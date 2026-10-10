'LG 이겼고, KIA도 이겼다' 3위 대혈투, 이제 딱 1승 남았다[광주 리뷰]

10일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. 5회말 2사 1,2루 KIA 카스트로가 스리런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.10/

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[광주=스포츠조선 나유리 기자]KIA 타이거즈가 3연승을 달렸다. 3위 전쟁은 빠르면 11일 결판난다.

KIA는 11일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 SSG 랜더스와의 올 시즌 마지막 맞대결에서 8대5로 승리했다. 이날 승리로 최근 3연승을 달린 KIA는 단독 3위 자리를 사수했다. 4위 LG가 이날 롯데를 상대로 승리하면서, 두팀은 여전히 1경기 차를 유지했다.

KIA의 3위 확정 매직 넘버는 이제 1이다. LG는 경기가 없는 11일. KIA가 롯데를 상대로 이기면 남은 1경기 결과와는 상관 없이 3위를 확정짓고, 만약 롯데를 상대로 이기지 못하면 12일 LG와 KIA의 맞대결에서 3위의 주인공이 결정된다.

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KIA는 이날 홈런이 4방이나 터졌다. 2회말 해럴드 카스트로가 시작했다. 이닝 선두타자로 나선 카스트로가 SSG 선발 최민준을 상대로 우월 솔로 홈런을 터뜨리며 팀의 첫 득점을 만들었다. 이어 1사 후 김선빈과 한준수의 연속 안타로 만든 주자 1,2루 찬스에서 김호령의 적시타로 2루주자 김선빈이 득점을 올렸다. 1루주자 한준수가 홈에서 태그아웃된 것은 아쉬웠다.

10일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. 3회말 1사 1루 KIA 김도영이 역전 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.10/

그러나 SSG가 3회초 곧바로 동점을 만들었다. 선두타자 임근우가 안타를 치고 출루한데 이어 박성한이 시라카와를 상대로 홈런을 쳤다. 3B1S에서 5구째 145km 직구를 통타해 우월 투런 홈런으로 연결시켰다. 2-2 동점이 됐다.

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하지만 KIA가 3회말 곧장 다시 뒤집었다. 1사 후 박정우가 볼넷으로 걸어나갔고, 김도영의 재역전 투런포가 터졌다. 김도영은 초구 138km 투심을 통타해 좌중간 담장을 넘겼다. KIA가 4-2로 다시 앞서가기 시작했다.

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SSG는 5회초 1점 차로 맹추격에 나섰다. 임근우의 볼넷, 박성한의 안타로 주자가 쌓였다. 무사 1,2루에서 최지훈이 우익수 뜬공으로 물러났지만, 그사이 2루주자 임근우가 3루까지 진루했다. 주자 1,3루 찬스에서 기예르모 에레디아의 타구가 우익수 방면의 희생플라이가 되면서 3루주자 임근우가 득점을 올렸다.

10일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. 5회말 2사 1,2루 KIA 카스트로가 스리런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.10/

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그러나 KIA가 5회말 대거 4점을 뽑았다. 전부 홈런이었다. 2사 주자 1,2루 빅찬스에서 카스트로가 오른쪽 담장을 넘기는 스리런포로 연결시켰다.

뒤이어 나성범의 백투백 홈런까지 터졌다. 나성범의 솔로포까지 더해 KIA는 8-3으로 크게 앞서기 시작했다.

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선발 투수 시라카와를 4이닝(3실점)만에 내린 KIA는 필승조가 총출동했다. 이의리와 이태양, 곽도규가 각각 1이닝씩을 무실점으로 잘 막았다.

SSG도 무기력하게 물러나지는 않았다. 8회초 성영탁을 상대로 문상준이 1타점 적시타를 터뜨렸고, 이후 KIA 벤치가 투수를 조상우로 바꿨다. 임근우가 조상우를 상대로 추가 적시타를 터뜨리며 SSG는 3점 차로 막판 추격에 나섰지만 KIA가 조상우에 전상현까지 투입해 추가 실점 없이 경기를 마무리했다.

광주=나유리 기자 youll@sportschosun.com