다저스 타선 '지옥행' 확정! → 이 매치업은 미쳤다.. 55년 만에 성사된 0.86% 전설급 대결

ATLANTA, GEORGIA - OCTOBER 07: Tarik Skubal #29 of the Los Angeles Dodgers celebrates defeating the Atlanta Braves in game four of the National League Division Series at Truist Park on October 07, 2026 in Atlanta, Georgia. Kevin C. Cox/Getty Images/AFP (Photo by Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Milwaukee Brewers' Jacob Misiorowski reacts after striking out San Diego Padres' Luis Campusano during the fourth inning in Game 1 of a National League Divisional baseball playoff series Saturday, Oct. 3, 2026, in Milwaukee. (AP Photo/Kayla Wolf)

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[스포츠조선 한동훈 기자] 내셔널리그 왕좌를 가리는 시리즈에서 역대급 매치업이 성사됐다.

LA 다저스와 밀워키 브루어스가 12일(한국시각)부터 2025 메이저리그 포스트시즌 내셔널리그 챔피언십시리즈 격돌한다. 7전 4선승제다.

1차전 선발투수가 예고됐다. 다저스는 태릭 스쿠벌, 밀워키는 제이콥 미저라우스키를 내세웠다.

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메이저리그 공식 홈페이지 MLB닷컴은 '스쿠벌과 미저라우스키의 매치업은 드문 정도가 아니라 전례가 없는 수준이다. 이보다 더 좋을 순 없으며 데이터가 이를 증명한다'며 기대했다.

미저라우스키는 올해 내셔널리그 사이영상 유력 후보다. 야구 역사상 가장 빠른 공을 던지는 선발투수다. 단일 시즌 역사상 타자가 안타를 치기 가장 어려운 선발투수다. 미저라우스키는 올해 피안타율 1할5푼7리로 가장 낮다. 이닝당출루허용율(WHIP) 또한 0.80으로 1등이다.

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프로 2년차인 미저라우스키는 올해 30경기 174⅔이닝 16승 5패 평균자책점 1.80을 마크했다.

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스쿠벌은 아메리칸리그 사이영상 2년 연속 수상자다. 트레이드 마감시한을 앞두고 디트로이트 타이거즈에서 다저스로 이적했다. 단지 이로 인해 아메리칸리그 사이영상 3연패 도전에 실패했다. MLB닷컴은 '스쿠벌은 최근 3년 메이저리그 투수 WAR 1위다. 이적 후에도 내셔널리그 WAR 1위를 기록했다'고 칭송했다.

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스쿠벌은 시즌 26경기 158⅔이닝 12승 7패 평균자책점 2.72를 기록했다.

MLB닷컴은 '이들은 야구계에서 가장 뛰어난 투수 두 명이다. 미저라우스키보다 기대 피안타율이 더 낮은 우완 선발투수는 없다. 스쿠벌보다 낮은 좌완투수는 1명 뿐'이라고 설명했다. 게다가 이들은 시리즈가 5차전까지 갈 경우에 재격돌할 가능성도 높다.

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MILWAUKEE, WISCONSIN - OCTOBER 03: Jacob Misiorowski #32 of the Milwaukee Brewers pitches against the San Diego Padres during the second inning in game one of the National League Division Series at American Family Field on October 03, 2026 in Milwaukee, Wisconsin. John Fisher/Getty Images/AFP (Photo by John Fisher / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Los Angeles Dodgers starting pitcher Tarik Skubal reacts after recording the last out in the fifth inning against the Atlanta Braves in game one of the National League Division Series at Dodger Stadium on Saturday, October 3, 2026 in Los Angeles, California. Photo by Jim Ruymen/UPI

MLB닷컴은 '타자들의 행운을 빈다. 운이 많이 필요할 것'이라고 위로했다.

MLB닷컴은 '향상된 게임스코어(Enhanced Game Score)'를 통해 스쿠벌과 미저라우스키의 대결이 얼마나 '역대급'인지 자세히 설명했다.

MLB닷컴은 '이 방식에 따르면 역대 최고의 투수는 페드로 마르티네즈다. 현존 최강은 1위 스쿠벌, 2위 야마모토 요시노부, 3위 크리스 세일, 4위 미저라우스키'라고 전했다.

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이어서 '1971년 이후 약 1500회의 포스트시즌 선발 맞대결이 있었다. 상위 4위 투수 끼리 격돌한 사례는 13차례에 불과하다. 이는 전체 경기의 약 1%(0.86%)에 불과하다'며 분위기를 고조시켰다.

MLB닷컴은 '이런 선발투수의 맞대결을 실제로는 거의 보기 어렵다. 우리에게 엄청난 행운'이라고 덧붙였다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com