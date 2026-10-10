"내일이 한국시리즈다" 김도영, 홈런왕보다 3위가 더 간절하다[광주 인터뷰]

10일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. KIA 김도영이 타석에 들어서고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.10/

10일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. 3회말 1사 1루 KIA 김도영이 역전 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.10/

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[광주=스포츠조선 나유리 기자]"내일이 한국시리즈라 생각하고 불사르겠습니다."

KIA 타이거즈 김도영이 시즌 44호 홈런을 터뜨렸다. 김도영은 10일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 SSG 랜더스와의 홈 경기에서 2-2 동점 상황이던 3회말 SSG 최민준을 상대로 좌중간 담장을 넘기는 역전 투런 홈런을 터뜨렸다.

시즌 44호 홈런이다. 현재 리그 홈런 부문 단독 선두인 김도영은 2위 힐리어드(KT, 42개)와의 격차를 2개 차이로 벌렸다. 생애 첫 홈런왕이 보인다.

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하지만 경기 후 김도영은 "여전히 홈런왕은 관심이 없다"고 했다. KIA의 순위 싸움이 매일 치열하게 전개되고 있기 때문이다. 만약 KIA가 11일 광주 롯데전에서 이기면, 잔여 경기 승패와 상관 없이 3위를 확정하게 된다.

김도영은 "오늘 LG 경기 결과를 보고 있었다. 롯데가 잘 따라가줬는데 마지막이 아쉬웠지만, 그래도 저희 힘으로 확정하는 게 더 멋있는 그림이라고 생각한다. 내일 좋은 경기를 해야겠다"고 각오를 다졌다.

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김도영은 또 "내일이 아마 한국시리즈라고 생각하고 불사질러야 할 것 같다. 나 뿐만 아니라 모두가 그런 생각으로 뛰지 않을까 생각한다"며 굳은 각오를 전했다.

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광주=나유리 기자 youll@sportschosun.com