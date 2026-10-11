'왜 이렇게 판이 커졌어요?' 최정 VS 김광현 감독됐는데, 생중계까지 한다

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[스포츠조선 나유리 기자]최정과 김광현이 감독이 된다.

SSG 랜더스가 17일 오후 5시 30분 인천 SSG랜더스필드에서'2026 랜더스페셜 매치-최광야구 1429(이하 최광야구 1429)'를 개최한다.

'최광야구 1429'는 한 시즌 동안 성원해 준 팬들에게 감사를 전하고, 선수단과 팬이 뜻깊게 한 해를 마무리하기 위해 마련된 SSG만의 색다른 시즌 피날레 행사다. SSG는 2024년 '민지전', 2025년 '섬곤전'처럼 양 팀 감독을 맡은 선수의 이름을 활용해 특별한 이벤트 매치를 열어왔으며, 올해는 최정과 김광현이 각각 사령탑을 맡아 두 선수의 이름과 등번호(14, 29)를 조합해 행사명을 정했다.

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이번 이벤트 매치에서는 기존과 동일하게 투수와 야수가 서로 포지션을 맞바꿔 출전하는 이색적인 볼거리를 선보인다. 특히 올해는 행사 규모를 한층 키워 최정 팀과 김광현 팀의 대결 구도에 유쾌한 예능 요소까지 더해 팬들에게 색다른 재미를 선사할 예정이다.

올 시즌 팀의 주축으로 활약한 선수단도 대거 참가한다. 투수조에는 김민, 조병현, 이로운 등 20명이, 야수조에는 오태곤, 최지훈, 박성한 등 16명이 참가해 자리를 빛낼 예정이다.

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최광야구1429 티켓은 14일 오전 11시부터 SSG닷컴을 통해 예매가 가능하다. 1인당 최대 6매까지 예매할 수 있으며, 티켓 관련 세부 내용은 추후 공개된다.

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아울러 올해 '최광야구 1429'는 구단 이벤트 매치 최초로 스포츠 전문 채널 SPOTV를 통해 현장 생중계한다. 야구장을 찾지 못하는 팬들에게도 시즌 종료 이벤트의 즐거움을 전하기 위해 마련했으며, 김민수 캐스터와 이대형 해설위원이 중계진으로 합류해 생생한 현장감을 전달한다

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나유리 기자 youll@sportschosun.com