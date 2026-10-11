잔류 불투명 김하성, 동료들도 하나 둘 떠나나…트레이드 투수 또 이적설, 새 행선지는

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[스포츠조선 박상경 기자] 애틀랜타 브레이브스 주력 전력들이 가을야구를 마치기 무섭게 이적설에 휘말리고 있다.

우완 투수 타일러 말리도 팀을 떠날 수 있다는 전망이 나왔다. 미국 매체 SB네이션은 11일(한국시각) '말리는 워싱턴 내셔널스에 완벽하게 어울리는 FA일지도 모른다'고 전했다.

2017년 신시내티 레즈에서 빅리그 데뷔한 말리는 2022년 미네소타 트윈스, 2024년 텍사스 레인저스를 거쳐 올 초 샌프란시스코 자이언츠에 입단했다. 하지만 지난 8월 트레이드 마감일을 앞두고 애틀랜타로 이적했다. 올 시즌을 마친 말리는 FA자격을 얻어 시장에 나선다.

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SB네이션은 '말리는 최근 몇 년간 부상으로 고전했다. 2023년부터 2025년까지 세 시즌 간 100이닝 남짓 밖에 던지지 못했다'며 '올해 샌프란시스코에서 재기를 노렸던 그는 18경기 평균자책점 5.00에 그쳤지만, 애틀랜타로 이적한 뒤 모든 게 바뀌었다'고 소개했다. 이어 '애틀랜타는 선발 로테이션에 보탬이 될 건강한 투수를 원했는데, 말리는 그 이상을 해줬다. 9경기 평균 6이닝 이상, 평균자책점 1.99의 눈부신 활약을 펼쳤다. 특히 포스트시즌에서는 13⅓이닝에서 단 2실점만 하는 완벽한 호투를 선보였다'고 가치 상승 배경을 설명했다.

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매체는 '지난해까지만 해도 말리가 메이저리그에서 얼마나 더 오래 뛸 수 있을지 장담하기 어려웠지만, 이젠 워싱턴에 가장 필요한 존재가 될지도 모른다'며 '포스트시즌을 충분히 소화해낼 수 있음을 증명한 그의 몸값은 의심할 여지 없이 상승했다. 투수에 대한 높은 이번 시장 수요도 상당한 규모의 계약 체결로 이어질 가능성이 있다'고 전망했다.

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워싱턴은 올 시즌 팀 평균자책점 4.67로 전체 30팀 중 26위에 그쳤다. 팀 타율 12위, 팀 홈런 7위로 좋은 방망이를 갖추고 있음에도 포스트시즌 진출에 실패한 건 결국 투수력 때문이라는 분석이 나오고 있다. 이번 FA시장에서 마이클 킹(샌디에이고 파드리스), 케빈 가우스먼(시카고 컵스)이 투수 대어로 꼽히는 가운데 말리의 이름도 조금씩 오르내리기 시작하는 모양새다.

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애틀랜타는 말리 뿐만 아니라 여러 선수가 오프시즌 영입 리스트 물망에 오르는 모양새다. FA자격을 얻는 유틸리티 마우리시오 두반은 '가성비 선수'로 분류되고 있으며, 최근 3년 간 부상으로 제 기량을 보여주지 못한 로날드 아쿠냐 주니어의 트레이드 가능성까지 거론되고 있다. 1년 총액 2000만달러(약 268억원) 계약을 맺었으나 시즌 타율 0.116에 그친 김하성은 재계약 전망이 불투명한 선수로 분류되고 있다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com