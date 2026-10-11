'23세에 44홈런' 김도영의 내년 목표는 50홈런이 아니다 "오기가 생긴다"

10일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. 3회말 1사 1루 KIA 김도영이 역전 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.10/

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[광주=스포츠조선 나유리 기자]올 시즌 44개의 홈런을 터뜨린 김도영의 다음 목표는 50홈런이 아니다. '유격수 김도영'이다.

KIA 타이거즈 김도영은 10일 광주 SSG 랜더스전에서 시즌 44호 홈런을 터뜨렸다. KIA가 2-2 동점을 허용한 직후인 3회말. SSG 선발 투수 최민준을 상대한 김도영은 초구 138km 투심을 타격해 좌중간 담장을 넘기는 투런 홈런으로 연결시켰다. KIA가 4-2로 리드를 되찾아오는 홈런이자, 김도영의 44번째 홈런이었다. 홈런 부문 단독 선두를 유지하고 있는 김도영은 2위 힐리어드(KT, 42홈런)와의 격차를 2개 차이로 벌렸다.

이미 개인 최다 기록은 깼다. 정규 시즌 MVP를 수상했던 2024시즌 38개의 홈런을 쳤던 김도영은, 그해 아쉽게 40홈런-40도루 대기록을 놓쳤었는데 올해는 도루 숫자가 11개에 불과하지만 홈런 44개로 개인 커리어 하이를 달성했다.

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구단 기록까지 새로 세웠다. 타이거즈 역사상 국내 타자로는 최초로 40홈런에 도달했던 김도영은 외국인 타자 트레이시 샌더스가 1999년 기록한 40홈런까지 넘어서 단일 시즌 최다 홈런 신기록을 썼다.

더 큰 욕심이 날 법하다. 특히 리그 전반적으로 20대 우타 거포가 귀한데, 그중에서도 가장 특출난 타격 재능을 가지고있는 타자가 바로 김도영이기 때문이다. 리그 역사상 단일 시즌 50홈런 이상을 달성한 타자는 이승엽(1999, 2003)과 심정수(2003), 박병호(2014, 2015) 그리고 르윈 디아즈(2025) 뿐이다.

10일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. 3회말 1사 1루 KIA 김도영이 역전 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.10/

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그러나 김도영은 '50홈런 목표' 이야기가 나오자 전혀 안중에 없는 표정을 지었다. 김도영은 "내년에는 제가 새로운 도전을 하기 때문에 타격 쪽에 대해서는 목표는 아직 없다. 그냥 수비로 보여주고 싶다"고 이야기 했다.

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'유격수 김도영 프로젝트'에 대한 이야기다. 고교 시절부터 제 2의 이종범이라고 불렸던 김도영의 주 포지션은 유격수였다. 그러나 프로 입단 이후 팀내 사정, 내야 교통 정리 그리고 김도영의 부상 등을 이유로 유격수 출전이 점점 미뤄졌고, 현재도 팀의 주전 3루수로 뛰고 있다. '핫코너' 3루수를 맡는 김도영도 매력적이지만, 어깨가 강하고 다리가 빠른데 장타력까지 갖춘 유격수로서의 가치는 지금보다 더욱 폭등할 수밖에 없다.

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더군다나 KIA는 박찬호의 FA 이적 이후 확실한 주전 유격수가 없어 올 시즌 내내 속앓이를 했다. 처음에는 아시아쿼터로 호주 출신 유격수 제라드 데일을 기용하기도 했고, 이후 트레이드를 통해 한화 이글스 출신 하주석을 영입하면서 수비 공백을 채우고 있다. 김도영이 주전 유격수로 뛴다면, KIA 내야에 큰 변화의 바람이 불게 된다.

10일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. KIA 3루수 김도영이 수비를 하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.10/

김도영은 "유격수를 하면 아무래도 체력적으로 힘드니까 타격에서 퍼포먼스가 줄긴 줄 것이다. 라는 이야기를 계속 들었다. 계속 들으니까 오히려 저도 오기가 생긴다. 그래서 더더욱 해보고 싶다. 확인해보고싶기도 하고, 증명도 하고 싶다. 이왕 할거면 잘해야 한다"며 눈을 빛냈다.

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1월초 시작된 WBC 대표팀 캠프부터 소속팀 KIA의 포스트시즌까지. 10개월을 쉼 없이 달리고 있는 김도영. 최근에는 보는 사람마다 "살이 빠졌다"고 할 정도로 힘든 여정을 이어오고 있다. 그러나 스스로에 대한 더욱 엄격한 잣대는 여전하다. 내년 '유격수 김도영'을 준비하는 각오 역시 마찬가지다.

광주=나유리 기자 youll@sportschosun.com