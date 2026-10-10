'오늘만 두개째' 카스트로가 미쳤어요! 시즌 20호, 21호 홈런 대폭발[광주 현장]

10일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. 2회말 KIA 카스트로가 솔로포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.10/

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[광주=스포츠조선 나유리 기자]KIA 타이거즈 외국인 타자 해럴드 카스트로가 두번째 홈런까지 터뜨렸다.

카스트로는 10일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 SSG 랜더스와의 홈 경기에서 2회와 5회 2개의 홈런을 터뜨렸다.

시작은 2회말이었다. 0-0 동점 접전이던 2회 이닝 선두타자로 SSG 선발 최민준을 상대한 카스트로는 2구째 커터를 받아쳐 우월 솔로포로 연결시켰다. 이 홈런으로 KIA가 1-0 리드를 잡았다.

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또 전날 창원 NC전 마지막 타석에 이어 연타석 홈런을 터뜨렸다.

카스트로는 KIA가 4-3으로 쫓기던 5회말 달아나는 스리런포도 쏘아올렸다. KIA는 2사 후 주자 1,2루 찬스를 맞이했다. SSG 이준기를 상대한 카스트로는 2B1S에서 4구째 140km 직구를 통타해 오른쪽 담장을 훌쩍 넘기는 비거리 130m짜리 스리런포로 연결시켰다. KIA가 7-3으로 달아나는 점수였다.

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이로써 카스트로는 시즌 20호, 21호 홈런을 같은 날 추가했다.

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광주=나유리 기자 youll@sportschosun.com