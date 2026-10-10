이숭용 감독 "144G 뛴 박성한, 골든글러브 받을만 하지 않나요?"[광주 현장]

9일 잠실구장에서 열린 두산과 SSG의 경기. SSG 박성한이 볼넷 출루하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.09/

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[광주=스포츠조선 나유리 기자]SSG 랜더스 주전 유격수 박성한이 올 시즌 전 경기에 출장했다.

박성한은 10일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈와의 원정 경기에서 1번타자-유격수로 선발 라인업에 이름을 올렸다.

이로써 박성한은 정규 시즌 144경기에 전부 출전하게 됐다. 이는 프로 데뷔 이후 처음이다. 2022시즌 140경기가 개인 한 시즌 최다 출장 기록이고, 지난해에는 127경기를 뛰었다. 특히 체력적 소모가 큰 1,2번 타자로 꾸준히 출전하면서 유격수라는 움직임이 많은 포지션까지 감안하면 더욱 대단한 기록이다. 큰 부상도 없었고, 꾸준히 좋은 성적을 냈기에 가능한 일이었다.

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정규 시즌 마지막 경기이기도 한 이날 KIA전을 앞두고 취재진과 만난 이숭용 감독은 "늘 한결 같다. 좋을 때나 안좋을 때나 가장 일찍 나오고 몸 관리를 굉장히 잘 한다. 올해는 몸이 안좋다는 이야기도 거의 없었다. 앞으로 더 좋아질거라고 생각한다"면서 "워낙 성실한 친구고, 감독으로서는 이래라 저래라 말을 안해도 본인이 다 알아서 하기 때문에 굉장히 고맙다"면서도 차기 유격수 찾기는 필요하다고 강조했다. 이숭용 감독은 "안재연이나 홍대인, 안상현 등 이런 선수들이 더 올라와서 성한이가 휴식을 취하면서 하면 퍼포먼스가 더 좋게 나오지 않을까 싶다"고 밝혔다.

박성한은 올 시즌 생애 첫 유격수 부문 골든글러브 수상도 노리고 있다. 2년전에도 좋은 성적을 냈으나 박찬호에 밀려 2위를 차지했던 박성한은 올 시즌 유력 경쟁자 김주원(NC)을 넘어서면 데뷔 후 처음으로 황금장갑을 품에 안게 된다. 전신인 SK 와이번스까지 통틀어도 구단 역사상 유격수 골든글러브가 한명도 없었다.

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이숭용 감독도 "유격수가 전 경기를 뛰는 게 쉽지 않다. 그래서 올해는 골든글러브를 꼭 타야할 것 같다. 감독이 너무 대놓고 이야기하나 싶다"며 웃으면서도 "주원이도 정말 잘했지만, 그래도 이렇게 전 경기를 뛴 유격수가 많지 않다. 많이 플러스가 되지 않을까 싶다며 어필해본다"고 '박성한 홍보'에 나서 웃음을 자아냈다.

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광주=나유리 기자 youll@sportschosun.com