"2위→꼴찌서 2위" 격변의 한화, 대만 언론도 지대한 관심, "추락 속 빛난 왕옌청의 11승"

23일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 1회말 투구를 마친 한화 선발투수 왕옌청이 더그아웃으로 향하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.23/

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[스포츠조선 정현석 기자]대만 주요 일간지 '자유시보'가 한화 이글스 왕옌청의 올시즌 독보적 활약에 주목했다.

2026시즌 KBO 리그 정규시즌을 9위(최하위권)로 마감한 한화 이글스의 잔혹사와 그 속에서 독보적인 활약을 펼친 대만 출신 좌완 투수 왕옌청의 성과에 집중 조명했다.

자유시보는 한국 언론 보도와 경기 기록을 인용, 한화의 시즌 실패 원인과 왕옌청의 독보적인 활약상, 그리고 시즌 후 맞이할 대대적인 변화에 대해 분석했다.

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자유시보는 지난해 정규시즌 2위로 한국시리즈 진출까지 이뤄냈던 한화가 단 1년 만에 9위(57승 83패 4무)까지 추락한 가장 큰 원인으로 '투수진의 전반부 대량 실점 반복'을 꼽았다.

한화 이글스의 9위 추락과 사령탑 교체, 왕옌청의 활약을 다룬 자유시보의 보도

한화는 강백호의 합류와 허인서의 폭풍 성장 속 노시환 문현빈과 함께 지난해에 비해 강력한 타선을 구축하며 공격 파괴력은 예년보다 상승했다.

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하지만 투타 밸런스가 문제였다. 줄부상 속에 마운드가 무너졌다.

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선발진 평균자책점이 5점대에 육박했고, 불펜 평균자책점도 5를 넘어서는 등 투수진이 붕괴했다.

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타선이 점수를 뽑아 추격하면 투수진이 곧바로 추가 실점을 허용하는 악순환이 시즌 내내 되풀이됐다는 점을 비판적으로 지적했다.

마운드가 연일 난조를 보이는 절망적인 상황 속에서 대만 언론이 가장 주목한 것은 단연 자국 출신 아시아쿼터 좌완 왕옌청의 눈부신 활약이었다.

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10일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 한화의 경기 한화 김경문 감독이 생각에 잠겨 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.10/

자유시보는 왕옌청이 팀 마운드의 집단 부진 속에서도 유일하게 꾸준히 로테이션을 돌며 이닝을 책임지고 승리를 챙겨준 '가장 믿음직한 선발 카드'였다고 높게 평가했다.

10일 정규 시즌 최종전 종료 직후 발표된 김경문 감독과 손혁 단장의 계약 만료와 결별 소식, 그리고 유력한 후임 감독에 대한 국내 보도를 인용하며 왕옌청 소속팀의 변화에 관심을 보였다.

자유시보는 한화가 붕괴한 마운드를 어떻게 정상화할 것인가에 대한 관심과 함께 왕옌청의 한화 잔류 여부에 관심을 보였다.

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재계약이 유력한 가운데 외국인 투수 개편과 함께 왕옌청은 새 사령탑 체제 하의 마운드 재건에 중심에 설 전망이다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com