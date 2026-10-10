"포수 사인에 계속 고개 흔들던 '폭포수 커브'"…韓시리즈 앞두고 봉인 해제 "왜 이제서야" 뒤엉킨 계산서 [SC포커스]

5일 수원 KT위즈파크에서 열린 롯데 자이언츠와 KT 위즈의 경기. 8이닝 무실점으로 호투하며 승리를 이끈 KT 로건이 포효하고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.5/

5일 수원 KT위즈파크에서 열린 롯데 자이언츠와 KT 위즈의 경기. KT 선발투수 로건이 투구를 준비하고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.5/

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[스포츠조선 고재완 기자] "그동안 포수가 사인을 내도 계속 고개 흔들고 안 던지더니…"

정규시즌 1위를 확정 짓고 2026 한국시리즈 직행 티켓을 거머쥔 KT 위즈 이강철 감독(60)이 행복하면서도 지독한 '딜레마'에 빠졌다.

7전4선승제로 치러지는 한국시리즈 무대에서는 4명의 선발 투수면 충분하다. 고영표, 소형준, 데이비스 대니엘 등 확고한 에이스들이 버티고 있고, 이제 남은 선발 한 자리를 두고 외국인 투수 로건 앨런(31)과 배제성(30) 중 한 명을 불펜으로 돌려야 하는 선택의 기로에 섰다.

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당초 좌타자 약점과 9월 3연패로 '불펜 강등'이 유력해 보였던 로건이 정규시즌 최종 등판에서 봉인했던 '특급 커브'를 꺼내 들며 8이닝 14탈삼진 무실점 쇼를 펼치자, 이강철 감독의 계산서가 완전히 뒤엉켜버렸다.

올 시즌 KT의 가장 큰 무기는 리그 최강을 자랑하는 풍부한 선발 뎁스였다. 고영표와 소형준의 원투펀치가 굳건했고, 대니엘이 중심을 잡았으며, 오원석과 로건, 배제성까지 6명의 선발 자원이 로테이션을 지탱했다.

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이강철 감독은 "올라오는 상대 팀을 보고 최종 결정을 내릴 예정"이라면서도 로건과 배제성을 저울질하는 복잡한 속내를 숨기지 않았다.

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로건은 올 시즌 17경기 7승5패 평균자책점(ERA) 3.59. 우타자에게는 피안타율 0.261로 강했으나, 좌타자 상대 피안타율이 0.317로 치솟는 뚜렷한 약점을 노출했다. 9월 들어 3연패를 당하며 흔들렸던 것도 좌타 라인을 제어하지 못한 탓이 컸다.

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반면 배제성은 스프링캠프 어깨 통증으로 5월에 뒤늦게 합류했음에도 20경기 3승2패1홀드 평균자책점 2.76으로 맹활약했다. 특히 후반기 13경기에서는 3승 무패 평균자책점 1.72라는 경이적인 짠물 투구를 뽐내며 대체 선발 역할을 완벽히 해냈다.

지표만 보면 후반기 페이스가 압도적인 배제성이 선발에 어울릴 수 있지만, 여기서 로건의 '봉인 해제'가 터져 나왔다. 지난 5일 수원 롯데 자이언츠전에서 로건은 8이닝 동안 무4사구 7안타 14탈삼진 무실점이라는 KBO리그 한 경기 최다 탈삼진 타이기록을 세웠다.

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부진 탈출을 위해 고집을 꺾고 던지기 시작한 '커브'가 마법을 부린 것이다. 이 감독은 "당시 롯데전의 로건이라면 무조건 선발로 써야 한다"라고 껄껄 웃었다. "내가 영상을 다시 찾아봤는데, 커브 떨어지는 궤적이 진짜 수박만 하더라. 커브가 들어가니까 직구가 덩달아 살아났다. 그동안 커터하고 직구만 던지다 노림수에 걸렸는데, 포수가 사인을 내도 계속 고개를 젓고 커브를 안 던졌다고 하더라. 진작 쓰지 왜 이제야 쓰는지 모르겠다.(웃음)"

5일 수원 KT위즈파크에서 열린 롯데 자이언츠와 KT 위즈의 경기. KT가 정규리그 우승을 확정지은 후 축하행사를 진행했다. 이날 8이닝 무실점 역투를 펼친 로건이 물 세례를 받고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.5/

5일 수원 KT위즈파크에서 열린 롯데 자이언츠와 KT 위즈의 경기. KT가 정규리그 우승을 확정지은 후 축하행사를 진행했다. 이날 8이닝 무실점 역투를 펼친 로건이 물 세례를 받고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.5/

사령탑은 로건의 좌타 극복 가능성을 엿봤다. "로건이 롯데전에서 왼손 타자를 상대로 커브를 섞어 던졌는데 결코 나쁘지 않았다. 그 정도 각도와 구위의 커브라면 한국시리즈에서 좌타자를 상대로도 충분히 통할 수 있을 것 같다."

한국시리즈에서 만날 가능성이 있는 삼성 라이온즈나 LG 트윈스는 좌타자가 많다. 로건이 이들과 상대하다 자칫 좌타자에 약한 고질병이 터져나온다면 그것도 낭패다.

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하지만 로건의 헌신과 열정도 이 감독의 마음을 흔드는 요소다. 6월 대체 외인으로 들어와 7승을 따내며 정규시즌 우승에 결정적 디딤돌을 놓았지만, 9월 들어 홀로 패전을 떠안자 코칭스태프의 눈치를 살폈다는 후문이다. 봉인했던 커브를 해제한 것도 그 영향일 수 있다.

이 감독은 "로건이 우리 팀에 와서 타선과 불펜 덕도 많이 봤고 본인도 큰 도움을 줬다. 참 고마운 친구"라며 "그런데 최근 2연패, 3연패를 당하니까 팀원들한테 미안해서 계속 눈치를 살살 보고 다니더라. 어떻게든 내년에도 KT에 남고 싶어 하는 그 간절한 마음이 내 눈에 다 보인다"라고 미소를 지었다.

이어 비시즌 외국인 시장 전망까지 덧붙였다. "내년에 메이저리그(MLB) 노사 갈등이나 파업 소리도 들려오지 않나. 시장에 쓸만한 외인 투수가 귀해질 수도 있는데, 14K를 던지는 투수를 쉽게 바꿀 수도 없다. 선발로 세울지, 1이닝씩 강하게 불펜으로 쓸지 참 고민이 깊다."

한국시리즈 4선발 낙점을 두고 펼쳐지는 로건과 배제성의 보이지 않는 선의의 경쟁. 사령탑이 꺼내 들 '신의 한 수'는 과연 누구의 손에서 시작될까.

5일 수원 KT위즈파크에서 열린 롯데 자이언츠와 KT 위즈의 경기. KT 선발투수 로건이 2회초 롯데 타선을 삼자범퇴로 처리한 후 포효하고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.5/

고재완 기자 star77@sportschosun.com