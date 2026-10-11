김혜성, 결국 '다저스 탈출' 무산? 단장의 확신 "잠재력 있다"…현지 매체는 "AAA 공부터 잘 쳐야"

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[스포츠조선 박상경 기자] 김혜성(LA 다저스)은 내년에도 결국 잔류하는 것일까.

실망스런 시즌을 보내고 있는 김혜성이 내년에도 다저스에서 뛸 것이라는 전망이 나왔다. 미국 스포츠일러스트레이티드(SI)는 11일(한국시각) '앤드류 프리드먼 다저스 단장이 김혜성의 잔류에 대해 분명한 메시지를 전달했다'고 전했다. 프리드먼 단장은 "현재 팀 구성에서 김혜성의 유틸리티 능력과 빠른 발은 큰 장점"이라며 "우리 팀은 여러 장점을 갖고 있지만, 주루는 아니다. 때문에 김혜성의 빠른 발은 경기 후반 득점 기회를 만들어줄 수 있는 부분"이라고 말했다.

다저스는 '뛰는 야구'를 하는 팀이 아니다. 올 시즌 팀 도루 72개로 메이저리그 전체 30팀 중 28위다. 내셔널리그 팀으로만 한정하면 최하위다. 하지만 팀 OPS(출루율+장타율) 0.762로 내셔널리그 1위이자 양대리그 전체 2위인 타격력을 생각해보면 데이브 로버츠 감독이 굳이 '발야구'를 할 이유가 없어 보인다.

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이런 로버츠 감독의 시선은 포스트시즌에도 그대로 적용되고 있다. 김혜성은 내셔널리그 디비전시리즈(NLDS) 로스터에 합류했으나 대수비 출전 1번에 그쳤다. 챔피언십시리즈(NLCS)에서는 로스터 탈락 가능성까지 제기되고 있다.

원인은 타격이다. 올 시즌 빅리그 43경기 타율 0.259(116타수 30안타) 1홈런 11타점, 출루율 0.323, 장타율 0.328, OPS 0.651에 그친 김혜성의 방망이는 성에 차지 않아 하는 눈치다. SI는 '올 시즌 다저스에서 100타석 이상을 소화한 선수 중 김혜성보다 OPS라 낮은 타자는 없다'고 지적했다. 앞서 프리드먼 단장의 말을 곱씹어보면, 김혜성의 역할은 '대주자 요원'에 국한된 모습이다.

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SI는 '다저스가 남은 포스트시즌 일정에서 김혜성을 로스터에 남겨둘 만큼의 타격을 보여주려면, 우선 트리플A 수준 투수들을 공략하는 타격을 해야 한다'고 적었다. 김혜성이 트리플A에서 85경기를 뛰면서 출루율 0.330, 장타율 0.345로 썩 인상적인 모습을 보여주지 못한 점을 꼬집은 것. 또 '트리플A 수준 투수를 상대로 24.9%의 삼진율을 기록한 건 장타자에게 괜찮은 수준일지는 몰라도, 김혜성에겐 아니다'라고 강조했다.

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다저스가 김혜성을 놔주지 않는 건 가능성 때문이다. SI는 '김혜성은 지난해 주로 수비를 바탕으로 71경기 bWAR 1.7을 기록했는데, 이는 풀타임 시즌으로 치면 거의 4승에 해당하는 페이스'라며 '타격까지 좋아진다면 김혜성은 다저스의 큰 자산이 될 수 있다'고 분석했다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com