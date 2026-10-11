`충격' 2경기에서 뭐했나...사실상 동일선상, 레이예스-최원준 누가 유리한가

5일 수원 KT위즈파크에서 열린 롯데 자이언츠와 KT 위즈의 경기. 3회초 2사 레이예스가 안타로 출루하고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.5/

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[스포츠조선 김용 기자] 멀리 못 도망간 레이예스.

KT 위즈 최원준은 국내 타자로는 서건창(키움) 이후 두 번째 200안타 대기록을 넘어선 후에도 최다안타 타이틀 얘기가 나오면 한숨을 내쉬었다. 경쟁자 레이예스(롯데)가 더 유리하다고 판단을 한 것이다.

그도 그럴 것이 두 사람은 지난 6일 약속이나 한 듯 동반 200안타 고지를 밟았다. 하지만 그 때 기준으로는 최원준보다 레이예스의 남은 경기가 더 많았다. 두 사람 모두 타이틀에 대한 열망으로 집중력이 최고조로 올라간 상황. 경기에 나가면 무조건 1~2개 안타를 친다고 가정하면, 최원준의 말대로 이론적으로 레이예스가 더 유리해 보였다.

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그렇기에 레이예스는 차이를 벌려야 했다. 9, 10일 양일간 롯데는 경기가 있었고 KT는 경기가 없었기 때문이다. 하지만 레이예스는 홈에서 열린 LG 트윈스와의 2연전에서 2경기 모두 5타수 1안타로 만족할만한 성과를 거두지 못했다. 이 2경기를 앞두고 최원준 204안타, 레이예스 203안타였는데 고작 1개 역전한 상황이 됐다.

그리고 두 사람은 나란히 2경기를 남겨놓게 됐다. 11과 12일 롯데는 KIA 타이거즈-두산 베어스전을 치르고 KT는 대구에 가 삼성 라이온즈와 마지막 2연전을 벌인다.

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레이예스가 1개 앞서있지만, 절대적으로 유리하다고 볼 수 없다. 사실상 동일선상에서 마지막 혈전을 치르게 됐다.

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7일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 8회말 1사 2,3루 KT 최원준이 1타점 적시타를 치고 기뻐하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.07/

장단이 명확하다. 먼저 레이예스는 LG 2연전에서 썩 좋지 않았지만 경기 감각이 끊어지지 않았다는 유리한 점이 있다. 그리고 1개라도 앞서있다는 건 심리적 편안함을 줄 수 있다. 다만, 부산에서 광주로 이동하고 한 경기 후 또 잠실로 올라가 경기를 하기에 이동거리가 매우 길다. 컨디션 관리에 애를 먹을 수 있다. 또 11일 KIA전 상대는 에이스 올러를 출격시키고 목숨 걸고 3위 확정을 지으려 할 것이기에 레이에스에 좋은 공을 줄 리 만무하다.

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최원준은 정규시즌 우승을 확정지은 상태에서 편한 마음으로 대구에 내려간다. 온전히 자신의 안타 경쟁에만 집중할 수 있다. 이강철 감독을 비롯해 팀 모두가 응원한다. 또 최근 기세가 엄청났다. 최근 10경기 타율이 무려 5할1푼1리. 최고의 집중력이다.

다만 최원준도 11일 첫 경기는 상대 후라도의 10승 도전 경기인게 걸린다. 또 타자는 워낙 예민하다. 그렇게 잘 맞던 방망이인데, 이틀을 쉰 게 감각에 어떤 영향을 미칠지 지켜봐야 한다. 김도영(KIA)은 최근 "개인적 감을 위해서라면 와일드카드 결정전부터 하는 게 좋다. 다만, 팀적으로는 준플레이오프에 직행하는 게 당연히 좋기에 팀 목표를 위해 노력할 것"이라고 했었다.

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누가 됐든 최다안타왕은 역대 한 시즌 가장 많은 안타를 친 KBO리그 새 역사의 주인공이 된다. 두 사람 모두 2024년 레이예스의 202안타 기록을 이미 넘어섰기 때문이다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com