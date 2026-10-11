"약속 못지켜 죄송하다" 김태형 감독, 롯데와 3년 동행 종료? 작년과는 사뭇 달랐던 분위기 [부산현장]

사진제공=롯데 자이언츠

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[부산=스포츠조선 김영록 기자] "감독으로서 3년간 약속을 지키지 못한 점, 진심으로 죄송하다."

김태형 감독이 올해 홈 마지막 경기를 마치고 팬들과 마주 섰다. 직접 마이크를 잡았다.

롯데는 10일 부산 LG 트윈스전에서 연장 10회 혈투 끝에 3대4로 아쉽게 패했다. 이날 경기는 매진. 2만3200장의 티켓이 모두 팔렸다.

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현장 분위기는 살벌했던 작년과는 사뭇 달랐다. 김태형 감독의 3년 계약 마지막 해라서일까, LG와의 2연전 경기내용이 나쁘지 않아서일까.

김태형 감독은 "우선 롯데 자이언츠 열정적인 팬여러분께 진심으로 감사하다는 말씀을 드린다"고 입을 열었다.

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이어 "팀의 책임자인 감독으로서 3년전에 부임해서 결과를 못 만들어낸 점, (가을야구와 우승)약속을 못 지킨점, 진심으로 고개숙여 죄송하다는 말씀 드리겠다"고 덧붙였다.

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김태형 감독은 "우리 선수들 조금씩 좋아지는게 눈에 보인다. 열심히 한다"면서 "조금 부족하더라도 앞으로도 많은 격려와 성원, 응원 부탁드린다. 항상 감사하는 마음, 죄송한 마음이 있다.앞으로도 많은 성원 부탁드리겠다"며 꾸벅 고개를 숙였다. 팬들의 박수가 뒤따랐다.

지난해 9월 26일, 마지막 홈 경기를 마친 롯데 김태형 감독과 선수들이 부산 홈 팬들에게 인사를 하고 있다. 부산=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2025.09.26/

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2025년 9월 26일, 시즌 마지막 홈경기 종료 후의 분위기는 말 그대로 '얼음장'이었다. 8월초까지 3위를 유지하던 롯데는 12연패 포함 8승3무27패를 기록하며 7위로 추락했다. 김태형 감독이 소개되자 '우~'하는 야유가 제법 큰소리로 쏟아졌고, 관중석 전체를 분노와 한숨, 탄식이 뒤덮고 있었다.

애써 평정심을 유지하며 인삿말을 하는 김태형 감독의 표정도 딱딱하게 굳어있었다. 그는 "팬들을 실망시켜드렸다. 내년까지 한번 믿어보시라. 운동장에 쓰러지는 한이 있더라도 결과를 내겠다"라며 입술을 깨물었다.

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하지만 롯데는, 김태형 감독은 올해도 약속을 지키지 못했다. 9년 연속 가을야구 좌절이다.

21일 잠실구장에서 열린 두산과 롯데의 경기. 롯데 김태형 감독이 경기를 준비하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.21/

김태형 감독에겐 3년 계약의 마지막 해였다. 2024년 부임 당시 김태형 감독은 "첫해 가을야구 진출, 3년내 우승"을 공언했다. 하지만 롯데는 2024년 7위, 2025년 7위에 이어 올해도 가을야구에 실패했다.

모기업 사정이 좋지 않다보니 구단은 3년간 단 한명의 FA 영입도 하지 않았다. '우승청부사'는 3년 내내 리빌딩에만 전념해야했다. 그 와중에 발벗고 나선 트레이드로 주전 유격수 전민재를 키워냈고, 유망주에서 그쳤던 한동희외 김진욱을 팀의 주축으로 성장시키는 등 적지 않은 성과를 냈다. 하지만 가을야구에는 조금 모자랐다.

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김태형 감독의 향후 거취는 현재로선 미정이다. 롯데 구단은 정규시즌을 마친 뒤 사령탑 문제를 논의할 계획이다.

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부산=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com