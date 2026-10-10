"레이예스 내일 4안타 쳤으면" 생애 첫 하루 5안타, 이렇게 결정적 순간에? '슈퍼히어로' 문정빈은 이제 롯데를 응원한다 [인터뷰]

수훈선수 인터뷰에 임한 LG 문정빈. 김영록 기자

2일 잠실구장에서 열린 두산과 LG의 경기. LG 문정빈이 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.02/

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[부산=스포츠조선 김영록 기자] "잘 쳐서 기분좋고, 이렇게 중요한 경기를 승리해서 너무 좋다."

LG 트윈스 문정빈의 얼굴은 함박웃음으로 가득했다.

LG는 10일 부산 롯데 자이언츠전에서 연장 10회초 혈투 끝에 송찬의의 결승타로 4대3으로 승리했다.

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이로써 KIA 타이거즈와의 3위 싸움 불씨를 가까스로 살렸다. 전날 롯데전 패배로 LG는 벼랑끝에 몰려있었다. 만약 이날까지 패하고, KIA가 남은 2경기 중 1경기만 승리하면 4위 확정이었다.

3-1로 앞서던 경기가 9회말 마무리 손주영이 또 무너지며 연장으로 넘어갔다. 손주영은 최근 5경기 중 4경기에서 구원에 실패하고 있다.

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하지만 '슈퍼히어로' 문정빈이 있었다. 문정빈은 전날 팀의 유일한 득점이었던 솔로홈런 포함 2안타를 모두 기록한데 이어, 이날도 5타수 5안타 1득점 2타점을 몰아치며 기어코 팀의 승리를 만들어냈다. 본인의 득점은 아니었지만, 연장 10회초 결승점 또한 문정빈이 안타로 출루한 뒤 대주자로 들어간 최원영이 기록한 것.

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LG는 이제 오는 12일 KIA 타이거즈와 정규시즌 최종전이자 마지막 승부를 앞두고 있다. 자력 3위는 이미 불가능하다. 이날 오후 5시부터 시작된 KIA와 SSG 랜더스, 또 명일 KIA-롯데 자이언츠와의 광주 경기 결과에 달렸다.

2일 잠실구장에서 열린 두산과 LG의 경기. 8회초 2사 LG 문정빈이 솔로포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.02/

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KIA가 상술한 2경기를 모두 승리할 경우 시즌 최종전과 별개로 KIA의 3위 확정이다. 하지만 한경기라도 패한다면, LG-KIA 최종전에서 승리한 팀이 3위, 패한 팀이 4위가 된다. 일찌감치 5위를 확정지은 두산 베어스가 오히려 차분하게 와일드카드 시리즈를 준비하고 있어 4~5위 팀의 입장이 반대가 됐다.

경기 후 만난 문정빈은 "사직에서 좋은 기억들이 쌓이다보니 왠지 모를 자신감이 붙었다"며 웃었다. 문정빈은 올해 사직에서 24타수 14안타(타율 5할8푼3리) 2홈런 7타점, OPS(출루율+장타율) 1.797의 미친 기록을 찍고 있다.

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문정빈은 10회초 타석에 들어서던 심정에 대해 "앞타자 오스틴이 3구만에 아웃됐으니까, 투수(이이무라)가 나한테 적극적으로 들어올 거라 예상했다. 그래서 나도 적극적으로 쳤는데 좋은 결과가 나왔다"고 설명했다.

문정빈은 2022년 2차 8라운드(전체 77번)으로 LG 유니폼을 입은 선수다. 입단 1년 후 육군 병장으로 군복무를 먼저 마쳤다. 2024년 5월 제대 후 본격적으로 프로 무대 적응에 나섰다.

지난해에는 21경기 33타석을 받는데 그쳤지만, 올해는 89경기 321타석에 출전하며 LG 외야의 한 축을 책임지고 있다. 특히 문보경 문성주 등 기존 타자들이 부진한 올시즌 후반기 들어 4번타자의 중책을 책임지고 있다.

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18일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. 승리한 LG 문정빈이 수훈선수 인터뷰를 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.18/

문정빈은 "매경기 이기려고 노력하고 있다. 결과에 연연하기보단 열정이 최우선이다. 모두가 최선을 다하고 있다"고 돌아봤다.

9회말 3-3 동점이 됐을 때 더그아웃 분위기는 초상집일 수밖에 없다. 하지만 문정빈은 "아직 끝나지 않았으니까 '다 같이 해보자'는 분위기였다. 그리고 내가 승리의 물꼬를 트게 돼 다행"이라며 미소지었다.

문정빈은 한 경기 5안타는 물론 4안타도 처음이었다. 이전 기록은 10월 3일 잠실 KIA전에서 기록한 3개다.

문정빈은 "그동안 타율을 좀 까먹었는데, 오늘 회복할 수 있어 좋다. 5안타 친게 너무 기분 좋다"고 했다. 이어 "이제 버스에서 KIA 경기 다같이 볼 예정이다. KIA전 하나 남았으니까 무조건 승리하고 싶다"고 강조했다.

20일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. LG 문정빈이 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.20/

다만 이를 위해선 KIA가 이날 SSG 랜더스전, 11일 롯데 자이언츠전 중 한 경기를 져야한다. 모두 승리할 경우 마지막 경기와 무관하게 KIA의 3위가 확정되기 때문.

문정빈은 '이제 (KIA랑 붙는)롯데를 응원하나'라는 말에 "내일 레이예스 선수가 최다안타 칠 거 같다. 4개는 치기 바란다"며 웃었다. 이어 "가을야구는 분위기부터 다르다고 하더라. 정말 기대된다. 잠실야구장도 올해가 마지막이라고 하는데, 잠실에서 최대한 많은 경기를 뛰고 싶다"고 강조했다.

부산=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com