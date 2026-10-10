지옥에서 천국으로! KIA-LG 3위 다툼, 아직 끝나지 않았다…염갈량의 뜨거운 소회 "문정빈 칭찬, 또 칭찬해" [부산승장]

3일 잠실구장에서 열린 두산과 LG의 경기. 승리한 LG 염경엽 감독이 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.03/

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[부산=스포츠조선 김영록 기자] "연장 10회에 우리 선수들의 집중력이 좋았다."

천국과 지옥을 오갔다. 염경엽 LG 트윈스 감독이 3위 경쟁을 이어가게 된 진심을 전했다.

LG는 10일 부산 롯데 자이언츠전에서 연장 10회초 혈투 끝에 송찬의의 결승타로 4대3으로 승리했다.

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LG는 전날부터 뜨거워진 문정빈의 불방망이를 앞세워 3-1로 앞섰다. 9회말 마무리 손주영이 5아웃 마무리를 버티지 못하고 3-3 동점을 허용했지만, 이우찬으로 틀어막았다. 연장 10회초 문정빈의 안타를 시작으로 만든 찬스에서 송찬의가 결승타를 쳤고, 이우찬이 10회말을 기어코 막아내면서 경기를 승리로 마무리지었다.

만약 이날 패했다면 LG는 같은날 4위가 확정될 수도 있었다. LG가 패하고, KIA 타이거즈가 SSG 랜더스를 잡으면 그대로 순위가 확정되는 것이기 때문.

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하지만 LG가 이날 롯데를 잡으면서 1코인을 더 확보하게 됐다. KIA가 이날 SSG를 상대로 승리하더라도, 11일 광주 롯데전에서 패하면 12일 LG-KIA전의 승자가 3위를 차지하게 된다. 5위 두산 베어스가 오히려 충분한 여유를 갖고 와일드카드 시리즈를 준비중인데다, 곽빈-벤자민의 강력한 원투펀치를 보유한 만큼 마지막의 마지막까지 순위싸움에 시달린 4위팀의 부담이 엄청난 상황이다.

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5일 잠실야구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. 1회말 1타점 적시타를 날린 LG 문정빈. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.05/

경기 후 염경엽 LG 감독은 "초반 선취점을 먼저 만들었지만 경기 후반 계속적인 찬스에서 추가점을 내지 못하며 타이트한 경기가 됐다"며 답답했던 속내를 비로소 드러냈다.

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이어 "연장 10회에 우리 선수들이 집중력을 가지고 결승점을 만들어내며 승리할 수 있었다"고 돌아봤다.

선발로 5이닝 1실점을 기록한 톨허스트에 대해 "선발로서 자기 역할을 잘해줬고, 이우찬이 마지막 타이트한 상황에서 잘 막아주며 승리를 지켜낼수 있었다"고 했다. 이어 "문정빈이 5타수 5안타로 전체적인 타선을 이끌며 중요한 경기에서 자기 역할 이상을 해 준 점을 칭찬하고 싶다"고 거듭 강조했다.

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"오늘 원정 경기임에도 부산까지 오셔서 응원석을 가득 메워 주시고 열정적인 응원을 보내주신 팬들 덕분에 승리할 수 있었다. 감사드린다."

부산=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com