"수비는 안 된다" 시즌 초 '최형우 플랜B'가 가동될 시간, 구자욱 어떻게든 온다

16일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 삼성 구자욱이 몸을 풀고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.16ㅁ

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[스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈의 '캡틴'이자 타격왕 구자욱이 가을야구 출전 희망 속 마지막 관문을 앞두고 있다.

정규시즌 2위로 플레이오프(PO) 직행 티켓을 거머쥔 삼성이 가을준비에 한창인 사이, 팀의 간판타자는 그라운드 복귀를 위한 카운트다운에 돌입했다.

구자욱은 지난 9월 30일 대구 한화전 주루 플레이 중 왼쪽 햄스트링 대퇴이두근 힘줄이 0.5~1cm 가량 손상되는 진단을 받았다. 시즌 막판 치열한 순위 싸움 속에서 팀 타선을 이끌던 리딩히터의 이탈은 선두 싸움을 펼치던 삼성에 치명적이었다.

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다행히 빠른 집중 치료와 회복력을 바탕으로 현재 상태는 한층 호전됐다. 통증이 대부분 가라앉아 일상생활이나 가벼운 거동에는 전혀 지장이 없는 상태다.

하지만 전력 질주와 허슬플레이가 필수인 외야수에게 햄스트링 부상은 치명적이다.

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구자욱의 가을 운명을 가를 시점은 부상 시점으로부터 2주가 지난 10월 중순, 'MRI 재검진' 결과다. 이 검사에서 긍정적인 의학적 소견이 나와야만 비로소 플레이오프 엔트리 승선에 파란 불이 켜진다.

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9월30일 한화전 부상으로 고통스러워 하는 구자욱. 사진제공=삼성 라이온즈

구자욱이 재검진을 통과해 플레이오프 엔트리에 이름을 올리더라도, 전력질주로 그라운드를 누비는 모습을 볼 수는 없을 전망.

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삼성 박진만 감독은 구자욱의 복귀 후 활용 방안에 대해 분명한 선을 그었다.

박 감독은 "컨디션이 호전돼 PO 엔트리에 합류하더라도, 현재 상태에서 외야 수비를 소화하는 것은 현실적으로 불가능하다"고 못 박았다.

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햄스트링 부상의 특성상 급격한 방향 전환이나 전력 질주를 요하는 외야 수비는 재발 위험이 크기 때문이다.

삼성 벤치가 구상하는 구자욱 활용법은 명확하다.

수비는 내려놓고, 오직 타격에만 집중하는 '지명타자' 또는 경기 흐름을 바꿀 '승부처 특급 대타'로의 제한적 기용이다.

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9월30일 한화전 부상으로 고통스러워 하는 구자욱. 사진제공=삼성 라이온즈

다만, 좌익수로 나서던 구자욱이 지명타자로 배치될 경우 타선짜기에 있어 딜레마가 생긴다.

지명타자로 시즌을 소화한 타점머신 최형우와의 중복이다. 둘 중 하나는 벤치를 지켜야 한다.

특급 투수들을 줄줄이 상대해야 하는 단기전.

경험이 풍부한 리그 최고 타자 두명 중 하나를 벤치에 앉히는 건 아쉬운 일이다.

시즌 초 구상했던 '최형우 플랜B' 가동이 필요한 시점.

박진만 감독은 올 초 "최형우를 일주일에 최소 1번 이상 좌익수로 기용하겠다"는 구상을 밝힌 바 있다. 최형우도 수비에 대한 의지를 가지고 캠프 부터 좌익수 수비를 준비했다. 시즌 중 체력 문제 등 여러가지 이유로 현실화 되지 못했지만, 단기전에서 타선의 힘을 극대화 하기 위해 다시 꺼내 들어야 할 카드가 될 수 있다. 특히 외야가 넓지 않은 라이온즈파크 등 홈경기에서는 상대적으로 좌익수 수비 부담이 덜 할 수 있다.

17일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 KBO리그 SSG와 삼성의 경기. 좌익수 선발 출전한 삼성 최형우. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.03.17/

올 시즌 타율 0.371, 출루율 0.458로 타격왕과 출루왕 타이틀을 거머쥐고, 무려 18개의 결승타에 0.414의 득점권 타율을 기록하며 팀 공격을 이끈 구자욱. 비록 수비는 못 하더라도, 그가 타석에 있는 것만으로도 상대 투수들에게는 엄청난 압박이 된다.

플레이오프 시작 예정일은 오는 10월25일.

이미 일상을 회복한 구자욱에게 보름은 적어도 타석에 설 수 있는 가능성을 높이는 천금 같은 시간적 공간이다.

'수비불가' 제약 속에서도 삼성과 구자욱 본인은 가을야구를 절대 포기하지 않고 있다.

최형우의 가을야구 좌익수 출전 가능성도 조금씩 높아지고 있다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com