19년만의 KS, 문현빈과 허인서...김경문의 한화 3년, 실패한 시간이었을까

[스포츠조선 김용 기자] 실패한 3년인가.
한화 이글스 김경문 감독의 시간이 끝이 났다.
김 감독은 10일 대전한화생명볼파크에서 열린 NC 다이노스와의 시즌 최종전을 앞두고 "오늘이 한화에서의 마지막 경기"라고 직접 알렸다. 구단도 김 감독과 손혁 단장의 계약 만료와, 재계약 의사가 없다는 것을 알렸다.
김 감독은 2024 시즌 중반, 갑작스럽게 한화 유니폼을 입었다. 전임 최원호 감독이 성적 부진으로 물러난 가운데, 한화는 산전수전 다 겪은 베테랑 김 감독에게 지휘봉을 맡겼다.
김 감독 일생일대의 도전이었다. 2004 시즌 처음으로 두산 베어스 감독이 된 후 지도자로 화려한 커리어를 쌓았다. 두산 감독으로 8년, NC 다이노스 감독으로 7년을 일했다는 자체가 그의 지도력을 상징한다. 2~3년을 채우지 못하는 '파리 목숨' 감독들이 대부분인 현대 야구 흐름이다.
프로팀 말고도 2008년 베이징 올림픽 금메달 감독이기도 했다. NC 감독직에서 물러난 후에도 대표팀 감독으로 활약했다. 감독 타이틀을 놓치지 않고 쉼 없이 달려왔다.
하지만 딱 하나, 우승이라는 단어가 그를 계속해서 목 마르게 했다. 한화에 오기 전 한국시리즈 준우승만 4번을 했다. 우승 없이도 '명장' 칭호를 달았는데, 여기에 우승까지 한다면 여한이 없을 상황이었다.
프로 감독 기회는 더 이상 오지 않나 했는데, 그 마지막 기회가 한화에서 주어졌다. 하지만 계약 기간 3년, 정확히 2년 반 만에 김 감독은 다시 야인으로 돌아가게 됐다. 우승의 기억 없이 말이다.
지난해가 너무 아쉬웠다. 정규시즌 우승이 유력해보였다. 하지만 마지막 뒷심 부족으로 LG 트윈스에 밀렸다. 플레이오프에서도 삼성 라이온즈와의 승부를 4차전에 끝내고 한국시리즈에서 LG와 싸워보나 했는데, 다 잡은 4차전에서 통한의 역전패를 당하며 5차전까지 가는 후유증에 한국시리즈에서 힘을 내지 못했다.
올해 그 상승세가 이어지나 했지만, 결과는 충격의 9위. 100억원 FA 강백호를 영입했지만, 그를 데려오는 사이 한승혁과 김범수 등 필승조는 사라졌다. '쳐셔 이기자'는 구단의 생각은, 긴 정규시즌을 풀어나가기에 맞지 않는 옷이었다. 여기에 문동주와 외국인 투수들의 줄부상 등 악재도 쏟아졌다. 중반까지는 가을야구 경쟁권에서 잘 버텼지만, 결국 마운드가 무너지며 시즌 후반 믿기 힘든 추락을 했다.
과연 한화에서의 김경문 감독의 시간은 실패일까. 그건 너무 잔인한 얘기다. 김 감독은 만년 약체 한화를 우승 도전 팀으로 만들었다. 한화는 2018년 마지막 가을야구를 한 후 9위, 10위, 10위, 10위, 9위에 그쳤다. 김 감독이 중도 합류한 2024 시즌은 선수 파악의 시간이었고, 진짜 승부는 지난 시즌이었다. 그 만년 약체 한화를 한국시리즈에 올렸다는 자체만으로 인정받을 만한 업적이다. 물론 폰세, 와이스라는 두 외국인 투수가 압도적인 활약을 해줬다고 하지만 구슬이 서말이라도 꿰어야 보배다.
김 감독이 뚝심으로 키워낸 선수들이 미래 한화의 기둥이 될 수 있다. 가장 대표적 선수가 문현빈이다. 타격 자질은 인정받았지만, 외야 수비가 너무 약했고 타석에서 조급합이 앞섰던 그를 김 감독은 3번-좌익수로 고정시켜 기회를 줬다. 현재는 리그 최강 3번타자로 성장했다. 포수 허인서도 빼놓을 수 없다. 진갑용, 홍성흔, 양의지 대형 포수들을 키워낸 김 감독이 찍은 후계자. 올시즌을 앞두고 전격 주전이 된 뒤 타율 2할8푼3리 20홈런 79타점으로 시즌을 마쳤다. 시즌 말미에는 거포 내야수 유망주 박정현에게 기회를 줬고, 그는 11홈런 시즌으로 보답했다. 향후 풀타임을 뛰면 충분히 20홈런 이상을 치는 유격수가 될 수 있다.
투수진에서도 올해 극심한 난조를 보였지만, 지난해 김서현을 리그 정상급 마무리로 올려놨던 것도 김 감독의 작품이었다. 올해는 두 명의 박준영에게 꾸준히 기회를 주며, 성장의 발판을 마련해줬다.
김용 기자 awesome@sportschosun.com