웃음기 싹 사라진 이범호 감독, 직접 마운드 올라 강한 메시지...김도영 역전포부터 홈런 4방 폭발, KIA 준PO 직행까지 1승[광주 현장]

10일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. 3회초 무사 1루 SSG 박성한 동점 투런포 직후 마운드를 직접 찾은 KIA 이범호 감독. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

경기 시작 직전 KIA 이범호 감독이 미소 짓고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

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[광주=스포츠조선 박재만 기자] 웃음기 싹 사라진 이범호 감독이 경기 초반 직접 마운드에 올라 선수단을 다그쳤다. 굳은 표정으로 전한 강한 메시지 직후 김도영의 역전 투런포가 터졌고, KIA 타이거즈는 준플레이오프 직행까지 단 1승만을 남겨뒀다.

KIA는 10일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 SSG전에서 8-5로 승리했다. 정규시즌 3위 확정까지 매직넘버 1을 남긴 가운데, 반드시 승리를 챙기겠다는 이범호 감독의 의지를 결과로 증명했다.

KIA는 2회 카스트로의 선제 솔로포로 앞서갔다. 이후 김선빈과 한준수의 연속 안타로 추가 득점 기회를 만들었지만, 김호령의 안타 때 한준수가 홈에서 태그 아웃되며 흐름이 끊겼다. 그래도 KIA는 2-0 리드를 잡았다.

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10일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. 2회말 KIA 카스트로가 솔로포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

10일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. 2회말 2사 1,2루 KIA 김호령 안타 때 한준수가 홈에서 SSG 포수 조형우에게 태그 당하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

하지만 3회 선발 시라카와가 SSG 타선에 동점 투런포를 허용했다. 2-0으로 앞서던 경기가 순식간에 원점으로 돌아갔다. 경기 직전까지 미소를 보이던 이범호 감독의 표정도 굳어졌다.

이 감독은 이례적으로 경기 초반 직접 마운드를 찾았다. 야수진을 불러 모은 뒤 선수단에 강한 메시지를 전했다. 반드시 잡아야 할 경기에서 집중력이 흐트러지는 모습을 더는 지켜볼 수 없다는 듯한 단호한 행동이었다.

10일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. 3회초 무사 1루 SSG 박성한 동점 투런포 직후 마운드를 직접 찾은 KIA 이범호 감독. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

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그리고 곧바로 김도영의 방망이가 폭발했다. 3회 1사 후 박정우가 볼넷으로 출루하자 김도영이 타석에 들어섰다. SSG 선발 최민준의 초구 직구를 놓치지 않은 김도영은 좌측 담장을 넘기는 역전 투런포를 터뜨렸다. 감독의 마운드 미팅 직후 나온 결정적인 한 방이었다.

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10일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. 3회말 1사 1루 KIA 김도영이 역전 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

KIA는 4-2로 앞선 5회에도 위기를 맞았다. 시라카와가 선두 타자 임근우에게 볼넷을 허용하자 이 감독은 지체 없이 투수 교체를 단행했다. 추가 실점을 막기 위한 빠른 판단이었다. 최소 실점으로 이닝을 마친 KIA. 이후 타선이 다시 폭발했다. 5회 2사 1, 2루에서 카스트로가 스리런포를 터뜨렸고, 나성범까지 솔로포를 보탰다. KIA는 단숨에 8-3으로 달아나며 승기를 잡았다.

10일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. 5회말 2사 1,2루 KIA 카스트로가 스리런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

10일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. 5회말 2사 KIA 나성범이 솔로포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

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경기 초반 동점포를 허용한 뒤 이범호 감독이 직접 선수단을 다잡았고, 김도영의 역전포를 시작으로 카스트로와 나성범의 홈런포까지 이어졌다. 감독의 단호한 경기 운영과 선수들의 집중력이 맞물린 결과였다.

KIA는 이후 필승조를 투입해 SSG의 추격을 뿌리치고 8-5 승리를 완성했다. 준플레이오프 직행까지 이제 단 1승만 남았다.

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정규시즌 막바지, 한 경기 한 경기가 순위 경쟁의 향방을 가르는 시점이다. 웃음기를 거둔 이범호 감독의 강한 메시지가 KIA를 깨웠고, 선수들은 방망이로 응답했다.

10일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. KIA 이범호 감독이 미소 짓고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

10일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. 3회초 무사 1루 SSG 박성한 동점 투런포 직후 마운드를 직접 찾은 KIA 이범호 감독. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com