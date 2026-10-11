19년만의 KS, 문현빈과 허인서...김경문의 한화 3년, 실패한 시간이었을까

20일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. 한화 김경문 감독이 경기를 준비하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.20/

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[스포츠조선 김용 기자] 실패한 3년인가.

한화 이글스 김경문 감독의 시간이 끝이 났다.

김 감독은 10일 대전한화생명볼파크에서 열린 NC 다이노스와의 시즌 최종전을 앞두고 "오늘이 한화에서의 마지막 경기"라고 직접 알렸다. 구단도 김 감독과 손혁 단장의 계약 만료와, 재계약 의사가 없다는 것을 알렸다.

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김 감독은 2024 시즌 중반, 갑작스럽게 한화 유니폼을 입었다. 전임 최원호 감독이 성적 부진으로 물러난 가운데, 한화는 산전수전 다 겪은 베테랑 김 감독에게 지휘봉을 맡겼다.

김 감독 일생일대의 도전이었다. 2004 시즌 처음으로 두산 베어스 감독이 된 후 지도자로 화려한 커리어를 쌓았다. 두산 감독으로 8년, NC 다이노스 감독으로 7년을 일했다는 자체가 그의 지도력을 상징한다. 2~3년을 채우지 못하는 '파리 목숨' 감독들이 대부분인 현대 야구 흐름이다.

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프로팀 말고도 2008년 베이징 올림픽 금메달 감독이기도 했다. NC 감독직에서 물러난 후에도 대표팀 감독으로 활약했다. 감독 타이틀을 놓치지 않고 쉼 없이 달려왔다.

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하지만 딱 하나, 우승이라는 단어가 그를 계속해서 목 마르게 했다. 한화에 오기 전 한국시리즈 준우승만 4번을 했다. 우승 없이도 '명장' 칭호를 달았는데, 여기에 우승까지 한다면 여한이 없을 상황이었다.

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프로 감독 기회는 더 이상 오지 않나 했는데, 그 마지막 기회가 한화에서 주어졌다. 하지만 계약 기간 3년, 정확히 2년 반 만에 김 감독은 다시 야인으로 돌아가게 됐다. 우승의 기억 없이 말이다.

10일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 한화의 경기 한화 김경문 감독이 생각에 잠겨 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.10/

지난해가 너무 아쉬웠다. 정규시즌 우승이 유력해보였다. 하지만 마지막 뒷심 부족으로 LG 트윈스에 밀렸다. 플레이오프에서도 삼성 라이온즈와의 승부를 4차전에 끝내고 한국시리즈에서 LG와 싸워보나 했는데, 다 잡은 4차전에서 통한의 역전패를 당하며 5차전까지 가는 후유증에 한국시리즈에서 힘을 내지 못했다.

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올해 그 상승세가 이어지나 했지만, 결과는 충격의 9위. 100억원 FA 강백호를 영입했지만, 그를 데려오는 사이 한승혁과 김범수 등 필승조는 사라졌다. '쳐셔 이기자'는 구단의 생각은, 긴 정규시즌을 풀어나가기에 맞지 않는 옷이었다. 여기에 문동주와 외국인 투수들의 줄부상 등 악재도 쏟아졌다. 중반까지는 가을야구 경쟁권에서 잘 버텼지만, 결국 마운드가 무너지며 시즌 후반 믿기 힘든 추락을 했다.

4일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 한화와 삼성의 경기. 한화가 4대1로 승리하며 3연패에서 탈출했다. 김경문 감독이 선수들을 맞이하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.04/

과연 한화에서의 김경문 감독의 시간은 실패일까. 그건 너무 잔인한 얘기다. 김 감독은 만년 약체 한화를 우승 도전 팀으로 만들었다. 한화는 2018년 마지막 가을야구를 한 후 9위, 10위, 10위, 10위, 9위에 그쳤다. 김 감독이 중도 합류한 2024 시즌은 선수 파악의 시간이었고, 진짜 승부는 지난 시즌이었다. 그 만년 약체 한화를 한국시리즈에 올렸다는 자체만으로 인정받을 만한 업적이다. 물론 폰세, 와이스라는 두 외국인 투수가 압도적인 활약을 해줬다고 하지만 구슬이 서말이라도 꿰어야 보배다.

23일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 3회초 1사 1루 문현빈이 우월 2점홈런을 치고 환호하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.23/

김 감독이 뚝심으로 키워낸 선수들이 미래 한화의 기둥이 될 수 있다. 가장 대표적 선수가 문현빈이다. 타격 자질은 인정받았지만, 외야 수비가 너무 약했고 타석에서 조급합이 앞섰던 그를 김 감독은 3번-좌익수로 고정시켜 기회를 줬다. 현재는 리그 최강 3번타자로 성장했다. 포수 허인서도 빼놓을 수 없다. 진갑용, 홍성흔, 양의지 대형 포수들을 키워낸 김 감독이 찍은 후계자. 올시즌을 앞두고 전격 주전이 된 뒤 타율 2할8푼3리 20홈런 79타점으로 시즌을 마쳤다. 시즌 말미에는 거포 내야수 유망주 박정현에게 기회를 줬고, 그는 11홈런 시즌으로 보답했다. 향후 풀타임을 뛰면 충분히 20홈런 이상을 치는 유격수가 될 수 있다.

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투수진에서도 올해 극심한 난조를 보였지만, 지난해 김서현을 리그 정상급 마무리로 올려놨던 것도 김 감독의 작품이었다. 올해는 두 명의 박준영에게 꾸준히 기회를 주며, 성장의 발판을 마련해줬다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com