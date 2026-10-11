'100원부터 즐기는 야구 승부예측' 프로토 승부식에 이런 재미 있었네…소액으로 관전의 재미 더해, 조합형은 두 경기 선택해도 가능, '한경기구매'는 최소 1000원부터

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체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저㈜가 프로토 승부식을 통해 스포츠팬들에게 다양한 승부 예측 방식을 제공하고 있다는 점을 강조했다.

소액 구매와 간단한 경기 조합이 가능한 프로토 승부식은 최소 100원부터 구매할 수 있어 적은 금액으로 스포츠 경기 결과를 예측해 볼 수 있다.

조합형 게임도 최소 두 경기만 선택할 경우, 참여가 가능하기 때문에 다수의 경기를 한꺼번에 분석하고 조합해야 하는 부담을 줄일 수 있다.

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조합 방식이 익숙하지 않은 이용자는 '한경기 구매'를 활용할 수 있다. 한경기 구매는 하나의 대상경기 결과만 예측하는 방식으로, 최소 1000원부터 참여할 수 있다. 관심 있는 경기 결과만을 예상할 수 있어 프로토 승부식을 처음 접하는 초심자도 비교적 쉽게 참여할 수 있다.

선택할 수 있는 게임 유형도 다양하다. 야구 종목을 대상으로 하는 게임은 야구 승패, 승1패, 핸디캡, 언더오버, SUM 등 유형이 있으며, 전반 결과를 맞히는 야구 전반 승무패, 전반 핸디캡, 전반 언더오버 유형도 운영되고 있다.

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이에 따라 야구팬들은 양 팀의 승패는 물론, 점수 차이와 득점 합계 등을 분석해 자신에게 익숙한 유형으로 참여할 수 있다. 같은 대상경기라도 경기 전체 또는 전반 결과를 예측하는 등 선택한 게임 유형에 따라 다양한 방식으로 경기를 즐길 수 있다.

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프로토 승부식은 전국 스포츠토토 판매점과 공식 인터넷 발매 사이트 베트맨에서 구매할 수 있다.

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한국스포츠레저 관계자는 "프로토 승부식은 적은 금액으로도 경기 결과를 예측하며 스포츠 관전의 재미를 더할 수 있는 게임"이라며 "다양한 종목과 유형이 마련돼 있는 만큼, 각 게임 방법을 미리 확인하고 자신에게 맞는 방식으로 참여하면 좋을 것"이라고 조언했다.

최만식 기자 cms@sportschosun.com