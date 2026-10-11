2경기 연속 살얼음 리드 필요, 고난도 미션 '역대 최초 기록', 문제는 '중심' 잃은 타선

4일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 경기. 삼성 김태훈이 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.04/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈의 베테랑 우완 필승조 김태훈(34)이 도전중인 KBO 최초 기록이 위기를 맞았다.

KBO 리그 최초 '7시즌 연속 두 자릿수(10개 이상) 홀드'라는 금자탑까지 남은 홀드는 단 2개. 하지만 남은 경기는 2경기 뿐이다.

김태훈은 최근 10월 3일 두산전에서 통산 100홀드(역대 23번째)를, 10월 5일 두산전에서는 통산 500경기 출전(역대 62번째) 기록을 달성하며 리그 최고 마당쇠로서의 명성을 이어갔다.

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김태훈은 올 시즌 초반 부상자 명단에 오르며 6월 중순 이후에야 본격적 가동을 시작했다. 이로 인해 예년에 비해 홀드(8개) 적립 속도가 다소 더뎠다.

하지만 지난 6월17일 1군 복귀 후 37경기에서 1승, 2.05의 짠물 평균자책점으로 필승조 역할을 안정적으로 소화해 왔다.

3일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 두산과 삼성의 경기. 6회초 2사 2,3루 위기를 막아낸 삼성 김태훈이 더그아웃으로 향하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.03/

종전 최고 기록이었던 권혁과 본인의 6시즌 연속 10홀드 기록을 넘어, KBO 역사상 아무도 밟아보지 못한 '7시즌 연속 10홀드'라는 전무후무한 고지에 올라서기 위해서는 2개의 홀드만 더 추가하면 된다.

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하지만 상황은 녹록지 않다. 정규시즌이 단 2경기 밖에 남지 않은 탓이다.

11,12일 대구 라이온즈파크에서 열리는 KT 위즈와의 정규시즌 마지막 2연전에서 극적으로 2경기 연속 홀드를 따내야 대기록 달성이 가능하다. 필요한 전제 조건은 바로 홀드가 가능한 '살얼음판 리드 상황'이다.

26일 수원 KT위즈파크에서 열린 키움과 KT의 경기. 6회초 투구를 무실점으로 마친 고영표가 더그아웃으로 향하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.26/

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선발 매치업도 우호적이지 않다.

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11일 경기에 KT 위즈는 다승왕에 도전하는 고영표를 선발로 예고했다. 삼성은 4년 연속 10승과 승률왕에 도전하는 아리엘 후라도로 맞불을 놓는다. 양보 없는 팽팽한 선발 맞대결이 펼쳐질 경기. 홀드 상황이 기대된다.

하지만 12일 경기가 문제다.

KT는 10승 달성을 노리는 소형준이 출격할 가능성이 크다. 삼성은 마운드 운용상 '불펜데이'가 이어질 전망. 상대 선발진의 무게감과 의지가 상당한 데다, 현재 삼성은 팀의 '주장'이자 핵심 타자인 구자욱이 부상으로 이탈해 타선의 중심을 잃은 상태다.

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7일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. KT 선발투수 소형준이 역투하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.07/

득점력이 저하된 상황에서 상대 타선을 상대로 리드를 잡아야 하는 미션이 최대 관건이 될 전망이다.

결국 김태훈이 최초의 대기록을 완성하려면, 중심을 잃은 타선이 어떻게든 '근소한 리드'를 이틀 연속 안겨야 한다. 11일 첫 경기에서 시즌 9홀드를 달성할 경우, 12일 경기에도 '홀드 상황'이 되면 김태훈을 무조건 마운드에 올려줄 공산이 크다.

김태훈에게 기적적으로 2경기 연속 홀드 상황이 주어질 수 있을까. 대기록 완성은 김태훈의 몫이다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com.