오승환, 몰리나와의 마운드 비화 깜짝 공개…"위기 순간 올라오더니" 이래서 레전드구나

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사진캡처=유튜브채널 'MLB코리아'

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[스포츠조선 고재완 기자] 절체절명의 위기 상황, 타석에는 상대 강타자가 버티고 있고 공 하나에 팀의 승패가 갈리는 순간. 보통의 포수라면 투수에게 사인을 지시하거나 마운드에 올라가 "이 공을 던져라"라고 짚어주기 마련이다. 하지만 메이저리그 명예의 전당 입성이 확실시되는 '살아있는 전설' 야디어 몰리나(44)는 완전히 달랐다. 투수에게 일방적인 사인을 강요하는 대신, 투수 스스로 가장 자신 있는 공을 선택하도록 믿음을 던졌다.

'끝판대장' 오승환(44)이 지난 9일 유튜브 채널 'MLB 코리아(MLB Korea)'에 공개된 '몰리나는 오승환에게 어떤 영향을 끼쳤을까? 오승환의 MLB 인터뷰'라는 제목의 영상에 등장해.세인트루이스 카디널스 시절 배터리 호흡을 맞췄던 레전드 포수 몰리나와의 잊지 못할 마운드 비화를 공개했다.

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오승환이 꼽은 가장 강렬했던 기억은 핀치(위기) 상황에서 몰리나가 마운드로 걸어 올라왔던 순간이다. 그는 "메이저리그 시절 정말 결정적인 위기 상황에서 몰리나 선수가 마운드에 올라왔던 적이 있다"며 "보통 포수들이 마운드에 올라오면 투수에게 구종이나 코스를 지시하기 마련인데, 몰리나는 오히려 나를 쳐다보며 '다음 공 뭐 던질래?'라고 물어봤다"고 털어놨다.

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이어 "공 하나로 승부를 내야 하는 극도의 압박감 속에서, 포수가 사인을 일방적으로 내기보다 내 판단과 내 공을 완전히 믿어준 것"이라며 "그 한마디에 책임감과 집중력이 배로 생겼고, 몰리나가 그렇게 물어보고 내려갈 때마다 거짓말처럼 삼진을 잡아냈던 기억이 있다"고 미소를 지었다. 최고의 포수가 건넨 질문 하나가 외국인 클로저의 잠재력과 집중력을 극한으로 끌어올린 셈이다.

사진캡처=유튜브채널 'MLB코리아'

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오승환이 혀를 내두른 몰리나의 능력은 단순한 볼배합에 그치지 않았다. 그라운드 전체를 체스판처럼 내려다보고 조율하는 '야전사령관' 그 자체였다. 오승환은 "불펜에서 대기하며 TV 중계나 더그아웃에서 경기를 지켜볼 때 몰리나를 보며 '아, 포수가 저런 역할을 해내야 하는 자리구나'라는 것을 뼈저리게 느꼈다"고 말했다.

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"몰리나는 모든 야수의 수비 위치를 손짓으로 일일이 조정했다. 투수에게 바깥쪽 승부를 요구할 때는 타구가 밀려 나갈 것을 계산해 외야와 내야 수비를 바깥쪽으로 몰아넣었다. 반대로 몸쪽 승부를 가져갈 때는 유격수와 3루수를 당겨 세우는 등 투수의 구종과 로케이션, 타자의 스윙 궤적을 완벽히 읽고 야수들을 배치했다."

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투수가 공을 던지기 전부터 아웃카운트의 경로를 미리 설계해 놓는 몰리나의 완벽한 수비 조율은 오승환에게도 경이로움 그 자체였다.

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고재완 기자 star77@sportschosun.com