'초강수' KIA 결단 내렸다, LG는 안중에 없다…3위 무조건 확정한다, 아니면 꼬인다

29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. KIA 선발 올러가 역투하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.29/

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[스포츠조선 김민경 기자] "한번 더 고민해 보겠다."

드디어 이범호 KIA 타이거즈 감독이 결단을 내렸다. 11일 광주 롯데 자이언츠전 선발투수로 에이스 아담 올러를 낙점했다. 12일 광주에서 LG 트윈스와 시즌 최종전을 치르기 전에 3위를 확정할 수 있는 절호의 기회가 찾아왔기에 놓치지 않겠다는 각오다. 이제 LG는 KIA의 안중에 없다.

이 감독은 11일 롯데전과 12일 LG전 선발투수를 끝에 끝까지 결정하지 못하고 있었다. 9일까지도 3위를 확정할 수 있는 경기가 결정되지 않았기 때문. 선발투수 선택지는 올러와 김태형 2명뿐. 김태형은 최근 구위가 좋아졌다고는 하지만, 이제 프로 2년차 어린 선수기에 팀 순위를 확정하는 중요한 경기에 내보내기에는 무리가 있었다. 롯데전이든 LG전이든 KIA의 1승이 무조건 필요한 경기에 올러가 나가야 했다.

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KIA는 10일 광주 SSG 랜더스전에서 8대5로 승리해 3위 확정 매직넘버를 1까지 줄였다. 남은 2경기에서 1승만 더 하면 준플레이오프 직행 티켓을 손에 넣는다.

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. KIA 네일, 황동하, 올러가 더그아웃에 들어서고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.29/

10일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. KIA 이범호 감독이 경기를 준비하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.10/

올러는 올해 이보다 더 잘할 수 없었다. 29경기에서 11승9패, 172⅓이닝, 평균자책점 3.03을 기록했다. 최근에는 승운이 없긴 하다. 지난 8월 16일 광주 두산 베어스전 승리 이후 등판한 8경기에서는 1패만 떠안았다. 올러가 퀄리티스타트를 챙기지 못한 경기는 2경기뿐인데, 모두 6이닝 4실점을 기록했다. 올러가 못 던졌다기보다는 경기가 계속 안 풀렸다. 이제는 끊고 가야 할 때다.

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만약 올러를 내고 롯데를 잡지 못하고, 12일 LG와 최종전까지 순위 싸움을 끌고 가면 KIA는 복잡해진다. 오는 14일 와일드카드 결정전을 준비해야 할 경우 제임스 네일이 4일밖에 쉬지 못하고 등판하고, 올러는 2차전까지도 휴식일이 3일밖에 확보되지 않는다. 최상의 선발 카드를 확보하기가 쉽지 않다. 5위 두산 베어스는 곽빈과 웨스 벤자민이 충분한 휴식을 취하고 등판할 확률이 높다. 단기전은 선발 싸움에서 밀리면 쉽지 않다.

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준플레이오프에 직행해야 KIA는 네일과 올러 원투펀치를 제대로 활용할 수 있다. 오는 17일 열리는 준플레이오프 1차전까지 네일은 7일, 올러는 5일을 쉬고 등판할 수 있기 때문.

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만약 11일에 KIA가 3위를 확정하지 못하는 최악의 경우가 발생한다면, 마운드 총력전을 고려할 수밖에 없다. 순리대로면 김태형이 선발 등판할 차례인데, 압박감을 견딜지 미지수다. 베테랑 양현종은 만약 12일 LG전 전까지 순위가 확정되지 않는다면 등판할 의지를 내비치긴 했다. 어쨌든 이런 복잡한 경우까지 고민하고 싶지 않은 KIA다. 올러가 무조건 롯데를 잡아줘야 한다.

29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. KIA 선발 올러가 중견수 김호령 호수비에 고마운 마음을 표하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.29/

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com