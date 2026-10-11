'20년간 재계약 감독 0명' 한화의 충격적 현실, 잔혹사 대체 언제까지

2일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 한화의 경기. 경기 지켜보는 한화 김경문 감독. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.02/

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[스포츠조선 나유리 기자]지난 20년간 재계약에 성공한 감독이 0명이다. 한화 이글스의 슬프고도 충격적인 현실이다.

한화는 지난 10일 손혁 단장과 김경문 감독의 퇴진을 공식 발표했다. 김경문 감독이 한화의 정규 시즌 마지막 경기였던 이날 대전 NC 다이노스전을 앞두고 현장 취재진에게 작별을 고했고, 구단이 경기 도중 보도자료를 냈다.

한화 구단은 "제 14대 김경문 감독이 10일 NC전을 끝으로 계약 만료에 따라 팀을 떠난다. 김경문 감독은 재임 기간 중 2025시즌 팀을 19년만에 한국시리즈로 이끌며 준우승을 거두는 등 한화이글스의 도약 기틀을 다지는 데 크게 기여했다. 손혁 단장 역시 시즌 종료와 함께 계약 만료로 구단과 동행을 마무리한다. 한화는 신속한 후임 인선 작업에 돌입할 예정"이라고 입장을 밝혔다.

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제 13대 최원호 전 감독이 임기 도중이었던 2024시즌 중간에 경질되며 팀을 떠났고, 잠깐의 감독 대행 체제를 거쳐 14대 감독으로 부임했던 김경문 감독은 해당 시즌을 포함해 총 3년 기간으로 계약했었다. 올 시즌을 마치고 물러나는 게 계약 기간을 모두 채운 것이고, 재계약에 실패했다고 봐야 한다.

10일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 한화의 경기. 패한 한화 선수들이 아쉬워하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.10/

다만 한화는 최근 수년간 팀에 부임했던 감독들 가운데 김경문 감독처럼 계약 기간을 모두 채운 인물조차 찾기가 드물 정도다. '감독들의 무덤'이라는 불명예스러운 평가를 받을 수밖에 없는 이유도 여기에 있다.

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역대 한화 사령탑 가운데 첫 계약 기간을 마치고 재계약에 성공한 사례도 초창기 김영덕 감독, 강병철 감독을 제외하면 김인식 감독이 가장 마지막이다. 2005년부터 2009년까지 한화를 이끌었던 김인식 감독은 첫 2년 계약을 마친 2006시즌이 끝난 후 3년 재계약에 성공했고, 이후 계약 기간을 마치고 팀을 떠났다.

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김인식 감독을 마지막으로 최근 20년간 재계약에 성공한 감독이 아무도 없고, 계약기간을 다 채운 감독조차 김경문 감독과 김응용 감독 정도 뿐이다.

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물론 실망스러운 팀 성적이 원인이다. 1999년이 첫 한국시리즈 우승이자, 유일한 우승인 한화는 성적에 대한 갈증이 늘 존재해왔다.

18일 대전 한화생명볼파크에서 열린는 KBO리그 한화와 KIA의 경기. 경기를 준비하고 있는 한화 김경문 감독. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.18/

특히 최근에는 신구장 개장과 함께 모기업에서 공격적인 투자에 나섰고, 지난해 리그 최강 1,2선발인 코디 폰세-라이언 와이스와 막강한 타선까지 앞세워 우승에 도전했으나 아쉽게 한국시리즈 준우승으로 또 한번 우승에 실패했다.

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올해도 유력한 5강 후보, 혹은 우승권에 도전할 수 있는 전력으로 꼽혔으나 전반기까지는 5강 싸움을 하다가, 후반기 급격히 미끄러지며 결국 최종 순위 9위로 시즌을 마친 것은 구단이 변화를 고민할 수밖에 없었던 충격적 결과다. 김경문 감독의 재계약 명분도 결국 완전히 사라져버렸다.

한화는 새감독 선임이 임박했다. 류지현 야구대표팀 감독과 몇몇 야구인들이 유력 후보로 언급되는 가운데, 이번에는 반드시 감독 잔혹사를 끊어야 한다. 지난해 눈앞까지 온 것 같았던 우승 숙원을 풀어줄 다음 사령탑의 역할이 무척 중요해졌다. 또 한번의 암흑기를 맞이할 수는 없다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com