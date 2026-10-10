'KS→9위' 한화 단장-감독 모두 떠난다…새판짜기 돌입 "후임 인선 작업 돌입" [공식발표]

14일 대전 한화생명볼파크에서 열리는 한화와 LG의 경기. 김경문 감독과 대화를 나누고 있는 손혁 단장. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2025.06.14/

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[스포츠조선 이종서 기자] 한국시리즈의 영광과 9위의 아쉬움. 한화 이글스가 새판짜기에 돌입한다.

한화는 10일 "제14대 김경문 감독이 10일 NC 다이노스전을 끝으로 계약 만료에 따라 팀을 떠난다"고 밝혔다.

이날 경기를 앞두고 김 감독은 "마지막 경기"라고 밝히며 자리에서 물러난다는 뜻을 전하기도 했다.

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한화는 "김 감독은 재임 기간 중 2025시즌 팀을 19년만에 한국시리즈로 이끌며 준우승을 거두는 등 한화이글스의 도약 기틀을 다지는 데 크게 기여했다"고 전했다.

김 감독은 2024년 6월 한화와 3년 총액 20억원에 계약했다. 절반만 지휘했던 첫 해에는 8위로 마친 가운데 지난해에는 정규시즌 2위로 마치며 19년 만에 한국시리즈 진출까지 일궈냈다.

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또한 김 감독 개인으로는 지난해 8월12일 롯데전 승리로 KBO리그 역대 세 번째 사령탑 1000승을 달성하기도 했다.

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30일 대전 한화생명볼파크. 한화 김경문 감독의 통산 1,000승 달성 시상식이 경기 전 열렸다. 채은성과 류현진이 함께 축하하고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.8.30/

지난해 성과를 바탕으로 올 시즌을 준비했다. FA로 4년 총액 100억원에 강백호를 영입하는 등 '다이나마이트 타선' 구축으로 방향성을 잡았다.

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기대했던 투수진이 무너졌다. 지난해 34승을 합작한 코디 폰세와 라이언 와이스가 모두 빠진 여파가 컸다.

에이스로 기대를 받은 오웬 화이트는 시즌 첫 경기에서 햄스트링 부상으로 이탈하게 됐다. 함께 영입했던 윌켈 에르난데스는 기복있는 모습을 보이며 16경기에서 3승6패 평균자책점 4.92로 부진해 중간에 짐을 싸야했다.

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새롭게 영입한 브루스 짐머맨은 14경기 3패 1홀드 평균자책점 10.23으로 아쉬운 성적을 남겼다.

아시아쿼터 왕옌청이 26경기 11승6패 평균자책점 3.97로 좋은 모습을 보여줬지만, 외인 '원투펀치'의 부진 여파는 시즌 전반 구상을 흔들리게 했다. 마무리투수로 기대를 모았던 김서현이 지난해 막바지부터 이어오던 부진에서 벗어나지 못했고, 젊은 투수의 성장 또한 더디게 진행되면서 좋은 화력을 두고도 지는 일이 많아졌다. 결국 정규시즌을 9위로 마치면서 가을야구 진출이 좌절됐다.

손혁 단장도 함께 자리에서 내려왔다. 2022년 시즌을 앞두고 전력 강화 코디네이터로 한화에 온 손 단장은 2022년 시즌을 마치고 제 11대 한화 단장으로 선임됐다.

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한화 구단은 "손혁 단장 역시 시즌 종료와 함께 계약 만료로 구단과 동행을 마무리한다"고 설명했다. 이어 "신속하게 후임 인선 작업에 돌입할 예정"이라고 했다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com