'이제 순위싸움 '고춧가루 부대'라는 말부터 사라져야…美日엔 그런 말 없어, 유독 한국만 [SC포커스]

10일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. SSG 이숭용 감독이 경기를 지켜보고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.10/

10일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. 3회초 무사 1루 SSG 박성한이 투런포를 날리고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.10/

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[스포츠조선 고재완 기자] 정규시즌 막바지만 되면 KBO리그를 어김없이 뒤흔드는 해묵은 단어가 있다. 포스트시즌 탈락이 확정된 팀들을 향해 쏟아지는 이른바 '고춧가루 부대'라는 프레임이다.

상위권 팀의 순위 싸움에 영향을 미치면 '눈치 없이 고춧가루를 뿌린다'고 힐난하고, 반대로 미래를 위해 신예들을 대거 기용하면 '누구는 봐주고 누구에겐 전력을 다하느냐'며 날 선 의혹의 눈초리를 보낸다. 가을야구 탈락이라는 뼈아픈 성적표를 받아든 팀들에게 순위 싸움의 캐스팅보트를 쥐었다는 이유만으로 쏟아지는 이 잔인하고 소모적인 시선.

하지만 그라운드를 지키는 사령탑들의 대답은 명확하고 단호하다. 프로야구단이 비싼 티켓값을 지불하고 야구장을 찾아준 팬들 앞에서 그라운드에 나서는 이상, '최선을 다해 이기지 않는 경기'란 존재할 수 없다는 것이다. 순위 싸움을 치르는 상대를 위해 힘을 빼거나 져주기를 바라는 것 자체가 프로 스포츠의 본질을 훼손하는 일이며, 팬들에 대한 명백한 기만이라는 것이다.

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SSG 랜더스 이숭용 감독은 시즌 막바지 순위 싸움의 틈바구니에서 사령탑이 겪어야 하는 고충과 모순을 솔직하게 털어놨다. 가을야구 진출이 좌절된 상황에서 구단 입장에서는 미래를 위해 신예들에게 1군 출전 기회를 부여하는 리빌딩 작업이 당연한 수순이다. 하지만 현장의 분위기는 사령탑의 손발을 묶어버린다. 이 감독은 지난 9일 "구단 입장에서는 당연히 새로운 선수들에게 기회를 주는 게 맞다"라며 "그래서 이준기도 써보고, 김요셉도 한번 내보고 다양하게 써보고 싶은 마음이 굴뚝같지만 그게 참 깊은 고민거리"라고 운을 뗐다.

이어 편견 섞인 시선에 대해 답답함을 토로했다. "솔직한 이야기로 괜히 오해를 받을까 봐 신경이 쓰인다. '누구한테는 전력을 다하고, 누구한테는 힘을 뺀다'라는 식의 말이 나오기 때문이다. 결국 그런 오해를 살 바에는 우리가 할 수 있는 선에서 끝까지 전력으로 승부하는 게 맞다고 판단했다. 감독 입장에서도, 구단 입장에서도 참 '웃픈 현실' 아닌가."

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이 감독은 "우리뿐만 아니라 타 팀도 마찬가지일 것"이라며 "미국이나 일본에서는 당연하게 받아들여지는 부분인데, 유독 한국에서만 매스컴과 팬들의 분위기가 오해를 낳는 쪽으로 흘러간다. 무엇이 정답인지 정말 모르겠다"라며 씁쓸함을 감추지 못했다.

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9일 LG 트윈스전에서 역투하는 최준용. 사진제공=롯데 자이언츠

9일 LG 트윈스전에서 역투하는 최준용. 사진제공=롯데 자이언츠

9년 연속 가을야구 탈락의 아픔을 겪은 롯데 자이언츠 김태형 감독 역시 '고춧가루'라는 프레임을 정면으로 부수기로 했다. 롯데는 지난 9일 부산 사직구장에서 열린 LG 트윈스와의 맞대결에서 9대1 대승을 거뒀다. 3위 싸움의 운명을 쥔 LG를 상대로 김 감독은 5회 1사 후 마무리 투수 최준용을 조기 투입하는 파격적인 마운드 운용을 펼쳤다. 두산 사령탑 시절 한국시리즈 단기전을 방불케 하는 총력전이었다. 김 감독 역시 10일 3위 싸움 경우의 수 이야기가 나오자 "불편하다"라며, 최준용을 조기 투입한 것에 대해서도 홈 마지막 경기에서 이기기 위한 노력이라고 애둘러 말했다. 상대가 3위 싸움으로 절박한 LG라 할지라도 롯데 팬들 앞에서는 반드시 승리해야 한다는 것이다.

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'고춧가루 부대'라는 말은 언뜻 흥미진진한 고유명사처럼 쓰이지만, 본질을 뜯어보면 대단히 모욕적이고 기형적인 수식어다. 순위 싸움을 하는 팀만이 주인공이고, 탈락한 팀은 그저 조용히 들러리나 서야 한다는 생각이 깔려있기 때문이다. 상위권 팀이 하위권 팀에 패했을 때 '고춧가루를 맞았다'고 분통을 터뜨리는 것은, 자신의 실력 부족을 탓하기보다 상대가 최선을 다해 뛴 것을 원망하는 피해의식에 불과하다.

물론 프로야구는 단 1승을 위해 수만 명의 관중이 경기장을 찾고, 수백만 명의 팬이 중계를 지켜보는 거대한 비즈니스다. 신뢰의 무대에서 탈락이 확정됐다고 해서 대충 경기를 치르거나, 상대의 눈치를 보며 힘을 빼는 행위야말로 돈과 시간을 쏟아부어 응원하는 팬들을 향한 최악의 배임이자 기만이다. 하지만 승패에 상관없이 내년 시즌을 위해 담금질을 하는 모습조차 비난할 수는 없다.

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이제는 '고춧가루 부대'라는 천박한 꼬리표를 떼어내고 언제고 승리를 하기 위해 뼈를 깎는 노력를 하는 것. 그것이 프로야구가 팬들에게 보여줄 수 있는 당연한 예의다.

사진제공=SSG 랜더스

고재완 기자 star77@sportschosun.com