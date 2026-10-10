KIA 기다려! 벼랑끝 LG 비상탈출, 송찬의 결승타+'슈퍼히어로' 문정빈 있으매…연장 11회 혈투 끝 '레이예스 205안타' 롯데에 4대3 진땀승 [부산리뷰]

2일 잠실구장에서 열린 두산과 LG의 경기. LG 문정빈이 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.02/

1일 잠실구장에서 열린 두산과 LG의 경기. 4회초 1사 1,3루 LG 송찬의가 스리런포를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.01/

3일 잠실구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. LG 고우석이 8회 이닝을 마친 뒤 포효하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.03/

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[부산=스포츠조선 김영록 기자] LG 트윈스가 자칫 4위 확정이 될뻔한 벼랑끝 위기에서 가까스로 탈출했다.

LG는 10일 부산 사직구장에서 열린 롯데 자이언츠와의 시즌 16차전에서 연장 10회 터진 송찬의의 결승타로 혈투 끝에 4대3, 1점차 신승을 따냈다.

LG 문정빈은 전날 팀의 유일한 득점이었던 솔로포와 2개의 안타를 모두 친데 이어, 이날도 5타수 5안타 1득점 2타점으로 팀 타선을 이끌었다. 본인의 득점은 아니었지만, 연장 10회초 결승점 또한 문정빈이 안타로 출루한 뒤 대주자로 들어간 최원영이 기록한 것.

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전날 솔로포로 영봉패를 피하고, 침묵하는 타선 속 LG의 안타 2개를 모두 쳤던 문정빈의 이틀 연속 미친 대활약. 말 그대로 팀을 절체절명의 위기에서 구해낸 슈퍼히어로였다.

이날 승리로 LG는 올시즌 78승1무64패를 기록했다.

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전날 기준 3위 KIA에 1경기 차 뒤진 4위였던 LG는 오는 12일 KIA 타이거즈와 정규시즌 최종전이자 마지막 승부를 앞두고 있다. 자력 3위는 이미 불가능하다.

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가까스로 한숨은 돌렸지만, 이날 오후 5시부터 시작된 KIA와 SSG 랜더스, 또 명일 KIA-롯데 자이언츠와의 광주 경기를 떨리는 심정으로 지켜봐야한다. KIA가 상술한 2경기를 모두 승리할 경우 시즌 최종전과 별개로 KIA가 3위를 확정짓는다. 하지만 한경기라도 패한다면, LG-KIA 최종전에서 자웅을 겨뤄 승자가 3위가 된다.

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두 팀간의 3위 쟁탈전은 5위가 확정된 두산 베어스가 리그 최강의 원투펀치를 지닌데다, 4위팀은 3위 싸움에서 밀려난 만큼 팀 분위기도, 선발 로테이션 등 시리즈 준비도 흔들릴 수 있다는 점에서 더욱 치열하게 전개되고 있다. 두산은 와일드카드 1차전에 곽빈, 2차전에 벤자민 선발 출격이 유력하다. LG-KIA 두팀 공히 피하고 싶다.

7일 잠실구장에서 열린 LG와 두산의 경기. LG 염경엽 감독이 생각에 잠겨 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.07/

반면 롯데는 이날 올시즌 마지막 홈경기로, 오후 3시 10분을 기해 2만3200석 모든 티켓이 매진됐다. 이날 2027 신인 드래프트에서 뽑은 신인 11명이 현장을 방문해 '루키데이' 행사를 가졌다.

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롯데는 이날 패배로 77패째(62승3무)를 기록, 향후 NC 다이노스와의 7위 경쟁도 마지막까지 지켜봐야하는 상황이 됐다.

이날 LG는 홍창기(우익) 박해민(중견) 오스틴(지명타자) 문정빈(1루) 문보경(3루) 송찬의(좌익) 구본혁(유격) 이주헌(포수) 신민재(2루) 라인업으로 경기에 임했다. 선발은 앤더스 톨허스트. 롯데전 3경기 7점대 평균자책점으로 부진한데다 4일 휴식 후 주2회 등판이었지만, 어제 패배로 벼랑 끝에 몰린 LG의 간절함이 담겼다.

롯데는 황성빈(좌익) 빅터 레이예스(지명타자) 나승엽(1루) 한동희(3루) 고승민(2루) 전민재(유격) 손성빈(포수) 윤동희(우익) 장두성(중견)으로 맞섰다. 롯데 선발은 나균안.

