고영표 방긋, 후라도 울상, 디아즈 갑작스레 선발 제외 "경기 후반 기용 고심 중"

7일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 7회초 2사 만루 김정운이 디아즈를 우익수 플라이로 막아내 이닝을 끝낸 후 미소짓고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.07/

Advertisement

Advertisement

[대구=스포츠조선 정현석 기자]플레이오프 직행을 확정 짓고 정규시즌 최종 2연전을 남겨둔 삼성 라이온즈.

11일 대구 라이온즈파크에서 열리는 KT 위즈전을 앞두고 타선에 비상이 걸렸다.

구자욱이 없는 타선의 핵인 외국인 타자 르윈 디아즈가 갑작스러운 감기몸살 증세로 선발 라인업에서 급히 제외됐다.

Advertisement

3일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 두산과 삼성의 경기. 1회말 1사 1,2루 디아즈가 선제 3점홈런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.03/

삼성 박진만 감독은 11일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 KT 위즈와의 맞대결을 앞두고 라인업을 급하게 변경했다. 박 감독은 "디아즈가 감기몸살 증상으로 컨디션이 좋지 않아 선발 라인업에서 급하게 제외했다"며 "선수의 상태를 계속 체크하고 있으며, 경기 후반 상황에 따라 대타 등으로 쓸지 안 쓸지는 지금 지켜보고 고심하는 중"이라고 밝혔다.

삼성은 디아즈의 공백 속에 김지찬 (중견수) 김성윤 (우익수 ) 이재현 (유격수) 최형우 (지명타자) 전병우(3루수) 류지혁 (1루수) 강민호 (포수) 김상준 (2루수) 박승규 (좌익수)로 선발 라인업을 꾸렸다.

디아즈가 빠진 1루수 자리에는 류지혁이 급히 들어가고, 중심 타선의 무게감을 채우기 위해 최형우가 4번 지명타자로 전진 배치됐다.

Advertisement

5일 수원 KT위즈파크에서 열린 롯데 자이언츠와 KT 위즈의 경기. KT가 정규리그 우승을 확정지은 후 축하행사를 진행했다. 고영표가 우승 소감을 말하고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.5/

디아즈의 갑작스러운 이탈은 양 팀 선발 투수들의 희비를 가를 전망.

Advertisement

KT 고영표와 삼성 후라도는 각각 다승왕과 승률왕 타이틀을 걸고 출격한다.

이날 승리하면 15승 달성과 함께 데뷔 첫 다승왕에 오르게 되는 KT 선발 고영표 입장에서는 호재다. 삼성의 가장 강력한 거포인 디아즈가 빠지면서 삼성 중심 타선의 무게감이 줄어들었기 때문이다. 승수가 절실한 고영표로서는 한결 가벼운 마음으로 마운드에 올라 삼성 타선을 상대할 수 있게 됐다.

Advertisement

5일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 두산과 삼성의 경기. 4회초 2사 1,2루 후라도가 김대한 타석때 폭투를 범해 실점한 뒤 아쉬워하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.05/

반면 삼성 선발 투수 아리엘 후라도는 아쉬움을 삼키게 됐다.

Advertisement

장타 한방으로 든든한 득점 지원을 해줘야 할 거포 지원군이 빠지면서 마운드에서의 부담감이 한층 커졌다. 7년 연속 두자리수 홀드 신기록에 도전하는 불펜 김태훈도 반갑지 않은 디아즈의 결장이다.

팽팽한 투수전이 예상되는 가운데 이미 주장 구자욱이 부상으로 빠진 상태에서 디아즈마저 컨디션 난조로 이탈하며 삼성 타선의 무게감은 크게 줄었다.

Advertisement

정현석 기자 hschung@sportschosun.com