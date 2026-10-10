삐끗하면 WC행! 위기의 LG, 잠실 빅보이 대신 '1번타자 홍창기' 선택한 이유 [부산현장]

5일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 LG와 삼성의 경기. 2회말 2사 1, 2루. 삼진을 당한 LG 홍창기. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.05/

7일 잠실구장에서 열린 LG와 두산의 경기. 2회말 1사 1,2루 LG 이재원이 스리런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.07/

1일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. LG 선발 임찬규가 3회에만 3실점을 허용하자 염경엽 감독이 아쉬워하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.01/

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[부산=스포츠조선 김영록 기자] "(전날 2안타 빈공에 시달린 타선에 대해)할말이 없다. 오늘은 잘하길 바란다. 홍창기와 신민재가 오늘 롯데 선발(나균안)에게 강해 선발출전시켰다."

어느덧 와일드카드전이 눈앞이다. 전반기만 해도 선두를 다투던 LG 트윈스가 여기까지 추락했다.

LG는 10일 부산 사직구장에서 롯데 자이언츠전을 치른다.

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홍창기(우익) 박해민(중견) 오스틴(지명타자) 문정빈(1루) 문보경(3루) 송찬의(좌익) 구본혁(유격) 이주헌(포수) 신민재(2루) 라인업으로 경기에 임한다. 선발은 앤더스 톨허스트.

이재원 대신 홍창기가 우익수로, 이영빈 대신 신민재가 2루수로 선발출전하는 점이 눈에 띈다. 경기전 만난 염경엽 LG 감독은 "홍창기와 신민재가 오늘 롯데 선발에게 강하다"고 설명했다.

29일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. 3회말 2실점을 허용한 LG 톨허스트. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.29/

7일 잠실구장에서 열린 LG와 두산의 경기. LG 문정빈이 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.07/

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이날 선발등판하는 톨허스트는 올시즌 롯데전 3경기에 등판, 1승2패 평균자책점 7.02에 그쳤다. 지난 5일 KIA 타이거즈전 5이닝 2실점을 기록한 이래 4일 휴식 후 주 2회 등판이기도 하다. 때문에 염경엽 감독은 선발 카드로 김윤식을 쓰는 것도 심각하게 고려했다.

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하지만 전날 패하면서 심리적 여유가 사라졌다. 자력 3위는 불가능하다. 오는 12일 양팀의 맞대결에 앞서 LG가 이날 패하고 KIA가 승리할 경우 KIA 3위, LG 4위가 확정된다. 일단 이날 롯데전을 이기고 KIA의 나머지 2경기 결과를 지켜봐야한다.

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LG로선 톨허스트가 에이스다운 면모를 보여주길 기대할 수밖에 없다. 염경엽 감독은 "우리가 가진 카드 중 가장…(좋은 카드)"라고 답했다.

롯데는 황성빈(좌익) 빅터 레이예스(지명타자) 나승엽(1루) 한동희(3루) 고승민(2루) 전민재(유격) 손성빈(포수) 윤동희(우익) 장두성(중견)으로 맞선다. 롯데 선발은 나균안이다.

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전날 LG의 2안타를 호롤 책임진 문정빈은 이날도 4번타자의 중책을 맡았다. 염경엽 감독은 "올해 문정빈이 많이 성장하고 있다"고 칭찬했다.

부산=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com