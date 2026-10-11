'끝판대장' 오승환이 꼽은 MLB에서도 통할만한 KBO투수…곽빈, 그리고 의외의 선택 '이 투수라고?'

9일 잠실구장에서 열린 두산과 SSG의 경기. 두산 곽빈이 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.09/

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[스포츠조선 고재완 기자] 한미일 통산 500세이브를 돌파하며 아시아 야구 역사상 가장 위대한 마무리 투수로 군림했던 '끝판대장' 오승환(44)이 메이저리그 무대에서도 통할 수 있는 KBO리그 차세대 에이스들을 직접 지목했다. 두산 베어스의 토종 에이스 곽빈과 키움 히어로즈의 '슈퍼 루키' 박준현이 그 주인공이다. 아울러 단순한 100마일(약 161km) 강속구 맹신론에 일침을 가하며 빅리그 성공의 진짜 열쇠를 공개했다.

오승환은 지난 9일 유튜브 채널 'MLB 코리아(MLB Korea)'에 공개된 '몰리나는 오승환에게 어떤 영향을 끼쳤을까? 오승환의 MLB 인터뷰'라는 제목의 영상에 등장했다.

이 영상에서 오승환은 '메이저리그에서도 통할 수 있는 KBO리그 투수가 있는가'라는 질문에 주저 없이 두 선수의 이름을 입에 올렸다.

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곽빈(두산 베어스)에 대해 오승환은 "스스로 감정을 컨트롤할 수 있게 되고 경기 운영 능력만 조금 갖춘다면, 곽빈이 이미 가지고 있는 구위 자체는 메이저리그에서도 충분히 통한다고 본다"고 극찬했다. 강력한 구위와 회전력을 지닌 패스트볼이 빅리그 타자들을 압도할 잠재력을 갖췄다는 분석이다.

어린 유망주 중에서는 박준현(키움 히어로즈)을 꼽았다. 오승환은 "정말 어린 친구 중에서는 키움의 박준현 선수가 눈에 띈다"며 "KBO에서 얼마나 성장하느냐에 따라 분명히 메이저리그까지 갈 수 있는 뛰어난 재목을 지녔다"고 치켜세웠다.

10일 잠실야구장에서 열린 키움과 두산의 경기. 키움 선발투수 박준현이 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.10/

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최근 현대 야구는 구속 혁명에 열광하고 있지만, 빅리그 세인트루이스 카디널스, 토론토 블루제이스, 콜로라도 로키스에서 통산 42세이브를 올렸던 오승환의 시선은 달랐다.

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오승환은 구속과 제구력의 가치를 묻자 망설임 없이 "제구력"을 택했다. "110마일, 120마일을 던져도 스트라이크 박스 안에 공을 넣지 못하면 아무 의미가 없다"며 "단순히 160㎞, 100마일이 나온다고 해서 좋은 직구가 아니다. 직구로 스트라이크와 볼을 마음먹은 대로 던질 수 있어야 진짜 투수"라고 단언했다.

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덧붙여 오승환은 "KBO나 일본 NPB는 볼카운트에 따라 유인구를 던지는 성향이 강하고 정형화된 볼배합이 있다"고 짚었다. 반면 "MLB는 타자가 패스트볼에 강점이 있더라도, 투수가 직구에 자신이 있다면 직구로 정면 승부를 들어간다. 자기 강점을 극대화해 타자를 윽박지르는 곳이 메이저리그"라며 정면 승부의 마인드셋을 강조했다.

세인트루이스 입단 당시의 심경도 밝혔다. 오승환은 "미국에 갈 때 '나는 더 이상 메이저리그에서 강속구 투수가 아니다'라는 생각부터 했다"며 "구속보다 타자의 타이밍을 빼앗고 배트 중심에 맞추지 않는 싸움을 준비했기에 생존할 수 있었다"고 털어놨다.

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고재완 기자 star77@sportschosun.com