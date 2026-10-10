충격! PS 야유 받은 김하성 동료, 결국 이적? 우승 후보 → 폭망 시즌 '그 팀'이 움직인다는데

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[스포츠조선 박상경 기자] 로날드 아쿠냐 주니어(애틀랜타 브레이브스)의 뉴욕 메츠 이적설이 전해져 관심이 쏠린다.

미국 매체 팬사이디드는 10일(한국시각) 아쿠냐의 트레이드 가능성을 언급했다. 매체는 '아쿠냐는 포스트시즌 탈락 후 눈물을 흘리며 애틀랜타 잔류를 암시했다. 그러나 알렉스 앤소풀로스 단장은 다른 생각을 갖고 있을지도 모른다'고 적었다.

이름값을 제대로 못한 게 원인이다. 햄스트링(허벅지 부상 뒷근육) 부상으로 장기 결장했던 아쿠냐는 정규시즌 107경기 타율 0.255(408타수 104안타) 20홈런 55타점, OPS(출루율+장타율) 0.796을 기록했다. 3시즌 만에 다시 세 자릿수 안타를 기록한 것이나, 부상 결장 기간 등을 고려하면 나쁘지 않아 보일 수도 있다. 그러나 2019년부터 올해까지 8년 1억달러 계약을 맺었던 애틀랜타 구단이나 팬 입장에선 결코 만족할 수 없는 수치다.

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이런 실망감은 포스트시즌에서 표출됐다. 아쿠냐는 LA 다저스와의 내셔널리그 디비전시리즈(NLDS) 4경기에서 아쿠냐가 홈런, 타점 없이 15타수 2안타에 그쳤다. 시리즈 후반부에는 관중석에서 야유가 터져 나오기 시작했다. NLDS 4차전에서 탈락이 확정되자 아쿠냐는 눈물을 흘리며 "팀에 남고 싶다"고 말했다. 그러나 NLDS가 끝난 직후 아쿠냐가 예측시장 기업과 파트너십을 맺었다는 소식이 전해지자 팬들의 비난은 더욱 거세졌다.

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팬사이디드는 '아쿠냐의 8년 보장 계약은 올해 끝난다. 애틀랜타는 2027~2028시즌 각각 1700만달러의 구단 옵션을 보유 중'이라며 '5회 올스타이자 2023년 내셔널리그 MVP라는 커리어를 갖춘 선수치고는 저렴한 가격이기에 애틀랜타가 이 옵션을 행사할 가능성이 높다'고 내다봤다.

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문제는 최근 3시즌 동안 아쿠냐의 활약이다. 2021년에 이어 2024년 또 다시 십자인대를 다친 뒤 매 시즌 부상 이슈를 겪고 있다. 이번 포스트시즌에서도 부상 여파로 수비를 소화하지 못하는 등 호타준족의 모습은 사라진 지 오래다. 여전히 타격 능력이 좋지만, 남은 두 시즌 그가 또 부상을 하지 말란 법은 없다.

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메이저리그 한 팀 관계자는 팬사이디드와의 인터뷰에서 "이번 포스트시즌 결과를 보면 애틀랜타에 연락해 아쿠냐를 트레이드할 의향이 여전히 없는지 문의해봐야 할 것"이라며 "애틀랜타가 트레이드를 하려 하진 않을 것이다. 만약 한다고 해도 엄청난 반대급부를 요구할 것"이라고 전망했다. 또 다른 팀 임원 역시 "아쿠냐는 3년 전과는 완전히 다른 선수다. 때론 골칫거리처럼 보이기도 한다"며 신중한 입장을 드러냈다.

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이럼에도 팬사이디드는 애틀랜타가 아쿠냐와 결별하기로 결정한다면 영입에 나설 만한 팀으로 시애틀 매리너스, 뉴욕 양키스, 뉴욕 메츠 등을 꼽았다. 투수 유망주가 풍부한 시애틀을 첫 손에 꼽았고, 양키스와 메츠가 뒤를 따랐다.

가장 눈에 띄는 건 메츠다. 올 시즌 전 다저스, 애틀랜타, 필라델피아와 함께 내셔널리그 우승후보로 거론됐지만, 세 팀과 달리 포스트시즌 진출마저 실패했다. 아쿠냐가 가세한다면 프란시스코 린도어, 후안 소토와 함께 강력한 타선을 구축할 수 있다는 점도 매력적이다.

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메츠가 나아가 브라이스 하퍼(필라델피아)에게 손짓할 수도 있다는 가능성도 제기되고 있다. 미국 매체 SNY는 '데이브 돔브로스키 사장과 불화설에 시달리고 있는 하퍼가 트레이드 거부권 행사 대신 오퍼를 받아들일 가능성이 있다'고 전했다.

박상경 기자 ppark@sportschosun.com