찾을 것이라고 장담하는 것은 로버츠 감독과 다저스에게 손해 보는 장사가 될 것"이라고 냉철하게 진단했다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com