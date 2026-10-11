충격적 리버스 스윕! 21년 만의 ALCS 노렸던 CWS 통곡...무라카미 2사 만루 역전 찬스 → 헛스윙 K

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[스포츠조선 박상경 기자] 무라카미 무네타카(시카고 화이트삭스)의 가을야구는 삼진으로 마침표를 찍었다.

무라카미는 11일(한국시각) 미국 오하이오주 클리블랜드의 프로그레시브필드에서 펼쳐진 클리블랜드 가디언스와의 아메리칸리그 디비전시리즈(ALDS) 5차전에 4번 타자-1루수로 선발 출전했으나 4타수 무안타 4삼진에 그쳤다.

ALDS 1차전에서 홈런 포함 멀티히트를 때려낸 무라카미. 그러나 이후 고질인 삼진이 시리즈 내내 발목을 잡았다. 매 경기 1회 이상 삼진을 당하면서 좀처럼 해결 능력을 보여주지 못했다. 4차전에서 1안타 2볼넷으로 '눈야구'를 펼쳤지만, 35홈런을 쳤던 정규시즌처럼 시원한 장타는 터지지 않았다.

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5차전에서도 상황은 나아지지 않았다. 2회초 선두 타자로 나서 헛스윙 삼진에 그친 무라카미는 4회초 2사 주자 없는 상황에서도 헛스윙 삼진으로 물러났다. 무라카미가 물러날 때마다 클리블랜드 홈 팬들의 환호가 그라운드를 물들였다.

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이런 무라카미에게 6회초 절호의 찬스가 찾아왔다. 0-2로 뒤지던 화이트삭스는 선두 타자 콜슨 몽고메리의 사구와 카일 틸의 안타, 미겔 바르가스의 볼넷으로 2사 만루 찬스를 잡았다. 클리블랜드 벤치가 선발 개빈 윌리엄스를 불러들이고 좌완 불펜 에릭 사브로프스키를 마운드에 올린 가운데 무라카미가 타석에 섰다. 사브로프스키의 잇단 직구에 2S에 몰린 무라카미는 2개의 유인구를 골라내면서 타석을 이어갔다. 무라카미는 한 가운데로 들어온 5구째 95.2마일 포심 패스트볼에 방망이를 돌렸지만 파울팁 삼진에 그쳤고, 화이트삭스는 천금같은 역전 기회를 놓쳤다. 패색이 짙던 9회초 선두 타자로 다시 타석에 선 무라카미는 클리블랜드 마무리 케이드 스미스를 상대로 또 헛스윙 삼진을 당하며 고개를 숙였다.

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화이트삭스는 결국 클리블랜드에 0대2로 패했다. 원정 1, 2차전을 모두 이기고 홈 3, 4차전에서 연패해 위기에 몰렸던 화이트삭스는 잘 던지던 윌리엄스가 4회말 무사 1루에서 호세 라미레스에게 우월 투런포를 내주면서 열세에 놓였다. 화이트삭스는 7회초와 8회초 각각 1사후 주자를 내보냈으나 후속타 불발로 추격점을 만들지 못했다.

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이날 패배로 화이트삭스의 가을야구는 허망하게 마무리 됐다. 2005년 월드시리즈 우승 이후 21년 만의 아메리칸리그 챔피언십시리즈(ALCS) 진출을 꿈꿨지만, 리버스 스윕을 당하는 최악의 결과에 그쳤다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com