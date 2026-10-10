'감독이 직접 사퇴 인사했다' 2위 → 9위 추락 한화, 새 감독 찾는다

20일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. 한화 김경문 감독이 경기를 준비하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.20/

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[스포츠조선 나유리 기자]김경문 감독이 직접 사퇴 사실을 밝혔다. 서로 간절했던 우승 염원은 끝내 풀지 못했다.

한화 이글스 김경문 감독은 10일 대전 NC 다이노스전을 앞두고 현장 취재진과 만난 자리에서 "오늘이 한화에서의 마지막 경기"라고 밝혔다. 감독이 스스로 결별을 알린 것이다.

한화 구단 관계자는 스포츠조선과의 전화통화에서 "(김경문 감독님이) 구단이 발표하는 것보다 직접 얘기하는 게 나을 것 같다. 오늘 경기가 마지막일 것 같다 라며 현장 취재진 앞에서 퇴진을 시사했다"고 전했다.

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실질적으로 올 시즌이 끝난 후 계약이 끝나기 때문에 자진 사퇴가 아닌 계약 기간 종료로 인한 결별이라고 보는 게 정확하다.

김경문 감독은 지난 2024시즌 도중인 6월 한화와 3년 총 20억원의 조건에 현장에 복귀했다. 그해 시즌을 8위로 마친 후 지난해 정규 시즌에 강팀으로 거듭나며 2위를 차지했고, 플레이오프에서 삼성 라이온즈를 꺾고 한국시리즈에도 진출했다. 그러나 한국시리즈에서 LG에 1승4패로 고개를 숙이면서 우승은 하지 못했다.

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한화는 지난해 2위를 차지하며 올 시즌도 5강 후보로 꼽혔으나, 시즌 초반부터 마운드 난조와 핵심 선수들의 줄부상 이탈이 이어지면서 정규 시즌 9위를 확정했다. 2위에서 9위로 추락한 것은 다소 뼈아픈 부분이다. 사령탑 교체를 고민할 수밖에 없었던 결정적 배경이기도 하다.

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김경문 감독도, 한화도 함께 소망했던 우승의 한은 끝내 풀지 못했다. 김경문 감독은 두산 베어스와 NC 다이노스 감독 시절 총 4번의 준우승을 기록했고, 한화에서도 준우승만 한차례 추가했다. 한화 역시 1999년 이후 한번도 우승을 하지 못했다.

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한화는 이제 새 감독을 찾는다. 벌써 몇몇 감독 출신 인사들이 유력 후보라는 소문이 도는 가운데, 10일 NC전을 끝으로 모든 경기 일정을 마치는만큼 빠른 시일내에 새 감독을 선임할 것으로 보인다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com