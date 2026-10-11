주인공은 바로 너! 문정빈 문정빈 문정빈, '벼랑끝' LG의 구세주 랜딩…2G 5득점 모두 책임졌다 [부산피플]

20일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. LG 문정빈이 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.20/

7일 잠실구장에서 열린 LG와 두산의 경기. LG 문정빈이 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.07/

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[부산=스포츠조선 김영록 기자] "힘차게 날아올라라 문정빈! 넌 빛나고 있어, 반짝반짝! 주.인.공.은. 바로 너!"

신인 드래프트 2차 8라운드(전체 77번), 23세 군필 신예 문정빈의 응원가다. 문정빈이 추락 위기에 처한 LG 트윈스의 희망으로 떠올랐다.

문정빈은 10일 부산 사직구장에서 열린 롯데 자이언츠와의 시즌 16차전에서 5타수 5안타 2타점 1득점의 불방망이를 휘두르며 연장 11회 혈투 끝 팀의 4대3 승리를 이끌었다.

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LG는 말 그대로 벼랑끝에 몰려있는 상황이었다. 전반기 종료 때만 해도 선두를 다퉜던 LG는 후반기 승률 5할을 밑도는 부진에 빠지며 4위까지 내려앉았다.

전날 롯데전마저 패하고, 같은날 KIA 타이거즈가 승리하면서 자칫하면 와일드카드전 추락이 확정될 수도 있었다.

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그런 주말 2연전에서 문정빈이 홀로 빛났다. LG는 9일 롯데전에서 패했지만, 문정빈은 홀로 빛났다.

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선발 김한결의 유일한 피안타이자 실점이었던 솔로포를 쏘아올린데 이어 6회초에도 롯데 최준용을 상대로 안타를 쳤다. 단 2안타 빈공에 그친 LG, 그 두개가 모두 문정빈의 안타였다.

2일 잠실구장에서 열린 두산과 LG의 경기. LG 문정빈이 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.02/

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문정빈은 이날 경기에서는 한층 더 거침없는 스윙으로 공격의 물꼬를 트고, 점수를 추가했다.

2회초 선두타자로 등장한 문정빈은 좌중간 2루타를 쳤다. 이어 1사 후 송찬의의 좌익선상 2루타 때 홈을 밟아 선취점을 냈다.

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LG는 선발 톨허스트가 2회말 곧바로 롯데 한동희-고승민에게 연속 2루타를 맞아 1-1동점을 허용했다.

3회초 선두타자 신민재가 안타로 출루했고, 홍창기의 볼넷으로 무사 1,2루가 됐다. 하지만 박해민이 내야뜬공, 오스틴은 3루 직선타로 물러나 순식간에 투아웃이 됐다.

LG에는 문정빈이 있었다. 문정빈은 1타점 우익수앞 적시타를 치며 다시 LG에 리드를 안겼다.

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그리고 5회초 2사 1루에서 다시 문정빈이 오른쪽 펜스를 직격하는 1타점 2루타를 쳤다. 롯데 우익수 윤동희가 끝까지 따라가 마지막까지 점프했지만, 야속한 타구는 펜스를 맞고 떨어졌다. 그 사이 1루주자 박해민이 전력질주, LG의 3번째 득점을 뽑았다.

8회초에도 선두 타자로 등장해 안타로 출루했지만, 득점과 연결되진 않았다. 하지만 9회말 마무리 손주영이 충격의 동점을 허용했다. 손주영은 최근 5경기 중 4경기에서 구원 실패의 악몽을 겪고 있다.

18일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. 5회말 1사 만루 LG 문정빈이 만루포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.18/

맞이한 연장 10회초. 1사 후 등장한 문정빈은 다시 안타를 치며 이날 5타수 5안타를 완성했다. 비록 대주자 최원영으로 교체되면서 자신이 직접 득점을 올리진 못했지만, 전날 홈런 포함 이틀간 팀이 올린 5득점 과정에 모두 참여하는 진기록을 남겼다.

LG는 문정빈의 대활약을 앞세워 힘겹게 전날 패배의 설욕에 성공했다.

하지만 같은날 KIA 타이거즈가 SSG 랜더스를 잡아내면서, LG의 숨통은 한층 조여진 상태다. KIA가 11일 광주 롯데전마저 승리하면 12일 LG와의 맞대결 결과와 상관없이 정규시즌 3위가 확정된다. 4위로 밀려날 경우 곽빈-벤자민이 일찌감치 1~2선발로 출격 준비를 마친 두산 베어스와 와일드카드시리즈를 치러야한다.

문정빈은 2022년 2차 8라운드(전체 77번)으로 LG 유니폼을 입은 하위 라운드의 기적이다. 군복무를 마친 2024년 5월 이후 본격적으로 프로 무대 적응에 나섰다.

3일 잠실구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. LG 문정빈이 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.03/

지난해에는 21경기 33타석을 받는데 그쳤지만, 문보경 문성주 등 기존 타자들이 부진한 올시즌 송찬의와 함께 팀 타선에 새로운 바람을 몰고 왔다. 특히 후반기 들어 4번타자의 중책을 책임지고 있다.

한 경기 5안타는 물론 4안타도 처음이었다. 이전 기록은 10월 3일 잠실 KIA전에서 기록한 3개다. 문정빈은 "그동안 타율을 좀 까먹었는데, 오늘 회복할 수 있어 좋다. 5안타 친게 너무 기분 좋다"고 했다.

문정빈은 '이제 (KIA랑 붙는)롯데를 응원하나'라는 말에 "레이예스 선수가 최다안타 1위할 거 같다. KIA 상대로 4개는 치기 바란다"며 웃었다. 이어 "가을야구는 분위기부터 다르다고 하더라. 정말 기대된다. 잠실야구장도 올해가 마지막이라고 하는데, 잠실에서 최대한 많은 경기를 뛰고 싶다"고 강조했다.

부산=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com