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5일 수원 KT위즈파크에서 열린 롯데 자이언츠와 KT 위즈의 경기. 롯데 김태형 감독이 경기를 지켜보고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.5/

경기전 만난 염경엽 LG 감독은 문정빈의 맹활약에 대해 "올해 많이 성장하고 있다"는 말로 기쁨을 표했다. 거듭 총력전을 선포하는 한편 "고우석은 포스트시즌에서 던질 수 없으니까, 그 자리를 누군가 메꿔야한다. 김강률 장현식이 해주면 위로 치고 올라갈 수 있는 힘이 생긴다"고 했다.

김태형 롯데 감독은 3위 싸움에 낀 신세를 아쉬워하는 한편 "마지막 홈경기인데, 이기고 인사하고 싶다"는 속내를 드러냈다. 대졸 루키 박정민의 10승 도전에 대해서도 "알고는 있는데, 쉽지 않다"며 웃었다.

선취점은 LG의 몫이었다. 2회초 선두타자 문정빈이 2루타로 출루했고, 1사 후 송찬의가 좌익선상 1타점 2루타로 문정빈을 불러들였다.

롯데도 곧바로 반격했다. 2회말 선두타자 한동희가 2루타를 쳤고, 뒤이은 고승민의 1타점 2루타로 1-1 동점을 만들었다.

20일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. LG 문정빈이 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.20/

하지만 LG는 3회초 다시 신민재 안타, 홍창기 볼넷으로 만든 2사 1,2루에서 다시 문정빈이 1타점 적시타를 치며 2-1로 앞섰다. 문정빈은 5회초에도 2사 1루 상황에서 우익수 뒤쪽 펜스를 직격하는 1타점 2루타를 때리며 이날 3득점을 모두 책임지는 괴력을 뽐냈다.

LG는 톨허스트의 투구수가 69개에 불과했음에도 6회부터 곧바로 불펜을 가동했다. 6회말 등판한 케네디가 1사 1,2루 위기를 맞이하자 곧바로 고우석이 등판, 전민재를 우익수 뜬공, 손성빈을 땅볼처리하며 불을 껐다.

고우석은 7회말에도 장두성 볼넷, 레이예스 안타로 2사 1,2루 위기를 겪었지만, 실점없이 틀어막은 뒤 마운드를 내려갔다. 레이예스의 안타는 시즌 205호, 프로야구 한시즌 최다안타 신기록이자 KT 위즈 최원준과의 경쟁에서 한발 앞서는 한방이었다.

3일 잠실구장에서 열린 두산과 LG의 경기. 승리한 LG 마무리 손주영이 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.03/

LG는 8회말 등판한 김진수가 한동희에게 2루타를 허용하는 등 1사 1,2루 위기에 처하자 마무리 손주영을 조기투입, 손성빈을 6-3 병살타로 잡아내며 수습했다.

하지만 최근 들어 급격히 흔들리고 있던 손주영은 9회말까지 팀 승리를 책임지지 못했다. 1사 후 롯데 장두성에게 3루선상 2루타, 대타 전준우에게 볼넷을 허용했다. 다음타자 레이예스의 땅볼로 2사 2,3루.

여기서 롯데 나승엽이 1,2루간을 가르는 2타점 적시타를 작렬, 3-3 동점을 만들었다. 손주영의 투구수는 40개를 넘어섰고, 제구마저 흔들리면서 더이상 버티기 어려운 상황이 됐다. 한동희에게도 볼넷을 허용하자 LG 벤치는 이우찬을 투입, 고승민을 잡아내며 승부를 연장전으로 끌고 갔다.

롯데는 선발 나균안이 7회까지 7피안타 3실점으로 퀄리티스타트 플러스(선발 7이닝 이상 3자책 이하) 호투를 펼쳤다. 투구수가 무려 119개였다.

이후 이준서-송재영이 8~9회를 무실점으로 잘 막았지만, 연장전 10회초 등판한 이이무라가 1사 후 문정빈-문보경-송찬의에게 3연속 안타를 허용하 결승점을 내줬다. 뒤늦게 등판한 박정민이 구본혁 박동원을 잡아내며 길었던 10회초를 끝냈다.

LG는 10회말 마운드에도 그대로 이우찬이 올랐다. 롯데는 선두타자 전민재의 안타로 불씨를 살렸지만, 후속타 불발로 아쉬움을 삼켰다.

부산=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com