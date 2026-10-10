"라밤바 덕분에 응원 10배! "롯데 하면 떠오르는 선수 되고파" 18세 박근서의 출사표 [인터뷰]

인터뷰에 임한 롯데 박근서. 김영록 기자

사진제공=롯데 자이언츠

2027 KBO 신인 드래프트가 21일 서울 송파구 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열렸다. 롯데에 1라운드 지명된 서울디자인고 박근서 부친이 노래를 부르고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.21/

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[부산=스포츠조선 김영록 기자] "아직은 선배님들이 '라밤바'라고 부르시진 않더라. 이제 프로선수니까, 이렇게 더 유명해지고 더 많은 응원을 받게 된 게 싫진 않다."

롯데 자이언츠 박근서(18)가 팬들을 향한 첫 인사에 나섰다.

롯데는 11일 부산 사직구장에서 열리는 LG 트윈스와의 시즌 16차전, 올해 정규시즌 마지막 홈경기에서 '루키데이' 행사를 치렀다.

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박근서를 비롯해 배종윤 이현민 원지우 임성준 김진호 최수완 김규민 박서진 윤승민 김시후 등 2027 드래프트에서 롯데의 선택을 받은 11명의 신인이 전원 참석, 팬들을 향한 첫 인사에 나섰다.

이들은 이날 자이언츠 카페 아르바이트와 볼보이 등을 체험하며 롯데 구단의 일원으로 함께 호흡할 예정이다.

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롯데의 1라운드 신인(전체 4번) 박근서는 신인드래프트 당시 아버지 박자식씨의 '라밤바' 열창으로 뜨거운 주목을 받았다.

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경기전 만난 박근서는 "더그아웃에 먼저 다녀왔다. 따로 친한 선배님은 없다. 다들 환영해주셔서 좋았다"면서 "선배들이 아직 '라밤바'라고 부르시진 않더라"며 멋쩍은 미소를 지었다.

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롤모델은 올해 리그 간판 좌완투수로 거듭난 김진욱이다. 박근서는 "드래프트 직후 SNS를 팔로우했는데 받아주셨다. 내년부터 잘해보자고 하시더라"며 떨리는 속내를 전했다. 김태형 롯데 감독은 '신인답게 패기있게 하라'는 격려를 전했다고.

사진제공=롯데 자이언츠

사직구장을 찾은 건 3번째다. 중학교 전국대회차 부산에 왔다가 시간이 남아 팀원들과 함께 롯데 경기를 보러 방문한 적이 처음이고, 드래프트 후 2번 방문했다.

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박근서의 아버지는 모두가 주목하는 신인 드래프트 방송에서 뜻밖의 '라밤바' 열창을 통해 단번에 깜짝 스타로 발돋움했다. 각종 방송과 인터뷰하는 등 아들보다 더 유명해진 상황.

박근서는 "이제 나도 프로선수다. 아버지 '라밤바' 덕분에 10배는 더 많은 응원을 받은 것 같다"며 미소지었다.

신인 드래프트전 아버지에게 '말 길게 하지 말라'고 신신당부한 것에 대해서는 "말을 길게 하지 말라 했더니 노래를 하시더라"며 웃은 뒤 "나도 끼가 없진 않은데, 아버지 같진 않다. 또 공과 사를 잘 구분해서 하겠다"고 강조했다.

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박근서의 동생 박근영(15세)도 동도중학교 야구선수다. 내년에는 형을 따라 서울디자인고에 진학할 예정. 박근서는 "나보다 더 열심히 훈련한다. '라밤바' 덕분에 아버지가 유명해져서 좋다고 하더라"고 가족들의 반응을 전했다.

2027 KBO 신인 드래프트가 21일 서울 송파구 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열렸다. 롯데에 1라운드 지명된 서울디자인고 박근서가 소감을 말하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.21/

기왕 유명해진 이상 라밤바를 등장곡으로 쓰자는 이야기가 나왔다. 박근서는 "솔직히 처음엔 그런 생각을 안했다"면서도 "이젠 써도 좋다고 생각한다. 아마 1군에 처음 올라오면 첫 등장곡은 라밤바가 되지 않을까"라고 답했다.

자신의 강점으로는 "힘으로는 누구에게도 밀리지 않는 직구, 그리고 경기 운영능력"이라고 소개하는 한편 "명문구단 롯데에 오게 돼 영광스럽다. 마무리캠프에 10월말 합류 예정인데, 열심히 하겠다"고 강조했다.

"직구 커브 체인지업을 던지고, 슬라이더도 연습중이다. 롯데 하면 가장 먼저 떠오르는 선수가 되고 싶다."

부산=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com